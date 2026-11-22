«Il est tellement en dessous de mon niveau» Max Verstappen démolit George Russell après sa victoire à Las Vegas

Max Verstappen, après sa victoire au Grand Prix de Las Vegas, dégrade son rival George Russell en soulignant qu'il est "en dessous de mon niveau". Les tensions entre les deux pilotes, déjà présentes depuis plusieurs courses, culminent lorsque Russell termine neuvième après un accrochage, tandis que Verstappen savoure sa quatrième victoire de la saison.

Max Verstappen a violemment réglé ses comptes avec George Russell, ce dimanche, après sa victoire au Grand Prix de Las Vegas. En conférence de presse, le pilote Red Bull a ouvertement rabaissé son rival de Mercedes, avant de se réjouir de son erreur en fin de course. Une déclaration particulièrement cinglante, alors que les deux hommes s’étaient déjà affrontés verbalement pendant le week-end.

« Il parle beaucoup hors piste, mais il est tellement en dessous de mon niveau »

Interrogé sur les critiques formulées par George Russell à son encontre, Max Verstappen ne prend aucun détour : « Il parle beaucoup hors piste. Honnêtement, ça ne me touche pas, car il est tellement en dessous de mon niveau que ça n’a même aucun sens pour moi de chercher à lui répondre. Donc ça ne me dérange pas. »

Le quadruple champion du monde poursuit en évoquant directement l’accident de Russell, survenu dans les derniers tours du Grand Prix : « Et aujourd’hui, le karma est une sacrée garce. Franchement, c’était fantastique quand j’ai regardé dans mon rétroviseur et que j’ai vu ce qui se passait. Je me suis dit : “Fantastique, ma journée devient encore meilleure !” Et évidemment, quand j’ai franchi la ligne d’arrivée en première position, ma journée était parfaite. »

Des propos prononcés après une course remportée par Verstappen, tandis que Russell, pourtant longtemps en mesure de se battre pour la victoire, a dû se contenter de la neuvième place.

Un accrochage pendant les essais avait mis le feu aux poudres

Les tensions entre les deux pilotes remontent aux essais libres du Grand Prix de Las Vegas.

Vendredi, lors de la troisième séance, Verstappen et Russell se retrouvent au contact dans le virage 14. Le Néerlandais freine plus tôt que prévu et change de trajectoire au freinage, provoquant un incident avec le pilote Mercedes.

Les commissaires convoquent les deux hommes et adressent finalement un avertissement à Verstappen pour conduite erratique.

George Russell critique alors publiquement le comportement de son adversaire : « Il fait ça semaine après semaine avec beaucoup de pilotes. Tout le monde l’accepte, mais moi, je ne vais pas accepter que quelqu’un me fasse ça et se comporte comme s’il était plus grand et meilleur que tout le monde. Il faut bien que quelqu’un tienne tête à ce type. »

Cette sortie prépare le terrain à une nouvelle confrontation entre les deux hommes pendant le Grand Prix.

Russell finit dans le mur, Verstappen remporte la course

Samedi soir à Las Vegas, dimanche matin en France, les deux pilotes s’élancent depuis la première ligne de la grille de départ, après la pénalité de cinq places infligée à Kimi Antonelli, pourtant auteur du meilleur temps des qualifications.

Russell et Verstappen se disputent la tête à plusieurs reprises. Le Britannique parvient régulièrement à dépasser son adversaire, mais le pilote Red Bull reprend systématiquement l’avantage.

Le tournant intervient au 48e des 50 tours. Alors qu’il tente de dépasser son coéquipier Kimi Antonelli pour récupérer la deuxième place, Russell bloque ses roues et percute les barrières de sécurité.

Le pilote Mercedes parvient à repartir, mais dégringole jusqu’au neuvième rang.

Verstappen assiste à la scène depuis sa Red Bull. C’est précisément cet épisode qu’il évoque avec satisfaction en conférence de presse.

Le Néerlandais remporte finalement le Grand Prix devant Lando Norris et Oscar Piastri, offrant à Red Bull sa quatrième victoire de la saison 2026 et la 75e de sa carrière en Formule 1.

Cette arrivée conclut un Grand Prix de Las Vegas particulièrement mouvementé, marqué par de nombreux changements de leader et une fin de course spectaculaire.

Verstappen et Russell, une rivalité qui dure depuis plusieurs saisons

L’altercation de Las Vegas n’est pas la première entre Max Verstappen et George Russell.

Leurs relations s’étaient notamment dégradées lors du Grand Prix du Qatar 2024, après une polémique autour d’une pénalité infligée à Verstappen pendant les qualifications. Les deux pilotes avaient ensuite échangé de vives accusations.

De nouvelles tensions étaient apparues lors du Grand Prix d’Espagne 2025, après un contact en piste.

En 2026, les deux hommes continuent également à s’affronter pour les premières places. En juin, Russell avait notamment remporté le Grand Prix d’Autriche devant Verstappen.

À Las Vegas, c’est cette fois Verstappen qui a le dernier mot, d’abord sur le circuit, puis devant les journalistes.

"Il parle beaucoup hors piste. Il est tellement en-dessous de mon niveau. Aujourd'hui, c'est le karma"



Incroyable déclaration de Max Verstappen sur George Russell en conférence de presse 😳 #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/XYLArI6E7j — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 22, 2026