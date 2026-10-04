— F1 : Max Verstappen retrouve la victoire à Sepang, Antonelli 2e, Hamilton arrache le podium après une course folle

Max Verstappen remporte sa première victoire de la saison 2026 lors d'un Grand Prix de Bahreïn, exceptionnellement disputé à Sepang, sous une pluie torrentielle et après de multiples interruptions. Kimi Antonelli termine 2e, tandis que Lewis Hamilton signe une remontée spectaculaire pour compléter le podium, renforçant sa position face à son rival Russell, contraint à l'abandon.

Max Verstappen tient enfin sa première victoire de la saison 2026. Parti en pole position du Grand Prix de Bahreïn, exceptionnellement organisé sur le circuit de Sepang en Malaisie, le pilote Red Bull s’est imposé ce dimanche 4 octobre au terme d’une course complètement bouleversée par la pluie, les interruptions et les voitures de sécurité. Kimi Antonelli termine 2e et renforce sa position en tête du championnat, tandis que Lewis Hamilton complète le podium après une spectaculaire remontée.

La victoire de Verstappen prolonge un week-end presque parfait pour le Néerlandais. Samedi, il avait déjà écrasé les qualifications à Sepang en décrochant sa première pole position de la saison⁠, devant Hamilton et Isack Hadjar, finalement rétrogradé au 8e rang sur la grille en raison d’une pénalité moteur.

Plus de 90 minutes de retard après un déluge à Sepang

Avant même le départ, le Grand Prix a basculé dans le chaos. De fortes pluies ont détrempé Sepang et contraint la direction de course à repousser le départ prévu à 15 heures, heure locale. Une première procédure lancée 40 minutes plus tard a tourné court : Hadjar est parti dans les graviers pendant le tour de formation, Verstappen a signalé des problèmes d’accélération et Hamilton a été immobilisé par un problème logiciel.

La procédure a finalement été suspendue et les monoplaces renvoyées dans les stands. Le départ effectif est intervenu avec plus de 90 minutes de retard, sur une piste en train de sécher rapidement. Certains pilotes ont alors choisi les pneus intermédiaires, d’autres les slicks, avec des fortunes très différentes.

Antonelli prend les commandes, Verstappen reprend la tête

Malgré sa pole, Verstappen n’a pas immédiatement contrôlé la course. Kimi Antonelli a pris la tête devant son coéquipier George Russell, alors que le pilote Red Bull se retrouvait 3e. Lewis Hamilton, parti en première ligne, a de son côté dégringolé dans le classement lors d’un début de course particulièrement compliqué.

L’intervention de la voiture de sécurité au 10e tour après la sortie de Valtteri Bottas a rebattu les cartes. À la reprise, Verstappen a attaqué et récupéré la première place au 13e tour en dépassant Antonelli. Le quadruple champion du monde a ensuite creusé l’écart et pris le contrôle du Grand Prix.

Russell abandonne, Hamilton remonte jusqu’au podium

La fin de course a encore modifié la hiérarchie. À cinq tours de l’arrivée, George Russell, principal poursuivant d’Antonelli au championnat, a été contraint à l’abandon en raison d’un problème mécanique présumé sur sa Mercedes. Une nouvelle voiture de sécurité a alors resserré tout le peloton et offert un dernier sprint de cinq tours.

Verstappen n’a laissé aucune chance à ses poursuivants au restart. Derrière lui, Antonelli a conservé la 2e place. Hamilton, qui était tombé jusqu’au 18e rang au cours de la course, a réussi une remontée spectaculaire et dépassé Isack Hadjar dans les derniers tours pour aller chercher la 3e place. Charles Leclerc a également dépassé le Français et termine 4e, devant Hadjar, finalement 5e.

Première victoire de Verstappen en 2026

Pour Verstappen, cette victoire met fin à une longue attente. Le pilote Red Bull n’avait encore remporté aucun Grand Prix cette saison. Il avait toutefois affiché sa supériorité dès samedi avec sa première pole de 2026, obtenue en 1’35’’130, près de trois dixièmes devant Hamilton.

Sepang reste un circuit particulier dans la carrière du Néerlandais. Verstappen avait déjà remporté ici, en 2017, le dernier Grand Prix de Malaisie disputé avant la disparition du circuit du calendrier. Neuf ans plus tard, la Formule 1 y est revenue pour accueillir exceptionnellement le Grand Prix de Bahreïn, déplacé en raison du conflit au Moyen-Orient. Verstappen s’y impose de nouveau et porte désormais son total à 72 victoires en Formule 1.

Antonelli fait une excellente opération au championnat

Si Verstappen remporte la course, Kimi Antonelli réalise une opération importante dans la lutte pour le titre mondial. Le pilote Mercedes prend les 18 points de la 2e place tandis que George Russell, son principal rival, repart de Sepang sans inscrire le moindre point après son abandon.

Antonelli compte désormais 320 points contre 236 pour Russell, soit 84 points d’avance. À quelques Grands Prix de la fin de la saison, le jeune Italien se rapproche ainsi considérablement de son premier titre mondial.

Pour Red Bull, le résultat est également très positif : Verstappen s’impose et Hadjar termine 5e malgré son départ depuis la 8e position. Ferrari place de son côté ses deux voitures aux 3e et 4e places avec Hamilton et Leclerc. Oscar Piastri termine 6e, devant Liam Lawson et Fernando Alonso. Lando Norris ne prend que la 9e place.