Matthew Perry : trois ans après sa mort, la référence à Friends a été effacée de sa tombe

Trois ans après la mort de Matthew Perry, la plaque funéraire de l'acteur a été modifiée pour effacer toute mention de sa célébrité grâce à la série Friends. Remplacée par un message plus personnel, cette inscription reflète son souhait de ne pas être uniquement associé à la sitcom, mais aussi à son engagement contre les addictions.

Trois ans après la disparition de Matthew Perry, la tombe de l’acteur américain a été modifiée. La plaque funéraire de celui qui incarnait Chandler Bing dans Friends ne comporte désormais plus aucune référence à la série qui l’a rendu mondialement célèbre. Elle a été remplacée par une inscription beaucoup plus intime, faisant écho à un souhait exprimé par le comédien avant sa mort.

La référence à Friends disparaît de sa pierre tombale

Inhumé au cimetière Forest Lawn Memorial Park, dans les collines d’Hollywood, à Los Angeles, Matthew Perry avait longtemps reposé dans une sépulture dépourvue d’inscription.

En janvier 2026, une première plaque funéraire avait été installée. Elle mentionnait son nom complet, Matthew Langford Perry, ses dates de naissance et de décès, ainsi que ces quelques mots : « Much Loved – Friend » (« Un ami très aimé »).

Cette dernière inscription constituait un clin d’œil à Friends, la sitcom dans laquelle l’acteur avait joué pendant dix saisons, de 1994 à 2004.

Moins d’un an après son installation, cette plaque a été remplacée par une autre, beaucoup plus imposante. Elle comporte désormais deux messages : « Repose en paix » et « Nous t’aimons de tout notre cœur. »

Des admirateurs ont déjà déposé des fleurs devant la nouvelle plaque funéraire.

Matthew Perry ne voulait pas être uniquement associé à Friends

Cette modification rappelle une volonté exprimée par Matthew Perry lui-même, un an avant sa disparition.

En novembre 2022, à l’occasion de la promotion de son autobiographie, l’acteur avait expliqué qu’il souhaitait avant tout que l’on se souvienne de son engagement auprès des personnes souffrant d’addictions.

« Quand je mourrai, je ne veux pas que “Friends” soit la première chose que l’on mentionne », avait-il déclaré.

Malgré l’immense succès de la série, Matthew Perry tenait à ce que son héritage dépasse sa carrière à Hollywood. Lui-même confronté durant plusieurs décennies à une dépendance à l’alcool et aux médicaments, il avait consacré une partie de sa vie à aider d’autres personnes à sortir de leurs addictions.

Une mort tragique et cinq personnes condamnées

Matthew Perry a été retrouvé sans vie le 28 octobre 2023, dans le jacuzzi de sa résidence de Los Angeles. Il avait 54 ans.

L’autopsie avait conclu à un décès provoqué par les effets aigus de la kétamine. La noyade, une maladie coronarienne et les effets de la buprénorphine figuraient également parmi les facteurs ayant contribué à sa mort.

L’enquête judiciaire avait révélé que le comédien avait notamment reçu 27 injections de kétamine dans les jours précédant son décès.

Cinq personnes ont été condamnées dans cette affaire. Jasveen Sangha, surnommée la « reine de la kétamine », a écopé de quinze ans de prison en avril 2026. Le médecin Salvador Plasencia a été condamné à trente mois d’emprisonnement.

En mai dernier, Kenneth Iwamasa, l’assistant personnel de Matthew Perry, a quant à lui été condamné à 41 mois de prison pour avoir notamment administré à l’acteur la substance ayant provoqué sa mort.

Les acteurs de Friends absents du documentaire consacré à Matthew Perry

En octobre 2026, Netflix a dévoilé The One About Matthew Perry, une série documentaire en trois épisodes retraçant la vie du comédien, sa carrière et ses combats contre les addictions.

Le programme contient notamment des témoignages de ses proches ainsi que des photographies et vidéos familiales.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, ses cinq anciens partenaires de Friends, n’ont pas souhaité participer à ce documentaire.

La Matthew Perry Foundation, créée après sa disparition, poursuit aujourd’hui son engagement en faveur des personnes souffrant d’addictions, conformément au souhait exprimé par l’acteur de son vivant.