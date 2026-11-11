Stacy Keach, acteur emblématique surtout connu pour son rôle de Mike Hammer, est décédé à 85 ans en Pologne, après une longue maladie cardiaque. Sa carrière s'étend sur six décennies, marquée par des rôles variés au cinéma et à la télévision, notamment dans 'Prison Break' et plusieurs productions théâtrales.

L’acteur américain Stacy Keach est mort mardi 10 novembre 2026 à l’âge de 85 ans. Connu du grand public pour son interprétation du détective privé Mike Hammer dans la série télévisée des années 1980, il avait également mené une importante carrière au cinéma et au théâtre. Son épouse a annoncé qu’il était décédé à son domicile en Pologne, après une longue maladie cardiaque.

Le cinéma et la télévision américains perdent l’un de leurs visages familiers. Stacy Keach est décédé mardi à son domicile de Magdalenka, près de Varsovie, en Pologne, à l’âge de 85 ans. La nouvelle a été confirmée par son épouse, Malgosia Tomassi Keach, qui a précisé que l’acteur souffrait depuis plusieurs années de graves problèmes cardiaques. Né le 2 juin 1941 à Savannah, dans l’État américain de Géorgie, Stacy Keach avait commencé sa carrière dans les années 1960 avant de s’imposer progressivement à Hollywood. Avec près de six décennies d’activité, il avait multiplié les rôles à la télévision, au cinéma et sur les scènes de théâtre.

C’est principalement grâce à la série « Mike Hammer » que Stacy Keach avait acquis une notoriété internationale. À partir de 1984, il incarnait le détective privé imaginé par l’écrivain Mickey Spillane, un personnage reconnaissable à son chapeau, son imperméable et ses méthodes expéditives. Diffusée sur CBS, la série suivait les enquêtes de ce détective new-yorkais confronté à des affaires criminelles particulièrement dangereuses. Le programme avait rencontré un succès important et contribué à faire de Stacy Keach l’un des acteurs emblématiques des séries policières américaines des années 1980. Il avait ensuite repris le personnage dans plusieurs téléfilms, puis dans une nouvelle série diffusée à la fin des années 1990.

Une carrière marquée par le cinéma et les grandes séries américaines

Au-delà de « Mike Hammer », Stacy Keach avait participé à de nombreuses productions cinématographiques. En 1972, il tenait le rôle principal de « Fat City », réalisé par John Huston, dans lequel il incarnait un boxeur confronté aux difficultés de la vie. Il avait également joué dans « Les Cavaliers de la mort » en 1980, « American History X » en 1998, « Jason Bourne : L’Héritage » en 2012 et « Nebraska » en 2013. Plus récemment, il était apparu dans « Jay Kelly », sorti en 2025, aux côtés de George Clooney. Cette filmographie témoigne de sa capacité à passer du drame au thriller, en incarnant régulièrement des personnages autoritaires, complexes ou désabusés.

À la télévision, les spectateurs avaient également pu le retrouver dans « Prison Break », où il interprétait Henry Pope, le directeur du pénitencier de Fox River. Il avait aussi participé aux séries « Titus », « Mon oncle Charlie » et « Blue Bloods ». En 1988, son interprétation de l’écrivain Ernest Hemingway dans une mini-série télévisée lui avait valu un Golden Globe ainsi qu’une nomination aux Emmy Awards. Parallèlement à ses apparitions à l’écran, Stacy Keach était reconnu pour son travail théâtral. Formé notamment à l’université Yale et à la London Academy of Music and Dramatic Art, il avait interprété plusieurs personnages de Shakespeare, dont Hamlet, Macbeth et le roi Lear.

Une vie personnelle marquée par des épreuves

La carrière de Stacy Keach avait connu une interruption importante au milieu des années 1980. En 1984, alors qu’il tournait encore « Mike Hammer », l’acteur avait été arrêté à l’aéroport londonien d’Heathrow pour possession de cocaïne. Condamné à neuf mois de prison, il avait finalement passé six mois derrière les barreaux au Royaume-Uni. Cette affaire avait entraîné la suspension temporaire de sa série. Après sa libération, il avait repris sa carrière et retrouvé son personnage de détective en 1986. L’acteur était ensuite revenu publiquement sur ses problèmes d’addiction, notamment dans son autobiographie publiée en 2013, « All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage ».

Stacy Keach avait également connu plusieurs problèmes de santé. En 2017, il avait été victime d’un malaise cardiaque sur scène à Chicago, alors qu’il interprétait Ernest Hemingway dans la pièce « Pamplona ». Son épouse, rencontrée pendant le tournage de « Mike Hammer », l’avait accompagné durant les dernières décennies de sa vie. L’acteur laisse derrière lui sa femme et leurs deux enfants, Shannon et Karolina. Avec sa disparition, Hollywood perd un comédien qui avait su construire une carrière particulièrement diversifiée, tout en restant associé à l’un des détectives les plus connus de la télévision américaine.