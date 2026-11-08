L'actrice Angèle Metzger, connue pour son rôle dans la série « Chair tendre », est décédée à 27 ans suite à une chute mystérieuse à Pavillons-sous-Bois. Retrouvée au pied d'un bâtiment municipal, une enquête est ouverte pour clarifier les circonstances de sa mort, alors que sa carrière prometteuse s'achevait brutalement.

L’actrice française Angèle Metzger, révélée au grand public dans la série Chair tendre, est morte à l’âge de 27 ans. Son corps a été découvert ce samedi matin aux Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, au pied d’un bâtiment municipal. La jeune comédienne aurait fait une chute depuis une plateforme ou un escalier situé au-dessus d’un parking souterrain. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès.

Retrouvée sans vie au pied d’un bâtiment municipal

Angèle Metzger a été retrouvée samedi 7 novembre au matin au pied du bâtiment abritant le Centre communal d’action sociale des Pavillons-sous-Bois. Les secours, rapidement alertés, ont tenté de la réanimer, sans succès. La comédienne, qui résidait à Aulnay-sous-Bois, a été déclarée morte sur place.

Les premiers éléments recueillis indiquent qu’elle aurait chuté depuis une structure surplombant l’accès à un parking souterrain. Les images des caméras de vidéosurveillance montreraient la jeune femme franchissant une barrière pour accéder à une partie du bâtiment normalement interdite au public, avant de monter vers cet espace en hauteur.

Plusieurs effets personnels ont été découverts sur les lieux. À ce stade, aucun élément communiqué ne permet de déterminer si la chute était accidentelle ou volontaire. Le commissariat de Livry-Gargan a été chargé des investigations afin de reconstituer les dernières minutes de la comédienne et d’établir les circonstances précises du drame.

Révélée dans « Chair tendre », elle avait remporté un prix à Séries Mania

Angèle Metzger s’était fait connaître en 2022 grâce à son rôle principal dans Chair tendre, une série française réalisée par Yaël Langmann et Jérémy Mainguy et diffusée sur France 5. Elle y incarnait Sasha, une adolescente intersexe confrontée aux interrogations sur son identité et au regard des autres lors de son arrivée dans un nouveau lycée.

Composée de 10 épisodes d’environ 25 minutes, la fiction abordait notamment les questions de l’adolescence, de l’identité de genre et de l’acceptation de soi. La prestation d’Angèle Metzger avait été distinguée au festival Séries Mania de Lille, où elle avait reçu le prix de la révélation. La série reste disponible sur la plateforme france.tv.

Cette récompense avait permis à la jeune actrice de se faire remarquer dans le paysage audiovisuel français et d’accéder à de nouveaux projets au cinéma comme dans la musique.

Cinéma, musique et arts plastiques : une artiste aux multiples talents

Angèle Metzger était issue d’une famille d’artistes. Son père, Stéphane Metzger, est comédien, tandis que sa mère, Marie Caldera, est réalisatrice. Titulaire d’un master en philosophie et histoire de l’art, elle développait parallèlement à sa carrière d’actrice une activité de plasticienne et de musicienne.

Au cinéma, elle avait participé à plusieurs courts-métrages et longs-métrages, notamment Drone Games, un thriller consacré à un groupe de jeunes passionnés de drones, ainsi qu’à Fotogenico, un film d’auteur.

Plus récemment, elle avait tenu le rôle principal du clip Japan, du groupe de rock irlandais Fontaines D.C., mis en ligne en octobre. Elle y apparaissait aux côtés de Charlie Heaton, connu notamment pour son interprétation de Jonathan Byers dans la série Stranger Things.

La mort d’Angèle Metzger, à seulement 27 ans, met fin à une carrière qui s’était développée entre télévision, cinéma, musique et création artistique. Les enquêteurs doivent désormais établir les raisons de sa présence dans cette partie inaccessible au public du bâtiment municipal et les circonstances de sa chute.