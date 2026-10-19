«Nous sommes inconsolables» : Cindy Crawford brise le silence après la mort de son fils Presley Gerber à 27 ans

Près d’un mois après le décès de son fils Presley Gerber, retrouvé mort le 20 septembre dans un centre de désintoxication en Californie, Cindy Crawford a pris la parole pour la première fois. Dimanche 18 octobre, la célèbre top-model américaine de 60 ans a publié sur Instagram un hommage bouleversant, accompagné d’une photographie en noir et blanc du jeune homme. Un message signé également par son mari, Rande Gerber, et leur fille Kaia, dans lequel la famille exprime son immense chagrin.

«Nous sommes inconsolables d’avoir perdu notre fils et notre frère bien-aimé»

Dans cette publication, Cindy Crawford a écrit au nom de toute sa famille : «Nous sommes inconsolables d’avoir perdu notre fils et notre frère bien-aimé.» Elle a ensuite exprimé sa reconnaissance pour les 27 années passées auprès de Presley, qu’elle décrit comme une âme douce et magnifique, aimée de son vivant et qui continuera de l’être.

La famille a également salué la personnalité du jeune mannequin et sa manière d’affronter ses difficultés. «Nous sommes tellement fiers de la façon dont il s’est montré au monde, avec gentillesse et vulnérabilité», peut-on lire dans cet hommage, accompagné d’un portrait réalisé par le photographe Sebastián Faena.

Cindy Crawford, Rande Gerber et Kaia Gerber ont également remercié leurs proches et les anonymes qui leur ont envoyé des messages de soutien depuis le drame. Leur publication se termine par ces mots : «Jusqu’à ce que nous nous retrouvions, notre doux garçon. Nous t’aimerons pour toujours. Maman, papa et Kaia.»

Kaia Gerber adresse une lettre déchirante à son frère

De son côté, Kaia Gerber, 25 ans, a publié dimanche un long message personnel à la mémoire de son frère aîné. Le mannequin et actrice a partagé des photographies de leur enfance ainsi qu’une vidéo les montrant en train de danser ensemble lorsqu’ils étaient petits.

Dans cette lettre adressée directement à Presley, elle confie : «Je suis née en t’aimant. Je mourrai en t’aimant.» Elle décrit son frère comme son meilleur ami et son protecteur, expliquant que le fait d’être sa sœur a toujours constitué l’une des plus grandes joies de son existence.

Kaia Gerber évoque également la difficulté d’apprendre à vivre sans lui. «J’apprends à t’aimer sans pouvoir te voir. À te raconter quelque chose sans prendre mon téléphone pour t’appeler», écrit-elle, avant de reconnaître qu’elle ne sait pas encore comment faire face à cette absence.

La jeune femme avait déjà évoqué les problèmes d’addiction de son frère lors d’un entretien publié en août. Elle avait expliqué combien ces difficultés avaient affecté leur famille pendant plusieurs années, tout en exprimant sa fierté de voir Presley parler publiquement de ses problèmes de santé mentale.

Un décès dans un centre de désintoxication, une enquête toujours en cours

Pour rappel, le jeune homme est décédé le 20 septembre 2026 à l’âge de 27 ans, alors qu’il se trouvait dans l’établissement Resolutions Living, à Santa Monica, près de Los Angeles.

Les secours ont été appelés dans la matinée pour un arrêt cardiaque, tandis qu’une possible surdose de stupéfiants a été évoquée dans les communications d’urgence. La police de Santa Monica a ouvert une enquête sur une suspicion d’overdose et a indiqué ne disposer d’aucun élément laissant penser à un acte criminel.

Une autopsie a été pratiquée, mais les autorités médico-légales du comté de Los Angeles n’ont toujours pas rendu leurs conclusions définitives. Des examens complémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes exactes du décès. L’hypothèse d’une overdose demeure donc examinée par les enquêteurs, sans avoir été officiellement confirmée comme cause de la mort.

Presley Gerber avait publiquement raconté son combat contre les addictions

Né le 2 juillet 1999, Presley Gerber avait commencé sa carrière dans le mannequinat à l’adolescence, suivant les traces de sa mère et de sa sœur. Il avait notamment travaillé avec Calvin Klein, Dolce & Gabbana et Moschino, et participé à plusieurs campagnes publicitaires.

Ces dernières années, le jeune homme avait choisi de parler ouvertement de ses addictions, de sa dépression et de ses problèmes d’anxiété. En 2025, il avait lancé sur Instagram une série de vidéos consacrées à la santé mentale, intitulée Mental Health Mondays, dans laquelle il partageait son expérience et encourageait les personnes confrontées aux mêmes difficultés à demander de l’aide.

En mars 2026, il avait également évoqué un traitement à l’ibogaïne suivi dans le cadre de sa lutte contre la dépendance aux drogues. Il expliquait alors espérer parvenir à une guérison durable après plusieurs tentatives de désintoxication.

Depuis sa mort, ses parents et sa sœur ont reçu de nombreux messages de soutien. Après avoir initialement demandé le respect de leur intimité, Cindy Crawford et sa famille ont choisi, presque un mois plus tard, de rendre publiquement hommage au jeune homme. Leur déclaration du 18 octobre constitue leur première prise de parole commune depuis le décès de Presley Gerber.