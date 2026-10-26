Kimi Antonelli remporte le Grand Prix des États-Unis à Austin, portant son total de victoires à neuf cette saison. Grâce à cette performance, il n’est qu'à deux points d'un titre mondial historique, qui ferait de lui le plus jeune champion de l’histoire de la Formule 1. Le prochain Grand Prix, au Mexique, pourrait être décisif.

Kimi Antonelli est à deux doigts d’entrer dans l’histoire de la Formule 1. Dimanche 25 octobre, le pilote italien de Mercedes a remporté le Grand Prix des États-Unis à Austin, devant Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull). À seulement 20 ans, il a signé sa neuvième victoire de la saison et se retrouve désormais à 2 points d’un premier titre mondial qui ferait de lui le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline.

Une démonstration de force sur le circuit d’Austin

Parti en pole position, Kimi Antonelli a dominé les 56 tours du Grand Prix des États-Unis. L’Italien a parfaitement négocié son départ, conservant la tête malgré la pression de ses poursuivants. Derrière lui, Charles Leclerc et Max Verstappen se sont disputé les premières places, sans jamais parvenir à menacer sérieusement la Mercedes numéro 12.

Grâce à une stratégie parfaitement exécutée, avec un seul arrêt aux stands, Antonelli a progressivement creusé l’écart. Il a franchi la ligne d’arrivée avec 13,078 secondes d’avance sur Leclerc et 17,485 secondes sur Verstappen. Cette neuvième victoire de la saison confirme son écrasante domination du championnat 2026.

Leclerc arrache la deuxième place à Verstappen

Si Antonelli a contrôlé la course, la bataille pour les autres places du podium a été beaucoup plus disputée. Max Verstappen a longtemps occupé la deuxième position, mais la stratégie à deux arrêts de Red Bull n’a pas produit les résultats espérés.

Charles Leclerc, particulièrement rapide dans les derniers tours, a dépassé Lando Norris avant de prendre l’avantage sur Verstappen. Le Monégasque a ainsi décroché une deuxième place, tandis que le Néerlandais a dû se contenter de la troisième marche du podium.

Lewis Hamilton a terminé quatrième avec sa Ferrari, devant Lando Norris (McLaren). Le Français Isack Hadjar a pris la sixième place au volant de sa Red Bull, devant Oscar Piastri et George Russell. Pierre Gasly a terminé dixième et a inscrit un point pour Alpine, tandis qu’Esteban Ocon s’est classé quatorzième.

Antonelli à 2 points d’un record historique

Kimi Antonelli aurait pu être sacré champion du monde dès dimanche à Austin. Pour cela, il devait remporter la course et bénéficier de résultats suffisamment défavorables à ses derniers concurrents au classement général. Mais Lewis Hamilton a terminé quatrième et George Russell huitième, repoussant le couronnement de l’Italien.

Avec 365 points, Antonelli possède désormais 123 points d’avance sur Russell, deuxième avec 242 points, et 124 sur Hamilton, troisième avec 241 points. À cinq Grands Prix de la fin de la saison, seuls ces deux pilotes peuvent encore mathématiquement le priver du titre.

Le prochain rendez-vous, au Mexique, pourrait donc être historique. Une neuvième place suffira à Antonelli pour devenir champion du monde, quels que soient les résultats de ses adversaires. À 20 ans, il effacerait des tablettes le record de Sebastian Vettel, sacré en 2010 à 23 ans, 4 mois et 11 jours.

Mercedes se rapproche d’un sacre exceptionnel

Cette victoire à Austin confirme l’incroyable saison du jeune Italien, devenu le pilote incontournable du championnat. En remportant neuf Grands Prix en 2026, Antonelli a pris une avance considérable sur ses adversaires, y compris sur son coéquipier George Russell, pourtant beaucoup plus expérimenté.

Le contraste entre les deux pilotes Mercedes a été particulièrement frappant au Texas. Alors qu’Antonelli a dominé le week-end, Russell a connu une course difficile, marquée par une pénalité de 5 secondes pour avoir quitté la piste et gagné un avantage face à Oscar Piastri.

Dimanche 1er novembre, au Grand Prix du Mexique, Antonelli aura une nouvelle occasion de décrocher la couronne mondiale. Après sa démonstration à Austin, le jeune Italien n’a jamais été aussi proche de devenir le plus jeune champion du monde de toute l’histoire de la Formule 1.