«J’ai perdu ma lumière avec Marie, je ne ferai jamais mon deuil»: à 91 ans, Nadine Trintignant bouleversée en évoquant sa fille tuée par Bertrand Cantat

Nadine Trintignant, à 91 ans, évoque la douleur persistante de la perte de sa fille Marie, tuée en 2003 par Bertrand Cantat. Auprès de Marc-Olivier Fogiel, elle partage son chagrin et sa culpabilité, tout en soulignant les transformations sociétales concernant les violences conjugales. Elle aborde également la mort de sa première fille, Pauline.

À 91 ans, Nadine Trintignant porte toujours la douleur de la mort de sa fille Marie, tuée en 2003 par Bertrand Cantat. Invitée ce mardi sur RTL, dans Face à Fogiel, la réalisatrice a livré un témoignage bouleversant sur leur relation, les souvenirs qui lui restent et cette absence qui l’accompagne depuis 23 ans. À l’occasion de la publication de son livre Ceux qui nous manquent, elle a également évoqué la mort de sa première fille, Pauline, disparue alors qu’elle n’avait que 9 mois. Deux drames qui ont profondément marqué son existence.

« J’ai perdu ma lumière avec Marie »

Face à Marc-Olivier Fogiel, Nadine Trintignant a évoqué avec une immense tendresse sa complicité avec Marie. La réalisatrice a raconté les moments de bonheur partagés avec sa fille, leur humour commun et cette proximité qui rend aujourd’hui son absence si douloureuse : « C’est vrai que j’ai perdu ma lumière avec Marie. On se ressemblait énormément, on riait beaucoup parce qu’on était toutes les deux immorales. Et ça nous faisait rire, on se racontait des trucs qui nous faisaient rire. On était très proches avec Marie, très proches. »

Nadine Trintignant a également tenu à rappeler combien sa fille était appréciée de son entourage. « Marie a été vraiment aimée comme l’ange qu’elle était », a-t-elle déclaré. Dans son nouveau livre, elle lui adresse une lettre d’amour et exprime sa culpabilité de ne pas avoir réussi à la protéger de Bertrand Cantat.

Marie Trintignant, tuée sous les coups de Bertrand Cantat en 2003

Le 1er août 2003, Marie Trintignant meurt à 41 ans des suites des violences commises par son compagnon, Bertrand Cantat, dans une chambre d’hôtel de Vilnius, en Lituanie. L’actrice se trouvait sur place pour le tournage du téléfilm Colette, une femme libre, réalisé par sa mère. Hospitalisée dans un état critique après les coups reçus, elle est rapatriée en France, où elle décède quelques jours plus tard.

Le chanteur de Noir Désir est condamné en 2004 à 8 ans de prison par la justice lituanienne. Transféré en France, il bénéficie d’une libération conditionnelle en octobre 2007, après avoir purgé environ 4 années de détention. L’affaire, qui avait profondément bouleversé l’opinion publique, est revenue au premier plan avec la diffusion sur Netflix du documentaire De rockstar à tueur : Le cas Cantat, consacré aux circonstances de la mort de Marie Trintignant et au traitement médiatique des violences conjugales.

Nadine Trintignant n’a jamais caché sa colère envers Bertrand Cantat. Elle a régulièrement dénoncé son retour sur scène et regretté la durée de son incarcération. Aujourd’hui encore, la réalisatrice éprouve une profonde culpabilité de ne pas avoir pu soustraire sa fille à cette relation.

« Grâce à Marie, il y a peut-être des femmes qui vivront »

Plus de 23 ans après la mort de sa fille, Nadine Trintignant constate que le regard de la société sur les violences conjugales a évolué. Elle espère que le drame vécu par Marie aura contribué à une meilleure prise de conscience et permettra d’éviter d’autres féminicides : « Je me dis, c’est horrible ce qui est arrivé, mais grâce à Marie, il y a peut-être des femmes qui vivront. C’est énorme. »

À l’époque du meurtre, l’expression « crime passionnel » était encore fréquemment employée pour désigner les violences mortelles au sein du couple. La mort de Marie Trintignant a contribué à faire évoluer le débat public. La chanteuse Lio a notamment dénoncé pendant des années la manière dont l’actrice avait été traitée après sa mort , reprochant à certains d’avoir minimisé la responsabilité de Bertrand Cantat.

