«J’avais 10 ans, ils étaient trois» : Muriel Robin révèle avoir été victime d’un viol collectif et avoir vécu 60 ans dans le déni

Muriel Robin témoigne sur France Inter de son viol collectif à 10 ans par trois garçons à Saint-Étienne, un traumatisme dont elle ne prend pleinement conscience qu'en 2025. Elle relie cette expérience à sa dépendance à l’alcool, un échappatoire face à ses souffrances. La comédienne annonce également son retour sur scène après un long silence.

Muriel Robin a livré un témoignage bouleversant sur France Inter. Invitée ce lundi dans Le Grand portrait de Sonia Devillers, la comédienne de 71 ans est revenue sur le viol qu’elle affirme avoir subi à l’âge de 10 ans, à Saint-Étienne, impliquant trois garçons. Pendant près de soixante ans, elle n’avait conservé que des souvenirs fragmentaires de cette agression. Ce n’est qu’en 2025, lors d’une émission de télévision, qu’elle a pris pleinement conscience de ce qui lui était arrivé. L’humoriste établit aujourd’hui un lien entre ce traumatisme et les trente années durant lesquelles elle a souffert d’une dépendance à l’alcool.

« J’ai réalisé l’année dernière que j’avais été violée »

Face à Sonia Devillers, Muriel Robin a raconté comment elle avait vécu pendant plusieurs décennies sans parvenir à identifier précisément les violences subies pendant son enfance. « J’ai réalisé l’année dernière que j’avais été violée. J’ai fait un déni », a-t-elle expliqué, avant d’insister sur le temps écoulé depuis les faits : « Moi, c’est soixante ans après. Soixante ans. »

La comédienne se souvient pourtant de certains éléments très précis. Elle avait 10 ans et se trouvait à Saint-Étienne, sa ville natale. Pendant des décennies, elle avait gardé en mémoire les visages de trois garçons, sans parvenir à reconstituer l’intégralité de l’agression.

« J’avais 10 ans. J’avais l’image de trois garçons. Je n’avais que les visages, trois garçons », a-t-elle confié. Elle affirme également pouvoir identifier précisément le lieu des faits : « Je pourrais y retourner demain à Saint-Étienne, je sais exactement où ça s’est passé. »

Le souvenir du viol lui est revenu pendant une émission de télévision

Muriel Robin a expliqué que sa prise de conscience avait eu lieu en 2025, alors qu’elle participait à une émission avec Marina Carrère d’Encausse. Au cours de leur conversation, les images qu’elle conservait depuis l’enfance se sont soudainement assemblées, lui permettant de comprendre ce qu’elle avait subi.

« On parle et tout d’un coup, l’image devient complète, en direct avec elle. Ça y est, pouf, paf ! », a raconté l’actrice.

Cette révélation avait déjà été évoquée publiquement en mai 2025, lors d’une intervention sur BFMTV. À l’époque, Muriel Robin avait expliqué qu’elle venait de prendre conscience de ce traumatisme, quelques semaines auparavant. Elle avait également évoqué d’autres violences sexuelles subies pendant son enfance, notamment une agression dans un ascenseur et des attouchements commis par un prêtre.

Comme nous l’avions rapporté dans un article consacré à ses blessures d’enfance et à son combat contre l’alcoolisme⁠, la comédienne avait alors décidé de parler publiquement de ces violences pour encourager d’autres victimes à sortir du silence.

« À 13 ans, je rentre dans les bistrots » : trente années d’alcoolisme

Au cours de son entretien sur France Inter, Muriel Robin est également revenue sur sa dépendance à l’alcool, qui a duré une trentaine d’années. Elle considère aujourd’hui que les violences subies pendant son enfance permettent de mieux comprendre son rapport précoce à la boisson.

La comédienne raconte qu’à 13 ans, elle fréquentait déjà les bistrots et commandait du vin, alors que les autres adolescents demandaient des boissons sans alcool. Elle décrit l’alcool comme un moyen d’atténuer une souffrance dont elle ne comprenait pas encore l’origine.

« L’alcool assourdit, ça empêche de ressentir exactement », a-t-elle expliqué. Elle considère que cette dépendance a longtemps constitué une manière d’échapper à ses émotions et de repousser la confrontation avec ses traumatismes.

Muriel Robin avait déjà révélé avoir consommé jusqu’à près d’un litre de champagne par jour au cours de ses années d’alcoolisme. Sa compagne, l’actrice Anne Le Nen, l’a accompagnée dans son parcours pour sortir de cette dépendance.

« Je suis guérie de plein de choses » : Muriel Robin prépare son retour sur scène

Aujourd’hui, Muriel Robin affirme avoir accompli un important travail personnel pour surmonter ses traumatismes et sa dépendance. « Je suis guérie de plein de choses, donc ça y est, j’en suis sortie », a-t-elle déclaré sur France Inter.

À 71 ans, la comédienne prépare également son retour seule sur scène après treize années d’absence. Son nouveau spectacle, Infiniment Robin, sera présenté au Théâtre Marigny, à Paris, du 6 janvier au 14 février 2027, avant une tournée dans toute la France, notamment dans les Zéniths en 2028.

L’humoriste avait déjà évoqué son viol en mai 2025. Son entretien de ce lundi sur France Inter apporte de nouvelles précisions sur les trois garçons dont elle se souvient, le lieu de l’agression à Saint-Étienne et le moment où elle a pris conscience, près de soixante ans après les faits, des violences qu’elle affirme avoir subies.