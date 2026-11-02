F1 - Champion du monde, Kimi Antonelli refuse de porter le numéro 1 la saison prochaine: «Il ne m’a jamais porté chance»

Kimi Antonelli, sacré champion du monde de Formule 1 à 20 ans, choisit de conserver son numéro 12 pour la saison 2027, renonçant au traditionnel numéro 1. Cette décision est motivée par une superstition personnelle et un hommage à Ayrton Senna, qui portait également le 12 au début de sa carrière.

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli a pris une première décision pour la saison 2027. Le pilote italien de Mercedes a confirmé qu’il conserverait son numéro 12 sur sa monoplace, renonçant ainsi au numéro 1 traditionnellement réservé au champion du monde en titre. Un choix qu’il justifie par son attachement personnel à ce numéro, mais également par une superstition tenace.

« Le numéro 1 ne m’a jamais porté chance »

Au lendemain de son sacre historique lors du Grand Prix du Mexique, Kimi Antonelli a expliqué pourquoi il ne souhaitait pas abandonner le numéro qui l’accompagne depuis ses débuts en Formule 1 : « Je vais continuer à utiliser le numéro 12. C’est un numéro très spécial pour moi et l’une des façons que j’ai de garder les pieds sur terre et de rester humble. Conserver le 12 me permet de repartir de zéro et de continuer à m’améliorer. »

Le jeune Italien a ensuite avancé une autre raison, beaucoup plus personnelle : sa superstition et les mauvais souvenirs qu’il associe au numéro 1 : «Et, franchement, je suis une personne très superstitieuse, et le numéro 1 ne m’a jamais porté chance. À chaque fois que je l’ai utilisé, les choses se sont extrêmement mal passées. C’est donc une autre raison de conserver le numéro 12.»

Le numéro 12, un hommage à Ayrton Senna

Le choix d’Antonelli possède également une dimension historique. Le numéro 12 était notamment celui d’Ayrton Senna lors de ses premières saisons chez McLaren. Le Brésilien l’avait utilisé en 1988, l’année de son premier titre mondial, avant de porter le numéro 1 en 1989.

Grand admirateur de Senna, Antonelli a choisi le 12 pour lui rendre hommage. Ce numéro l’accompagne également depuis ses débuts en monoplace, notamment en Formule 4. Il avait par ailleurs 12 ans lorsqu’il a intégré le programme de jeunes pilotes de Mercedes.

En remportant le championnat du monde 2026, l’Italien est devenu le premier pilote depuis Senna, en 1988, à être sacré avec le numéro 12.

Antonelli suit l’exemple de Lewis Hamilton

Depuis l’introduction des numéros permanents en Formule 1 en 2014, les pilotes peuvent conserver le même numéro tout au long de leur carrière. Le champion du monde en titre bénéficie toutefois d’une exception lui permettant d’utiliser le numéro 1 la saison suivante.

Max Verstappen avait profité de cette possibilité entre 2022 et 2025, après ses quatre titres mondiaux consécutifs. Lando Norris avait fait le même choix pour 2026, à la suite de son sacre en 2025.

Lewis Hamilton avait adopté une approche différente. Malgré ses nombreux titres remportés chez Mercedes, le Britannique avait toujours préféré conserver son célèbre numéro 44, devenu indissociable de son identité sportive.

Antonelli suivra donc l’exemple de son illustre prédécesseur chez Mercedes. Le numéro 1 devrait ainsi disparaître de la grille en 2027, une première depuis la saison 2021.

Un champion du monde de 20 ans déjà tourné vers 2027

Cette annonce a été faite quelques heures après le couronnement historique d’Antonelli. Dimanche, sur le circuit des frères Rodríguez à Mexico, le pilote Mercedes a terminé troisième du Grand Prix, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton. Un résultat qui lui a permis de décrocher mathématiquement son premier titre mondial, alors qu’il reste quatre courses à disputer cette saison.

À 20 ans, deux mois et 7 jours, il a effacé le record de précocité de Sebastian Vettel, champion du monde en 2010 à 23 ans. Il est également devenu le premier Italien sacré depuis Alberto Ascari, en 1953.

Avec neuf victoires en 2026, dont une démonstration de force au Grand Prix des États-Unis à Austin, Antonelli a dominé le championnat au volant de sa Mercedes.

Le nouveau champion du monde retrouvera la piste dès dimanche 8 novembre pour le Grand Prix de São Paulo, au Brésil. Il y arborera une nouvelle fois son numéro 12, qu’il conservera également la saison prochaine pour défendre son titre mondial.