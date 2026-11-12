«Ils sont entrés avec leurs fusils»: Patrick Duffy, star de Dallas, raconte l’assassinat de ses parents

Patrick Duffy raconte le meurtre de ses parents en 1986 par deux hommes armés, après avoir été expulsés de leur bar. Ce drame a profondément marqué sa vie, influençant sa pratique du bouddhisme. L’acteur évoque aussi la difficulté d’annoncer leur décès à ses enfants et la présence continue de ses parents dans sa spiritualité.

Quarante ans après le meurtre de ses parents, Patrick Duffy, l’inoubliable Bobby Ewing de Dallas, est revenu sur le drame qui a bouleversé sa vie. Invité du podcast Still Here Hollywood, l’acteur américain de 77 ans a raconté comment son père et sa mère avaient été abattus dans leur propre bar, en novembre 1986, par deux jeunes hommes armés de fusils de chasse. Il a également évoqué le moment où il avait dû annoncer leur mort à ses deux enfants.

Deux hommes ivres expulsés du bar, puis revenus avec des fusils

Le 18 novembre 1986, Terrence et Marie Duffy tenaient un établissement à Boulder, dans le Montana, aux États-Unis. Ce soir-là, deux jeunes hommes de 19 ans, Sean Wentz et Kenneth Miller, avaient été expulsés du bar par Terrence Duffy après avoir provoqué des troubles sous l’emprise de l’alcool.

Mais les deux individus avaient décidé de revenir, cette fois armés. « Il était très tard. Il n’y avait personne dans le bar, à part mon père et ma mère. Et ils sont entrés avec leurs fusils », a raconté Patrick Duffy au micro de Steve Kmetko.

Selon les témoignages présentés lors du procès, Terrence Duffy avait reconnu les deux hommes et s’était avancé vers eux. Il aurait commencé à leur dire : « Je vous avais dit de… », avant que les coups de feu ne retentissent. Le père de l’acteur avait été mortellement touché.

À l’autre extrémité du bar, Marie Duffy était occupée à faire des mots croisés. En voyant son mari attaqué, elle s’était précipitée vers lui. Les agresseurs l’avaient également abattue.

Les meurtriers ont vidé la caisse avant de prendre la fuite

Après avoir tué les deux propriétaires, les assaillants ne s’étaient pas immédiatement enfuis. Ils avaient sauté par-dessus le comptoir pour dérober l’argent de la caisse et plusieurs bouteilles d’alcool, avant de quitter les lieux.

Les deux suspects avaient ensuite été arrêtés et poursuivis pour meurtre. Sean Wentz, identifié comme l’auteur des tirs mortels, avait été condamné à une très lourde peine de prison, tout comme son complice Kenneth Miller.

Les deux hommes ont depuis bénéficié de libérations conditionnelles : Kenneth Miller en 2007 et Sean Wentz en 2015. Patrick Duffy avait 37 ans au moment de l’assassinat de ses parents.

« Ils ont tous les deux été tués » : l’annonce terrible à ses enfants

L’acteur a également raconté comment il avait appris la nouvelle. C’est sa sœur, elle-même policière, qui l’avait contacté le lendemain matin pour lui annoncer la mort de leurs parents. Très rapidement, des journalistes et des équipes de télévision s’étaient rassemblés devant son domicile.

La société Lorimar, qui produisait alors Dallas, avait organisé son déplacement vers le Montana à bord d’un avion privé. Elle lui avait également proposé l’assistance d’un attaché de presse pour gérer les sollicitations médiatiques.

Mais avant de partir, Patrick Duffy devait accomplir une tâche particulièrement douloureuse : annoncer à ses fils Padraic, 11 ans, et Conor, 6 ans, que leurs grands-parents venaient d’être assassinés.

« Ils se levaient pour aller à l’école. J’ai dit aux garçons : “Padraic, Conor, il faut qu’on rentre maintenant. Je vais réciter des mantras avec vous.” », s’est-il souvenu.

Il leur avait ensuite expliqué : « Nous devons réciter des mantras pour mamie et papi, parce qu’ils ont tous les deux été tués. Nous devons le faire pour eux, parce qu’ils vont comprendre et entendre. »

Les deux enfants avaient accepté de participer à ce rituel familial, qu’ils pratiquaient déjà régulièrement avec leur père.

Le bouddhisme, son refuge après le double assassinat

Patrick Duffy pratiquait déjà le bouddhisme depuis une quinzaine d’années lorsque ses parents ont été assassinés. Dans cet entretien, il explique que sa foi lui a permis de traverser cette épreuve et de conserver un lien spirituel avec eux.

L’acteur affirme continuer à leur consacrer une pensée lors de ses deux séances quotidiennes de récitation de mantras. Près de quarante ans après leur mort, Terrence et Marie Duffy restent ainsi présents dans sa pratique religieuse.

De Dallas à Notre belle famille, une carrière marquée par les drames personnels

Révélé au grand public en 1978 grâce à son personnage de Bobby Ewing dans Dallas, Patrick Duffy est devenu l’un des visages les plus populaires de la télévision américaine. Il a notamment partagé l’affiche avec Larry Hagman, l’interprète de J.R. Ewing, et Linda Gray, qui incarnait Sue Ellen.

Après Dallas, il a connu un nouveau succès avec la série Notre belle famille, dans laquelle il jouait Frank Lambert aux côtés de Suzanne Somers, entre 1991 et 1998.

Sa vie personnelle a également été marquée par la mort de son épouse Carlyn Rosser, en 2017, après plus de 40 ans de mariage. Depuis 2020, l’acteur partage sa vie avec la comédienne Linda Purl.

Dans son entretien avec Steve Kmetko, Patrick Duffy est également revenu sur son amitié avec Larry Hagman, décédé en 2012, et sur les derniers instants qu’il avait passés à ses côtés à l’hôpital.