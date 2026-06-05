Mort de Anthony Head, figure de «Buffy contre les vampires»

Anthony Head, acteur britannique connu dans le monde entier pour son rôle de Rupert Giles dans Buffy contre les vampires, est mort à l’âge de 72 ans. Sa famille a annoncé son décès ce vendredi. Il est mort paisiblement, entouré de ses proches, après des complications liées à une pneumonie.

Le mentor de Buffy, devenu figure culte

Pour plusieurs générations de téléspectateurs, Anthony Head restera Rupert Giles, le bibliothécaire, mentor et protecteur de Buffy Summers dans Buffy contre les vampires. Présent au cœur de la série diffusée de 1997 à 2003, son personnage était l’un des piliers émotionnels du programme : calme, érudit, sévère quand il le fallait, profondément attaché à ceux qu’il protégeait.

De Buffy à Ted Lasso, une carrière très large

Anthony Head n’a jamais été résumé à un seul rôle. Ces dernières années, il avait marqué un nouveau public avec Ted Lasso, où il incarnait Rupert Mannion, ancien propriétaire de l’AFC Richmond. Sa carrière comprend aussi Merlin, dans lequel il jouait Uther Pendragon, Little Britain, The Iron Lady, The Inbetweeners Movie et Bridgerton.

Une célébrité née avant Hollywood

Avant sa reconnaissance internationale, Anthony Head s’était imposé au Royaume-Uni dans les années 1980 grâce aux publicités Nescafé Gold Blend, devenues très populaires. Il venait aussi du théâtre musical, avec des passages dans Godspell, Chess et The Rocky Horror Show.

Une famille d’artistes

Né le 20 février 1954 à Camden, à Londres, Anthony Stewart Head avait grandi dans un environnement artistique. Sa mère, Helen Shingler, était actrice. Son père, Seafield Laurence Stewart Murray Head, travaillait dans le documentaire. Son frère aîné, Murray Head, est lui aussi acteur et chanteur. Anthony Head avait deux filles, Emily et Daisy Head, toutes deux actrices.

Une disparition qui touche plusieurs générations

Sa mort fait suite à celle de sa compagne de longue date, Sarah Fisher, figure engagée dans la protection animale. Anthony Head laisse derrière lui une carrière de près d’un demi-siècle, traversant la publicité, le théâtre, la télévision britannique, les séries cultes américaines et les plateformes internationales.