L’arrêt du projet de reboot de Buffy contre les vampires a provoqué une onde de choc chez les fans de la série culte, mais aussi chez ses principaux acteurs. Sarah Michelle Gellar, qui incarnait Buffy Summers à la télévision, est sortie du silence pour exprimer publiquement sa déception après la décision de la plateforme Hulu de ne pas poursuivre le développement de la nouvelle série.

L’actrice a confié avoir été profondément affectée par cette annulation inattendue, affirmant qu’elle souhaitait personnellement informer les fans de la situation. L’actrice a reconnu être « vraiment triste » de voir ce projet s’arrêter après plusieurs années de préparation.

Un retour très attendu porté par Sarah Michelle Gellar et Chloé Zhao

Ce nouveau chapitre de l’univers Buffy ne devait pas être un simple remake, mais une continuation pensée pour une nouvelle génération. Le projet, parfois désigné comme New Sunnydale, devait introduire une nouvelle Tueuse incarnée par Ryan Kiera Armstrong, tout en permettant à Sarah Michelle Gellar de reprendre son rôle de manière régulière.

La réalisatrice Chloé Zhao, oscarisée pour son travail au cinéma, avait été choisie pour diriger le pilote et superviser l’ensemble du projet. L’ambition affichée était de moderniser la série tout en conservant l’ADN qui avait fait son succès entre 1997 et 2003. Sarah Michelle Gellar avait d’ailleurs insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une évolution narrative et non d’un simple reboot nostalgique.

Une décision brutale en coulisses

Selon les déclarations de Sarah Michelle Gellar, l’abandon du projet a surpris l’ensemble des équipes. L’actrice a évoqué une décision prise alors même que le développement semblait avancer dans de bonnes conditions. Elle a notamment affirmé que « personne ne s’y attendait », révélant ainsi l’incompréhension qui entoure cette annonce.

Sarah Michelle Gellar a également laissé entendre que des divergences internes avaient pu peser dans la balance. Elle a évoqué l’existence d’obstacles persistants depuis les premières étapes du projet, parlant d’un combat mené en coulisses depuis le début. L’attitude de certains responsables, jugés peu sensibles à l’héritage de la série originale, aurait également freiné son aboutissement.

Un projet stoppé après plusieurs années de développement

Le projet de nouvelle série Buffy avait été lancé officiellement en 2025, avec une commande de pilote et un début de tournage à Los Angeles. Pendant plusieurs mois, les annonces liées au casting et à l’équipe créative avaient alimenté l’espoir d’un retour à l’écran dès 2026 ou 2027.

Malgré cet élan, la plateforme a finalement choisi de ne pas donner suite. Cette décision met un terme à un développement long et complexe, qui aura mobilisé plusieurs talents majeurs de l’industrie. Sarah Michelle Gellar a toutefois tenu à saluer l’implication de Chloé Zhao, qu’elle considère comme un élément déterminant dans son retour au projet.

Un avenir incertain mais une franchise toujours vivante

Même si cette version du reboot est désormais abandonnée, l’univers de Buffy contre les vampires pourrait ne pas disparaître définitivement. Plusieurs signaux laissent entendre qu’une nouvelle tentative pourrait voir le jour sous une autre forme, à moyen ou long terme. Affaire à suivre…