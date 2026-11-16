«Je ne sais plus quel sens a la vie» : Lio bouleversante, un an et demi après le suicide de son fils Diego à 21 ans

Un an et demi après le suicide de son fils Diego, Lio partage son immense douleur et ses réflexions sur le sens de la vie lors de son passage dans l'émission C à vous. Elle évoque les difficultés psychologiques de Diego et son parcours musical, tout en préparant un retour sur scène, désormais marqué par cette tragédie.

Un an et demi après la mort tragique de son fils Diego, Lio peine toujours à surmonter le drame. Invitée de C à vous sur France 5, la chanteuse de 64 ans a évoqué la douleur qui l’accompagne depuis le 2 mars 2025, lorsque son fils de 21 ans s’est donné la mort en s’immolant par le feu près de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. L’artiste, qui prépare son retour sur scène, a livré des confidences particulièrement douloureuses sur son quotidien et les circonstances du décès de son enfant.

« Je ne sais plus quel sens a la vie » : les confidences déchirantes de Lio

Sur le plateau de C à vous, Lio était présente aux côtés de Lorie, qui venait d’évoquer la disparition de sa meilleure amie, emportée par un cancer. Les paroles de cette dernière ont profondément touché la chanteuse du Banana Split, confrontée depuis plus d’un an et demi à la perte de son fils.

« Je ne sais plus quel sens a la vie. Mais ce que je sais, c’est que si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Et que tant que je me réveille le matin et que j’ai Lorie, que je peux voir, et plein d’autres choses, j’y vais pour le meilleur », a confié Lio.

La chanteuse a également expliqué avoir cherché du réconfort dans la spiritualité. Elle a raconté avoir tenté de s’adresser à l’ange gardien de Diego, déterminé, selon certaines croyances, par la date et l’heure de naissance.

« J’ai passé beaucoup de temps à engueuler l’ange de Diego. Mais je me suis trompée d’ange », a-t-elle raconté, avant d’expliquer avoir acheté des bougies associées à cet ange. « Ça s’éteignait tout le temps. Mais je me suis trompée d’ange. Je m’en suis aperçue des semaines après », a-t-elle ajouté avec un sourire.

Diego s’était immolé par le feu près de l’aéroport de Roissy

Le 2 mars 2025, Diego, le plus jeune fils de Lio, avait été retrouvé mort à proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Âgé de seulement 21 ans, le jeune homme s’était aspergé d’un liquide inflammable avant de s’immoler par le feu.

Avant la découverte de son corps, sa famille avait signalé sa disparition et lancé des appels à témoins. Les circonstances du drame avaient donné lieu à l’ouverture d’une enquête.

Quelques jours plus tard, Lio avait réagi publiquement pour la première fois à la disparition de son fils, en partageant notamment une œuvre de Pierre et Gilles, La Madone au cœur blessé, pour laquelle elle avait posé en 1991.

« Il était devenu psychotique » : Lio révèle les difficultés de son fils avant sa mort

Dans un entretien publié ce dimanche dans La Tribune Dimanche, Lio a également évoqué l’état psychologique de Diego avant son suicide. Elle a expliqué que son fils avait traversé plusieurs crises et qu’elle n’avait pas immédiatement mesuré la gravité de sa situation.

« Il était devenu psychotique. A priori à cause d’une prise de champignon hallucinogène », a-t-elle déclaré, sans présenter cette cause supposée comme une certitude médicale.

Selon la chanteuse, Diego avait déjà connu deux crises. Elle a également rapporté une phrase que son fils lui avait adressée avant sa mort : « Maman, tu ne te rends pas compte, le monde brûle. »

Lio a exprimé son incompréhension concernant la prise en charge médicale du jeune homme. « On l’a emmené aux urgences, rien n’était adapté… Il était majeur, je n’avais accès à rien », a-t-elle regretté.

La chanteuse souhaite toujours obtenir des explications sur les soins proposés à son fils : « J’aimerais comprendre comment la prise en charge a pu être si mauvaise. »

Un album dédié à Diego et un retour sur scène pour continuer à vivre

Malgré le drame, Lio a poursuivi la réalisation de son album Geoid Party in the Sky, publié en novembre 2025. Le titre contient un hommage direct à son fils : « Geoid » est l’anagramme de Diego.

L’artiste a notamment enregistré Amoureuse solo, une chanson écrite par Louane qui a pris une dimension particulière après la disparition du jeune homme. Diego avait également dessiné une constellation, reproduite sur la pochette du disque.

En février dernier, Lio avait déjà confié combien l’enregistrement de cet album avait été éprouvant. « Ça a été un accouchement. Le seul accouchement difficile que j’ai eu de toute ma vie, ça a été celui-là », avait-elle expliqué.

La chanteuse prépare désormais son retour sur scène en décembre, avec plusieurs concerts prévus en France. Dans un entretien accordé début novembre, elle avait néanmoins reconnu que le deuil de son fils continuait à bouleverser son quotidien, au point de la rendre parfois incapable de sortir de chez elle.

Mère de six enfants, Lio refuse de considérer que Diego a disparu de sa famille. Elle avait ainsi déclaré : « Moi, j’ai toujours six enfants », affirmant que son fils conservait toute sa place auprès de ses frères et sœurs.