Mort de Hayden Panettiere à 36 ans: la police clôt l’enquête et confirme une overdose accidentelle

La police de Greenville a annoncé la clôture de l'enquête sur la mort d'Hayden Panettiere, confirmée comme une overdose accidentelle due à un mélange de substances, notamment du fentanyl. Alors que la recherche du fournisseur des médicaments se poursuit, l'actrice laisse derrière elle une fille de 11 ans et un héritage complexe.

Plus de deux mois après la mort de Hayden Panettiere à 36 ans, la police américaine a officiellement annoncé la clôture de son enquête. Mercredi 28 octobre, les autorités de Greenville, en Caroline du Sud, ont confirmé que l’actrice, célèbre pour ses rôles dans Heroes et Nashville, était décédée d’une overdose accidentelle provoquée par un mélange de plusieurs substances, dont du fentanyl.

Dans un communiqué, le département de police de Greenville a déclaré : « Sur la base des conclusions du médecin légiste et des résultats de l’enquête, la mort de Hayden Panettiere a été considérée comme accidentelle. Le département de police de Greenville a conclu son enquête. » Aucune poursuite pénale n’a été engagée dans le cadre de cette enquête locale.

Fentanyl et médicaments : les cinq substances à l’origine de sa mort

Le rapport toxicologique, rendu public le 22 septembre, avait déjà établi que l’actrice avait succombé aux effets toxiques de cinq substances : le fentanyl, le 4-ANPP, l’alprazolam, le méthocarbamol et la quétiapine.

Le fentanyl est un opioïde de synthèse extrêmement puissant, responsable de nombreuses overdoses mortelles aux États-Unis. Le 4-ANPP est un composé chimique associé à sa fabrication. L’alprazolam, commercialisé notamment sous le nom de Xanax, est un anxiolytique. Le méthocarbamol est un relaxant musculaire, tandis que la quétiapine est un médicament antipsychotique.

Les analyses avaient permis de confirmer le caractère accidentel de cette overdose. L’autopsie n’avait révélé aucune lésion traumatique ayant contribué au décès. Les premières constatations policières n’avaient pas davantage mis en évidence de signes d’agression ou de circonstances suspectes.

Retrouvée inconsciente, elle n’avait pas pu être réanimée

Le 16 août 2026, Hayden Panettiere avait été retrouvée inconsciente dans un appartement des Judson Mill Lofts, à Greenville, où elle séjournait temporairement. Un appel avait été passé aux secours vers 13h51 pour signaler une femme en arrêt cardiaque.

À leur arrivée, les équipes médicales avaient engagé des manœuvres de réanimation avancées. Malgré leurs efforts, l’actrice avait été déclarée morte à 14h32, cinq jours seulement avant son 37e anniversaire.

Son compagnon par intermittence, Brian Hickerson, ainsi que le frère de celui-ci, Zach Hickerson, se trouvaient sur place. Les deux hommes avaient alerté les secours. Selon les éléments du rapport de police, Brian Hickerson avait également présenté aux policiers un sac contenant les médicaments que prenait l’actrice.

La piste d’un comprimé contrefait au fentanyl au cœur des investigations

L’enquête avait dépassé les frontières de la Caroline du Sud. Les autorités américaines s’étaient notamment intéressées à la provenance des substances consommées par Hayden Panettiere, avec des investigations menées du côté de Los Angeles.

Les enquêteurs avaient exploré la piste d’un comprimé d’oxycodone potentiellement contrefait et contenant du fentanyl. Ils cherchaient notamment à déterminer si l’actrice avait obtenu des médicaments en dehors du circuit pharmaceutique légal et à identifier leur éventuel fournisseur.

La Drug Enforcement Administration (DEA), l’agence fédérale américaine chargée de la lutte contre le trafic de stupéfiants, avait également participé aux investigations. La clôture du dossier par la police de Greenville ne précise toutefois pas si les investigations fédérales se poursuivent indépendamment. Aucune conclusion publique définitive n’a été communiquée sur l’identité d’un éventuel fournisseur.

Une longue lutte contre les addictions, racontée quelques mois avant sa mort

Hayden Panettiere avait évoqué publiquement ses problèmes de dépendance à l’alcool et aux opioïdes. En mai 2026, trois mois avant son décès, elle avait publié son autobiographie, This Is Me: A Reckoning, dans laquelle elle revenait sur sa célébrité précoce, ses addictions, sa dépression post-partum et les difficultés de sa vie personnelle.

Elle avait suivi plusieurs cures de désintoxication, dont une nouvelle quelques semaines avant sa mort. Après la publication des résultats toxicologiques, sa mère, Lesley Vogel, avait rappelé les efforts entrepris par sa fille pour se soigner, précisant qu’elle ne l’avait jamais entendue parler de fentanyl.

L’actrice avait également été profondément affectée par la mort de son frère, Jansen Panettiere, décédé en février 2023 à l’âge de 28 ans des suites d’une maladie cardiaque non diagnostiquée.

Wladimir Klitschko mobilisé pour protéger l’héritage de leur fille

Hayden Panettiere laisse derrière elle une fille, Kaya, âgée de 11 ans, née de sa relation avec l’ancien champion du monde de boxe ukrainien Wladimir Klitschko.

Après le décès de l’actrice, ce dernier avait engagé une procédure devant la justice californienne afin de protéger les biens de son ancienne compagne et les intérêts de leur fille, désignée comme son unique héritière. Dans sa requête, il avait signalé que certains effets personnels avaient été emportés par des agents fédéraux dans le cadre des investigations et que d’autres biens auraient été récupérés par une personne extérieure à la famille.

La justice lui a accordé en octobre un statut légal lui permettant de protéger le patrimoine destiné à Kaya. Selon les déclarations du père d’Hayden Panettiere aux enquêteurs, l’actrice avait prévu de se rendre en Ukraine pour retrouver sa fille quelques jours après la date de son décès.

Révélée au grand public grâce à son interprétation de Claire Bennet dans Heroes, puis devenue l’une des vedettes de Nashville, Hayden Panettiere avait également joué dans Scream 4 et Scream VI. Sa disparition à seulement 36 ans avait provoqué une vive émotion parmi ses admirateurs. Avec l’annonce du 28 octobre, la police locale a désormais officiellement refermé le dossier de sa mort.