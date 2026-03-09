On a appris que l’acteur américain Corey Parker est décédé le 5 mars dernier à Memphis, dans l’État du Tennessee, à l’âge de 60 ans. La nouvelle a été confirmée par sa famille, qui a indiqué que Corey Parker était mort après avoir lutté contre un cancer diagnostiqué plusieurs mois auparavant.

La disparition de Corey Parker a suscité de nombreuses réactions dans le monde de la télévision et du cinéma. Bien qu’il n’ait jamais été considéré comme une grande star hollywoodienne, Corey Parker s’était forgé au fil des décennies une réputation solide d’acteur fiable et apprécié dans l’industrie du divertissement.

Une carrière marquée par la télévision américaine

Corey Parker était particulièrement connu du public pour son apparition dans la série télévisée Will & Grace. Dans cette sitcom populaire diffusée sur NBC, Corey Parker incarnait Josh, un ancien petit ami du personnage de Grace Adler interprété par l’actrice Debra Messing.

Avant ce rôle, Corey Parker s’était également fait connaître dans le cinéma de genre. Il avait notamment joué dans le film d’horreur Friday the 13th: A New Beginning, cinquième volet de la célèbre franchise Vendredi 13. Ce film, sorti en 1985, est resté une référence pour de nombreux amateurs du genre.

Au cours de sa carrière, Corey Parker est apparu dans plusieurs séries télévisées américaines, parmi lesquelles Flying Blind, The Love Boat: The Next Wave ou encore Nashville. Ces apparitions régulières à l’écran lui avaient permis de rester un visage familier pour le public pendant plusieurs décennies.

Né le 8 octobre 1965 à New York, Corey Parker avait débuté très jeune dans le métier d’acteur. Après s’être formé à l’art dramatique, il avait commencé à travailler aussi bien au cinéma qu’à la télévision, construisant progressivement une filmographie variée.

Une reconversion dans la formation des acteurs

Au fil du temps, Corey Parker avait réduit ses apparitions à l’écran pour se consacrer davantage à la transmission de son expérience. L’acteur s’était orienté vers l’enseignement et le coaching d’acteurs, accompagnant de jeunes talents dans leur formation artistique.

Dans ce rôle de mentor, Corey Parker était reconnu pour son approche pédagogique et son engagement auprès des nouvelles générations de comédiens. Plusieurs acteurs passés par ses cours ont par la suite poursuivi des carrières importantes dans l’industrie audiovisuelle.

De nombreux hommages après l’annonce de sa mort

Après l’annonce du décès de Corey Parker, de nombreux messages ont été publiés par d’anciens collègues, élèves et professionnels du secteur. Les hommages évoquent un artiste discret mais respecté, ainsi qu’un professeur attentif et passionné par son métier.

La famille de Corey Parker a également salué la mémoire d’un homme profondément attaché à son art et à la transmission de son savoir. Avec plus de 40 ans d’activité dans le monde du spectacle, Corey Parker laisse derrière lui une carrière marquée par des rôles variés et par son influence auprès de nombreux jeunes acteurs.