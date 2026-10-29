Matthew Perry: les acteurs de «Friends» refusent de participer au documentaire Netflix, son père gravement malade

Le documentaire sur Matthew Perry, diffusé sur Netflix, souligne l'absence des acteurs de « Friends » qui ont décliné toute participation. Le père de l'acteur, gravement malade, n’a pas pu contribuer, laissant sa sœur Mia évoquer leur histoire familiale et les défis rencontrés par Matthew, notamment sa lutte contre les addictions.

Trois ans après la mort de Matthew Perry, Netflix a dévoilé une série documentaire consacrée à l’inoubliable interprète de Chandler Bing dans Friends. Mais des absences frappent particulièrement : aucun des 5 autres acteurs principaux de la série n’a accepté de témoigner, tandis que le père du comédien, John Bennett Perry, est trop malade pour participer. Sa sœur, Mia Perry Bowick, a révélé les raisons de cette absence familiale dans un documentaire riche en confidences.

Jennifer Aniston et les 4 autres acteurs de « Friends » ont refusé de témoigner

Disponible depuis le 27 octobre sur Netflix, le documentaire Celui qui s’appelait Matthew Perry (The One About Matthew Perry) retrace en 3 épisodes la vie de l’acteur américain, mort le 28 octobre 2023 à l’âge de 54 ans. Réalisée par Mary Robertson, la série revient sur son immense succès à Hollywood, ses années dans Friends, ses addictions et les circonstances de sa disparition.

Pour raconter son histoire, la production a sollicité les 5 acteurs qui partageaient l’affiche avec lui : Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Tous ont décliné l’invitation, laissant le documentaire sans aucun témoignage inédit des principaux partenaires de Matthew Perry dans la célèbre sitcom.

Mary Robertson a confirmé avoir personnellement cherché à obtenir leur participation. « Nous savons que les acteurs de Friends aiment Matthew et vivent leur deuil chacun à leur manière. Nous les avons contactés et ils ont décidé de ne pas participer », a expliqué la réalisatrice.

Les comédiens n’ont pas publiquement détaillé les raisons individuelles de leur refus. Leur décision contraste avec la proximité qu’ils entretenaient avec Matthew Perry, dont la disparition les avait profondément bouleversés.

Le père de Matthew Perry est trop malade pour apparaître dans le documentaire

Autre absence particulièrement remarquée : celle de John Bennett Perry, le père de Matthew Perry, lui-même acteur et ancien mannequin. Âgé de 85 ans, il n’a pas pu participer au tournage en raison de problèmes de santé persistants.

C’est sa fille Mia Perry Bowick, demi-sœur de Matthew Perry, qui a révélé la situation familiale dans le documentaire. « Notre père est malade depuis longtemps », a-t-elle confié, avant de préciser qu’il aurait aimé pouvoir contribuer au récit consacré à son fils.

« Malheureusement, il n’est tout simplement pas suffisamment en forme pour le faire », a-t-elle ajouté. Mia Perry Bowick explique avoir ainsi assumé la responsabilité de représenter la branche paternelle de la famille.

Elle évoque également la fierté de son père envers Matthew, notamment face à ses efforts répétés pour lutter contre ses addictions. Selon elle, John Bennett Perry admirait la détermination de son fils, qui avait multiplié les traitements et les tentatives de désintoxication au cours de sa vie.

Mia Perry Bowick révèle aussi qu’elle n’a plus entendu son père parler comme auparavant depuis longtemps. La nature exacte de sa maladie n’a pas été rendue publique.

Sa sœur Mia raconte les adieux bouleversants des acteurs de « Friends »

Mia Perry Bowick occupe une place essentielle dans le documentaire. Psychothérapeute de profession, elle prend pour la première fois la parole devant une caméra pour évoquer son frère, leur histoire familiale et les difficultés auxquelles Matthew Perry a été confronté pendant plusieurs décennies.

Elle raconte notamment les obsèques du comédien, organisées le 3 novembre 2023 à Los Angeles dans l’intimité. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer étaient tous présents pour lui rendre un dernier hommage.

Mia se souvient avoir vu les 5 acteurs arriver ensemble à la cérémonie. Jennifer Aniston l’a prise dans ses bras, avant que les comédiens se réunissent autour du cercueil de Matthew Perry, main dans la main et en pleurs.

La sœur de l’acteur explique également avoir longtemps hésité avant d’accepter de raconter publiquement son histoire. La réalisation de cette série lui a finalement permis de revenir sur des souvenirs douloureux et de mieux comprendre son propre deuil.

Pour compenser l’absence des acteurs principaux de Friends, Mary Robertson s’est appuyée sur des archives familiales inédites, des photographies privées et les témoignages de personnes qui connaissaient Matthew Perry bien avant sa célébrité.

Parmi elles figurent Roger Castillo, rencontré lorsque l’acteur avait 17 ans, et David Pressman, tous deux amis de Matthew Perry pendant plus de 40 ans. Roger Castillo l’avait notamment conduit à l’audition qui allait lui permettre de décrocher le rôle de Chandler Bing.

Le documentaire donne également la parole à Kevin Pollak, son partenaire dans Mon voisin le tueur, ainsi qu’à Jeff Strauss, scénariste et producteur de la première saison de Friends. Les 5 autres acteurs principaux de la sitcom apparaissent uniquement à travers des images d’archives.

La série explore aussi la longue bataille de Matthew Perry contre l’alcool et les médicaments, ses multiples séjours en désintoxication et son engagement auprès d’autres personnes souffrant d’addictions. L’acteur avait d’ailleurs évoqué ses addictions et sa peur pour sa vie au cours d’un entretien dans lequel il revenait sur les années les plus difficiles de son existence.

Une mort à 54 ans et plusieurs condamnations judiciaires

Matthew Perry avait été retrouvé mort le 28 octobre 2023 dans le jacuzzi de son domicile de Los Angeles. L’autopsie avait conclu à un décès accidentel provoqué principalement par les effets aigus de la kétamine, un puissant anesthésique qu’il recevait notamment dans le cadre d’un traitement médical.

L’enquête avait ensuite révélé l’existence d’un réseau de fournisseurs de kétamine ayant alimenté l’acteur en dehors du cadre médical. Plusieurs personnes avaient été poursuivies pour leur implication dans les circonstances de sa mort, dont Jasveen Sangha, surnommée la « Reine de la kétamine », condamnée à 15 ans de prison.

L’assistant personnel de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, avait également reconnu lui avoir administré de la kétamine. Il avait été condamné à 41 mois de prison pour son implication dans cette affaire.

L’acteur avait raconté ses années de dépendance dans ses mémoires, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publiées en 2022. Il y décrivait les conséquences physiques, psychologiques et financières de ses addictions, malgré le succès mondial de Friends, diffusée entre 1994 et 2004.

Trois ans après sa disparition, Celui qui s’appelait Matthew Perry revient sur une existence marquée par une célébrité immense, des souffrances personnelles et un combat permanent contre la dépendance. Les témoignages de sa sœur et de ses amis les plus anciens constituent le cœur de cette série, disponible sur Netflix depuis le 27 octobre 2026.