Le documentaire De rockstar à tueur : Le cas Cantat, diffusé sur Netflix en mars 2025, a également ravivé les discussions autour de cette affaire. Il retrace les circonstances du meurtre, les réactions de l’entourage du chanteur et la façon dont les violences conjugales étaient alors présentées dans les médias.

Avant Marie, Nadine Trintignant avait déjà perdu sa fille Pauline, âgée de 9 mois

Le drame de 2003 n’était malheureusement pas le premier vécu par Nadine Trintignant. En 1969, la réalisatrice avait déjà perdu Pauline, sa fille née de son union avec Jean-Louis Trintignant. Le bébé était mort à seulement 9 mois, laissant ses parents confrontés à une douleur immense.

Interrogée sur la possibilité de surmonter de telles épreuves, Nadine Trintignant a rejeté l’idée même de faire son deuil. « On ne s’en remet pas », a-t-elle confié, avant d’ajouter : « Je ne ferai jamais mon deuil d’aucune de ces personnes qui sont dans le livre. Je les aime pour toujours. »

Elle a également évoqué avec émotion sa petite Pauline : « Pauline était un bébé merveilleux. C’était un cadeau. Les enfants, c’est des cadeaux. » À 91 ans, la cinéaste continue ainsi de parler de ses deux filles avec la même affection, malgré les décennies écoulées.

Une autre affaire liée à Bertrand Cantat continue de faire parler

Le témoignage de Nadine Trintignant intervient alors que le nom de Bertrand Cantat reste associé à une autre affaire judiciaire, celle de la mort de son ancienne épouse, Krisztina Rády, retrouvée pendue à son domicile en janvier 2010.

La justice française a rouvert une enquête sur les circonstances de la mort de Krisztina Rády, après plusieurs procédures précédemment classées sans suite. Les investigations portent notamment sur d’éventuelles violences conjugales qui auraient pu contribuer à son suicide. Bertrand Cantat n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans ce dossier.

L’affaire a connu un nouveau développement en novembre 2025 avec la mort de François Saubadu, dernier compagnon de Krisztina Rády. Cet homme de 59 ans, qui avait témoigné dans le documentaire Netflix, avait été retrouvé mort à son domicile de Mérignac. Les premières constatations orientaient les enquêteurs vers un suicide.

Le chanteur de Shaka Ponk, Frah, a également publiquement exprimé ses regrets concernant le soutien apporté à Bertrand Cantat lors de son retour sur scène. En juillet 2026, il a reconnu avoir commis une erreur en collaborant avec l’ancien leader de Noir Désir , estimant que son groupe avait insuffisamment pris en considération la mémoire de Marie Trintignant et les violences faites aux femmes.

« Je ne ferai jamais mon deuil » : un livre pour faire revivre les disparus

Dans Ceux qui nous manquent, publié aux éditions Albin Michel, Nadine Trintignant rassemble les souvenirs des personnes qui ont traversé son existence. Elle y évoque ses filles Marie et Pauline, mais aussi Jean-Louis Trintignant, mort en 2022, et le réalisateur Alain Corneau, son second mari, disparu en 2010. Elle revient également sur ses rencontres avec plusieurs personnalités du cinéma et de la littérature.

Malgré les épreuves racontées, Nadine Trintignant a souhaité écrire un ouvrage qui ne soit pas uniquement consacré à la souffrance. Elle préfère retrouver les moments heureux, les conversations, les éclats de rire et les souvenirs partagés avec ceux qu’elle a aimés : « Les gens qui nous manquent, qui sont partis, il faut s’en souvenir avec douceur, avec sourire. Il faut essayer de ne pas craquer. »

La réalisatrice a expliqué que des inconnus l’abordaient encore régulièrement dans la rue pour lui parler de Marie. Ces personnes évoquent généralement les circonstances tragiques de sa disparition. Nadine Trintignant, elle, souhaite désormais rappeler la femme vivante, joyeuse et aimée qu’était sa fille.

« Je ne ferai jamais mon deuil de toutes ces personnes qui sont dans mon livre, je les aime pour toujours », a-t-elle résumé sur RTL. À 91 ans, après avoir perdu deux enfants et les hommes qui ont partagé sa vie, Nadine Trintignant continue de faire vivre leur mémoire à travers ses films, ses écrits et ses souvenirs.