Révélations sur le décès de RJ Mitte: l'acteur de «Breaking Bad» s’est suicidé par pendaison

RJ Mitte, acteur connu pour son rôle de Walter White Jr. dans «Breaking Bad», s’est suicidé par pendaison à son domicile au Texas le 12 octobre 2023, à l'âge de 34 ans. Son décès a suscité une profonde tristesse parmi ses anciens collègues, dont Bryan Cranston, et a mis en lumière son engagement pour les droits des personnes handicapées.

Près d’un mois après la mort de RJ Mitte, célèbre pour avoir incarné Walter White Jr. dans la série Breaking Bad, les autorités américaines ont apporté de nouvelles précisions sur les circonstances de son décès. L’acteur, retrouvé mort le 12 octobre à son domicile de Brownsville, au Texas, à l’âge de 34 ans, s’est suicidé par pendaison, selon un rapport officiel du comté de Cameron. Son entourage avait déjà confirmé la thèse du suicide, sans communiquer jusqu’alors les circonstances exactes de sa disparition. pagesix.com+1

Un rapport officiel confirme les circonstances de sa mort

Le document d’enquête rendu public ce jeudi confirme que RJ Mitte est mort par pendaison. Son décès a été officiellement constaté à 13h32, heure locale, le lundi 12 octobre. Les forces de l’ordre avaient été alertées vers 12h50 et s’étaient rendues à son domicile, où elles avaient découvert l’acteur sans vie.

Les autorités avaient demandé la réalisation d’une autopsie ainsi que d’analyses toxicologiques. Toutefois, les résultats de ces examens ne figurent pas dans les documents communiqués. Aucun élément supplémentaire n’a été rendu public concernant les raisons qui ont conduit le comédien à mettre fin à ses jours.

Au lendemain du drame, le suicide de RJ Mitte avait été confirmé par son représentant. Sean Reilly avait alors déclaré : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de RJ Mitte, acteur aimé de tous, philanthrope et fervent défenseur des droits des personnes handicapées. »

Bryan Cranston bouleversé par la disparition de son fils de fiction

La mort de RJ Mitte avait profondément affecté les acteurs de Breaking Bad, notamment Bryan Cranston, qui incarnait son père dans la série. L’interprète de Walter White avait publié un hommage particulièrement émouvant, évoquant leur relation sur les plateaux de tournage et les liens qu’ils avaient conservés après la fin du programme.

Dans ce message, Bryan Cranston avait expliqué avoir échangé avec RJ Mitte quelques semaines avant sa disparition. Les deux comédiens envisageaient de se revoir. Profondément touché par sa mort, l’acteur avait conclu son hommage par ces mots : « Tu vas me manquer, mon fils. »

Aaron Paul, qui incarnait Jesse Pinkman, et Dean Norris, interprète de Hank Schrader, avaient également exprimé leur tristesse après l’annonce du décès de leur ancien partenaire.

Un acteur devenu célèbre à 15 ans et engagé contre les discriminations

Né le 21 août 1992 à Jackson, dans le Mississippi, RJ Mitte avait accédé à la célébrité en 2008 grâce à Breaking Bad, créée par Vince Gilligan. Alors âgé de 15 ans au début de la diffusion, il incarnait Walter White Jr., également surnommé Flynn, le fils de Walter White et Skyler White, interprétés par Bryan Cranston et Anna Gunn.

Comme son personnage, RJ Mitte était atteint de paralysie cérébrale, une affection neurologique qui peut affecter les mouvements, la posture et la coordination. Diagnostiqué durant son enfance, il avait utilisé des appareils orthopédiques et des béquilles avant de développer davantage son autonomie.

Son rôle dans les cinq saisons de Breaking Bad, diffusées entre 2008 et 2013, lui avait permis d’acquérir une notoriété internationale. Après la fin de la série, il avait poursuivi sa carrière à la télévision et au cinéma, notamment dans Switched at Birth, The Recall, Triumph et The Oak Room.

Parallèlement, RJ Mitte avait consacré une partie importante de son activité à la défense des droits des personnes handicapées. Ambassadeur de United Cerebral Palsy et de Shriners Children’s, il militait pour une meilleure représentation du handicap dans l’industrie audiovisuelle et davantage de possibilités professionnelles pour les comédiens concernés.

Il participait également aux activités de la Mitte Foundation, une organisation familiale engagée dans plusieurs initiatives philanthropiques.

RJ Mitte avait continué à travailler jusqu’aux derniers mois de sa vie. Son film Talking to Strangers était notamment sorti en 2026. L’acteur devait encore participer à plusieurs projets cinématographiques en cours de préparation lorsqu’il est mort, le 12 octobre, à seulement 34 ans.