«J’ai tout perdu»: Christina Applegate apprend après 5 ans qu’elle a été diagnostiquée à tort d’une sclérose en plaques

Coup de tonnerre pour Christina Applegate. L’actrice américaine de 54 ans, mondialement connue pour son rôle de Kelly Bundy dans la série Mariés, deux enfants, a révélé ce mardi qu’elle avait été diagnostiquée à tort d’une sclérose en plaques en 2021. Pendant 5 ans, la comédienne a vécu avec la conviction de souffrir de cette maladie neurologique, au point de mettre un terme à sa carrière devant les caméras. Aujourd’hui, ses médecins lui annoncent qu’elle n’en est pas atteinte, alors que son état de santé reste extrêmement préoccupant.

La révélation a été faite dans son podcast MeSsy, qu’elle anime avec Jamie-Lynn Sigler, actrice de la série Les Soprano, elle-même atteinte de sclérose en plaques. En larmes, Christina Applegate a raconté comment cette annonce a bouleversé ses certitudes et ravivé les souffrances accumulées depuis plusieurs années.

« Félicitations, vous n’avez pas de sclérose en plaques »

Christina Applegate a raconté le moment où sa médecin lui a annoncé que le diagnostic posé en 2021 était erroné. Une nouvelle que son entourage a accueillie avec soulagement, mais qui a provoqué chez elle une réaction radicalement différente.

« Elle est entrée dans ma chambre et m’a dit : “Félicitations, vous n’avez pas de sclérose en plaques.” Je n’étais pas heureuse du tout. Tout le monde était tellement content. », a-t-elle expliqué.

La comédienne a précisé que cette découverte ne changeait absolument rien à son état physique. Elle souffre toujours de graves troubles de la mobilité, de douleurs et d’un épuisement qui l’empêchent de mener une vie normale.

« Ce n’est pas parce qu’on vous annonce que vous avez été mal diagnostiqué que, soudainement, vous allez mieux. Je ne vais pas mieux. Au contraire, mon état s’est aggravé. », a-t-elle confié.

« J’ai tout perdu. J’ai perdu mon travail »

Le témoignage de Christina Applegate est particulièrement douloureux lorsqu’elle évoque les conséquences de ces 5 dernières années. La maladie qu’elle pensait avoir a bouleversé sa carrière, sa vie familiale et son quotidien.

« J’ai traversé une grave dépression à cause de ça. Mais j’ai tout perdu. J’ai perdu mon travail. », a-t-elle déclaré, avant de fondre en larmes.

L’actrice a expliqué que ses problèmes de santé avaient littéralement arrêté sa vie. Elle qui avait poursuivi le tournage de la série Dead to Me malgré ses difficultés physiques a progressivement renoncé à jouer devant les caméras.

En 2023, elle avait annoncé qu’elle ne pensait plus pouvoir reprendre une carrière d’actrice dans les conditions habituelles. Ses apparitions publiques étaient devenues rares, et chacune d’elles témoignait de ses difficultés à marcher et à rester debout.

Toujours en fauteuil roulant, elle ignore désormais de quoi elle souffre

La découverte de cette erreur médicale n’a apporté aucune amélioration à Christina Applegate. La comédienne continue de présenter des symptômes invalidants et doit régulièrement utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer.

« Je dois toujours utiliser un fauteuil roulant lorsque je vais chez le médecin. Je ne peux pas marcher de ma voiture jusqu’à la salle de consultation. Rien de magique ne s’est produit lorsqu’elle m’a dit que je n’avais pas de sclérose en plaques. », a-t-elle raconté.

L’actrice se retrouve désormais sans diagnostic précis pour expliquer ses troubles. De nouvelles investigations médicales doivent permettre de déterminer l’origine de ses symptômes, présents depuis plusieurs années.

Christina Applegate a également expliqué que ses médecins avaient commencé à remettre en question son diagnostic après l’arrêt d’un traitement par perfusion. L’évolution de certaines cellules immunitaires, notamment les lymphocytes B, n’avait pas correspondu à ce qui était attendu, ce qui avait conduit à réexaminer son dossier.

Une carrière interrompue et 5 années de souffrance

Révélée à la fin des années 1980 grâce à Mariés, deux enfants, Christina Applegate a ensuite poursuivi une carrière importante à Hollywood. Elle a notamment joué dans Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy, Bad Moms et la série Netflix Dead to Me, dans laquelle elle partage l’affiche avec Linda Cardellini.

En août 2021, elle avait annoncé publiquement être atteinte de sclérose en plaques. Son témoignage avait suscité une importante vague de soutien, notamment lorsqu’elle avait évoqué les difficultés rencontrées pendant les derniers tournages de Dead to Me.

La comédienne était progressivement devenue l’une des personnalités les plus engagées dans la sensibilisation à cette maladie. Elle avait notamment lancé le podcast MeSsy avec Jamie-Lynn Sigler pour parler sans détour de la douleur, du handicap et des conséquences psychologiques des maladies chroniques.

Aujourd’hui, elle confie éprouver un sentiment de culpabilité envers les malades qui l’avaient prise pour modèle. Pendant des années, elle avait partagé publiquement son expérience en pensant souffrir de la même pathologie.

Le parcours de Christina Applegate rappelle celui d’autres personnalités contraintes de bouleverser leur carrière en raison de graves problèmes de santé, à l’image de Céline Dion, qui a suivi plusieurs années de traitements et de rééducation pour retrouver la scène malgré une maladie incurable.

« Je suis revenue à la case départ »

L’erreur de diagnostic a également plongé Christina Applegate dans une profonde incertitude. Jusqu’à présent, elle pouvait attribuer ses symptômes à une maladie identifiée. Désormais, elle doit affronter les mêmes limitations physiques sans connaître leur véritable origine.

« Je suis revenue à la case départ. Je ne sais plus ce qui m’arrive. », a-t-elle reconnu, expliquant être encore sous le choc.

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central. Son diagnostic repose sur plusieurs examens et critères médicaux, car il n’existe pas de test unique permettant de confirmer la maladie dans tous les cas. D’autres affections neurologiques ou inflammatoires peuvent provoquer des symptômes similaires.

Certaines maladies neurologiques entraînent également une perte progressive de mobilité. C’est notamment le cas de la maladie de Charcot, dont les premiers symptômes peuvent annoncer une paralysie progressive, même si cette pathologie est distincte de la sclérose en plaques.

Pour Christina Applegate, la priorité est désormais de comprendre ce qui provoque ses graves problèmes de santé. À 54 ans, après 5 années passées à croire qu’elle souffrait d’une sclérose en plaques, l’actrice se retrouve face à une nouvelle épreuve : découvrir enfin de quelle maladie elle est réellement atteinte.