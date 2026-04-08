Mort de Matthew Perry : la “Reine de la Kétamine” condamnée à 15 ans de prison

Jasveen Sangha, surnommée par les procureurs la « Reine Kétamine », a été condamnée ce mercredi à 15 ans de prison fédérale à Los Angeles pour son rôle dans la vente de kétamine ayant conduit à la mort de l’acteur Matthew Perry, star de Friends. Le juge fédéral Sherilyn Peace Garnett a prononcé une peine conforme à la demande du parquet, alors que Sangha risquait jusqu’à 65 ans de prison.

Un réseau de drogue au cœur du drame

Selon le ministère américain de la Justice, Jasveen Sangha a plaidé coupable en septembre 2025 à cinq chefs d’accusation : maintien d’un lieu lié au trafic de drogue, trois chefs de distribution de kétamine, et un chef de distribution de kétamine ayant entraîné la mort ou des blessures graves. Les autorités la décrivent comme une revendeuse installée à North Hollywood, opérant depuis son domicile un commerce de stupéfiants destiné notamment à une clientèle aisée de Los Angeles.

Comment Matthew Perry a obtenu la kétamine mortelle

L’enquête a établi qu’en octobre 2023, Sangha a travaillé avec l’intermédiaire Erik Fleming pour fournir à Matthew Perry 51 flacons de kétamine, remis ensuite à l’assistant personnel de l’acteur, Kenneth Iwamasa. Le 28 octobre 2023, Iwamasa a injecté à Perry au moins trois doses provenant de cette fourniture, avant que l’acteur ne soit retrouvé mort dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. L’autopsie a conclu que Perry était mort des effets aigus de la kétamine, avec noyade et autres facteurs contributifs.

Une trafiquante accusée d’avoir agi en toute connaissance de cause

Les procureurs ont soutenu que Sangha savait parfaitement ce qu’elle faisait et qu’elle poursuivait un trafic lucratif malgré les risques. Le ministère de la Justice affirme aussi qu’elle avait déjà vendu de la kétamine en 2019 à une autre personne, Cody McLaury, décédée quelques heures plus tard d’une overdose. Après la mort de Matthew Perry, elle aurait échangé avec Fleming sur Signal pour tenter de se distancier de l’affaire et aurait demandé que leurs messages soient supprimés.

Une maison transformée en véritable “magasin de drogues”

Lors de la perquisition menée en mars 2024 à son domicile, les forces de l’ordre ont découvert 79 flacons de kétamine liquide, des milliers de comprimés de méthamphétamine, des comprimés de faux Xanax, de l’ecstasy, de la cocaïne, du matériel d’emballage, une balance, une machine à compter l’argent, un détecteur de signaux et caméras cachées, ainsi que 5 723 dollars en espèces. Ces éléments ont renforcé l’argument du parquet selon lequel la maison de Sangha fonctionnait comme un véritable point de stockage et de distribution de drogue.

Des remords jugés insuffisants par la justice

À l’audience, Sangha a exprimé des remords et a reconnu avoir pris de « horribles décisions ». Sa défense a plaidé pour une peine limitée au temps déjà passé en détention depuis août 2024, en mettant en avant son absence de casier judiciaire et ses efforts de réhabilitation. Le juge a toutefois estimé qu’elle avait continué à vendre de la drogue pendant plusieurs mois après la mort de Perry, ce qui a pesé contre toute clémence.

La douleur intacte de la famille de Matthew Perry

La famille de Matthew Perry a également pris la parole. Son beau-père, le journaliste Keith Morrison, a décrit une douleur quotidienne et a rappelé que l’acteur « aurait dû avoir encore plusieurs actes dans sa vie ». Sangha est la seule des cinq personnes poursuivies à avoir admis explicitement, dans son accord de plaidoyer, une responsabilité directe dans la mort de Matthew Perry.

D’autres condamnations dans une affaire plus large

L’affaire a également mis en cause plusieurs autres personnes. Le docteur Salvador Plasencia a déjà été condamné à 30 mois de prison pour distribution de kétamine, tandis que le docteur Mark Chavez a écopé de trois ans de probation et de huit mois de détention à domicile. Kenneth Iwamasa et Erik Fleming doivent encore être condamnés dans les prochains mois.