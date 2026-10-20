Mort de Sahara Ray à 34 ans: l’ex de Justin Bieber victime d’une overdose de fentanyl, 9 mois après être devenue maman

Sahara Ray, mannequin australienne célèbre, meurt à 34 ans d'une overdose présumée de fentanyl à Los Angeles, neuf mois après la naissance de sa fille. Sa famille a décidé d'arrêter les soins après deux jours sous assistance vitale. Connue pour ses relations avec des stars, elle a lutté contre des problèmes de santé et d’addiction.

La mannequin australienne Sahara Ray est morte à l’âge de 34 ans à Los Angeles, après une overdose présumée de fentanyl, un puissant opioïde de synthèse. Son décès a été annoncé lundi 19 octobre 2026 par sa famille. Connue notamment pour sa relation supposée avec Justin Bieber, créatrice de maillots de bain et star des réseaux sociaux, elle venait de donner naissance à une petite fille en janvier dernier. Hospitalisée dans un état critique, elle a été placée sous assistance vitale avant que ses proches ne prennent la décision d’arrêter les soins qui la maintenaient en vie.

Une overdose de fentanyl et deux jours sous assistance vitale

Sahara Ray a été victime d’une overdose présumée de fentanyl vendredi 16 octobre à Los Angeles, où elle résidait depuis plusieurs années. Prise en charge par les secours, elle a été transportée à l’hôpital dans un état extrêmement grave et placée sous assistance vitale.

Après deux jours d’hospitalisation, sa famille a décidé de mettre fin aux soins qui la maintenaient en vie. La jeune femme est décédée entourée de ses proches. Si les premières informations évoquent une overdose de fentanyl, la cause officielle de sa mort n’a pas encore été confirmée par les autorités médicales. Les circonstances exactes de la prise de cette substance restent également inconnues.

Le fentanyl est un opioïde de synthèse utilisé en médecine pour traiter certaines douleurs intenses. Sa puissance, estimée à environ 50 fois celle de l’héroïne, en fait également une substance particulièrement dangereuse lorsqu’il est consommé hors d’un cadre médical. Il est responsable de nombreuses overdoses mortelles aux États-Unis.

Une romance avec Justin Bieber qui l’avait rendue célèbre

Née en Australie, Sahara Ray était la fille de Tony Ray, un surfeur réputé pour ses performances sur les grosses vagues. Elle avait grandi entre l’Australie, la Californie et Hawaï, avant de s’installer à Los Angeles pour développer sa carrière dans la mode.

Après avoir étudié au Fashion Institute of Design & Merchandising, elle s’était lancée dans le mannequinat, notamment dans l’univers des maillots de bain. En 2014, elle avait créé sa propre marque, Sahara Ray Swim, qui lui avait permis de développer sa notoriété sur les réseaux sociaux.

C’est toutefois en août 2016 que son nom avait véritablement fait le tour du monde. La jeune femme avait été photographiée avec Justin Bieber lors de vacances à Hawaï. Les clichés de leur séjour avaient alimenté les spéculations sur une relation amoureuse, sans que les deux intéressés ne confirment officiellement leur idylle.

Depuis, Justin Bieber a épousé Hailey Baldwin, devenue Hailey Bieber, avec laquelle il a fondé une famille. Le chanteur a notamment célébré son anniversaire entouré de son épouse et de leur enfant, après plusieurs mois de spéculations concernant leur couple.

Sahara Ray avait également été liée sentimentalement au chanteur australien Cody Simpson et au musicien américain Mod Sun. Sur Instagram, elle était suivie par près d’un million d’abonnés.

Addictions, accident de voiture et paralysie : plusieurs années difficiles

Derrière sa carrière de mannequin et ses publications sur les réseaux sociaux, Sahara Ray avait traversé plusieurs épreuves personnelles et médicales. En décembre 2021, elle avait révélé avoir intégré un centre spécialisé à Malibu pour suivre un programme de traitement de 30 jours concernant ses problèmes d’addiction à l’alcool et aux drogues, ainsi que sa santé mentale.

En 2024, elle avait été victime d’un grave accident de voiture, après avoir été percutée par un automobiliste qu’elle avait décrit comme étant en état d’ivresse. Elle avait ensuite annoncé souffrir du syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique rare dans laquelle le système immunitaire attaque les nerfs périphériques.

La mannequin avait décrit les conséquences particulièrement lourdes de cette maladie sur sa mobilité. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle avait expliqué : « En gros, actuellement, je suis paralysée depuis le haut de mes cuisses jusqu’aux pieds. Je ne peux absolument pas marcher. »

Elle avait alors indiqué devoir utiliser un fauteuil roulant et un déambulateur pour se déplacer. Malgré ses difficultés, elle avait continué à partager son quotidien avec ses abonnés et à évoquer son espoir de retrouver sa mobilité.

Maman depuis janvier, son dernier message était consacré à sa fille

Le décès de Sahara Ray est d’autant plus bouleversant que la mannequin venait de devenir mère. En janvier 2026, elle avait donné naissance à une petite fille prénommée Snow, après avoir annoncé sa grossesse l’année précédente.

Sur Instagram, elle avait partagé plusieurs moments de sa maternité, notamment une vidéo dans laquelle elle apparaissait avec son bébé, accompagnée de la chanson Everything Hallelujah de Justin Bieber.

Sa dernière publication, datée du 19 juillet 2026, était entièrement consacrée à sa fille. En légende de plusieurs photographies du nourrisson, elle avait écrit : « Tout mon cœur, bébé Snow. »

La mannequin laisse derrière elle une petite fille âgée de seulement 9 mois. Quelques années après avoir développé sa marque de maillots de bain et construit sa notoriété dans le monde de la mode, elle avait consacré une grande partie de ses dernières publications à sa nouvelle vie de mère.

Sa mère et sa sœur lui rendent un hommage bouleversant

Après l’annonce de son décès, la mère de Sahara Ray, Gretchen Bach, a rendu hommage à sa fille, qu’elle a décrite comme « une jeune femme incroyablement passionnée et gentille », profondément attachée à sa famille, à sa fille Snow, à la mode et au surf.

La famille a également confirmé que la mannequin avait passé ses derniers instants entourée de ses proches, déclarant : « Elle était tellement aimée. »

Sa sœur Ruby a publié un message particulièrement émouvant sur Instagram : « Si l’amour seul avait pu te garder ici, Sahara, tu aurais vécu mille vies. Je passerai le reste de la mienne à t’aimer. »

La disparition de Sahara Ray à seulement 34 ans a provoqué une vague d’hommages parmi ses proches, ses amis et les personnalités du monde de la mode. Dix ans après les photographies qui l’avaient fait connaître aux côtés de Justin Bieber, la mannequin laisse derrière elle une carrière dans la mode, une importante communauté sur les réseaux sociaux et une petite fille née au début de l’année.