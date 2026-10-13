Avant son suicide, RJ Mitte révélait avoir été escroqué: «J’ai payé plus d’impôts que ce que j’ai gagné avec Breaking Bad»

RJ Mitte, l'interprète de Walter White Jr. dans Breaking Bad, a connu des difficultés financières graves après avoir été victime d'une escroquerie par sa comptable. Bien qu'il ait gagné de l'argent grâce à la série, il a dû rembourser des impôts non réglés pendant une décennie, une réalité qu'il a partagée avant son suicide.

Décédé à l’âge de 34 ans, RJ Mitte, connu pour avoir incarné Walter White Jr. dans Breaking Bad, avait livré un témoignage troublant sur ses déboires financiers. L’acteur américain avait expliqué avoir été victime d’une escroquerie commise par une comptable à laquelle il avait confié la gestion de ses revenus, alors qu’il était encore adolescent. Selon ses déclarations, cette affaire lui avait coûté une grande partie de l’argent gagné grâce à sa carrière et l’avait contraint à rembourser des dettes fiscales pendant dix ans.

Ces confidences prennent une résonance particulière après l’annonce de sa mort par suicide à son domicile du Texas. Aucun élément ne permet toutefois d’établir un lien entre ses difficultés financières passées et son geste.

« J’ai payé plus d’impôts que ce que j’ai gagné avec Breaking Bad »

Invité du podcast financier The Iced Coffee Hour, RJ Mitte avait expliqué que le succès international de Breaking Bad ne lui avait pas permis de constituer la fortune que beaucoup imaginaient. Alors que les animateurs lui demandaient s’il était devenu millionnaire grâce à la série, l’acteur avait répondu par la négative, avant de faire une révélation : « J’ai payé plus d’impôts que ce que j’ai gagné avec Breaking Bad. »

RJ Mitte avait précisé que ses revenus avaient été largement absorbés par les dépenses nécessaires au développement de sa carrière. « Quand on est jeune, on a une grande équipe. À une époque, j’avais beaucoup de personnes autour de moi, je voyageais dans le monde entier et je dépensais de l’argent pour continuer à faire avancer ma carrière. Tout était réinvesti dans le business. » L’acteur devait notamment financer son entourage professionnel, ses déplacements et les différentes activités liées à son métier.

Mais ses dépenses professionnelles n’expliquaient pas à elles seules sa situation financière. Derrière cette réalité se cachait une affaire beaucoup plus grave : une personne chargée de protéger ses revenus l’aurait, au contraire, dépouillé d’une partie importante de son argent.

À 17 ans, il confie son argent à une comptable qui le dépouille

RJ Mitte avait raconté que ses problèmes avaient commencé aux alentours de 2011, alors qu’il était âgé d’environ 17 ou 18 ans. À cette époque, Breaking Bad connaissait un succès grandissant et ses revenus augmentaient. Jusqu’alors, il gérait ses finances avec l’aide de sa famille, mais plusieurs personnes de son entourage lui avaient conseillé de confier ses affaires à une professionnelle : « Je voulais protéger mon argent. J’avais 17 ou 18 ans et tout le monde me disait de trouver une vraie comptable. Jusqu’à ce moment-là, ma famille et moi avions toujours géré les choses nous-mêmes. J’ai suivi les conseils et je me suis fait dévorer tout cru. »

Selon lui, la comptable ne se contentait pas de mauvais placements ou de décisions financières discutables. Elle aurait directement détourné les sommes qu’il lui remettait pour payer ses impôts, tout en lui fournissant des documents falsifiés pour dissimuler ses agissements : « Je faisais un chèque pour payer mes impôts et, au lieu d’utiliser cet argent pour les régler, elle m’envoyait une fausse déclaration fiscale et gardait l’argent. »

Pendant plusieurs années, RJ Mitte pensait ainsi être en règle avec l’administration fiscale américaine. Les documents qu’il recevait semblaient authentiques, alors que les sommes destinées au fisc n’avaient pas été versées.

Plusieurs autres acteurs auraient été victimes de la même escroquerie

RJ Mitte avait également affirmé que cette comptable avait ciblé de nombreux autres comédiens. Il évoquait 14 autres acteurs concernés, notamment des personnes handicapées et des professionnels âgés, dont la vulnérabilité pouvait faciliter ce type de manipulation.

L’acteur expliquait qu’il ne pouvait pas révéler tous les détails de l’affaire en raison d’investigations qui, selon lui, étaient encore en cours. Il affirmait notamment que les recherches menées avaient permis de remonter jusqu’à des comptes offshore et à des sociétés-écrans. Il évoquait des détournements susceptibles d’atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars à l’échelle de l’ensemble de l’affaire, sans qu’un montant précis de son propre préjudice puisse être établi publiquement.

RJ Mitte avait fini par rompre toute relation avec cette gestionnaire, fermer les comptes concernés et faire appel à d’autres professionnels pour comprendre l’étendue des irrégularités. Il avait également confié avoir envisagé de développer une série inspirée de cette affaire, afin de raconter les mécanismes par lesquels des acteurs pouvaient perdre le contrôle de leurs finances.

Dix ans pour rembourser les impôts qu’il croyait avoir déjà payés

La découverte de l’escroquerie avait placé RJ Mitte dans une situation particulièrement difficile face à l’Internal Revenue Service, l’administration fiscale américaine. Les sommes qui auraient dû être réglées étaient toujours dues, malgré les chèques qu’il affirmait avoir remis à sa comptable.

À ces impôts impayés pouvaient s’ajouter des intérêts et des pénalités accumulés au fil des années. L’acteur expliquait avoir découvert l’ampleur du problème après avoir reçu un courrier de l’administration fiscale, alors que la dette avait déjà considérablement augmenté : « À la fin, c’était quand même ma négligence. L’IRS ne se soucie pas vraiment de vous. Ce qui l’intéresse, c’est que vous payiez vos impôts. Si vous laissez quelqu’un d’autre s’en occuper, c’est votre responsabilité de vous assurer que le travail est fait. »

RJ Mitte assurait avoir dû travailler pendant une décennie pour solder les sommes réclamées. « Il ne m’a fallu que dix ans pour tout rembourser », avait-il lancé avec amertume. Il présentait cette période comme une expérience éprouvante qui lui avait néanmoins appris à mieux protéger ses revenus et à se méfier des personnes chargées de les gérer.

Une épreuve financière sur laquelle RJ Mitte était revenu publiquement

Malgré cette expérience, RJ Mitte avait continué à travailler après la fin de Breaking Bad en 2013. Il avait tourné dans plusieurs films et séries, tout en développant ses engagements en faveur des personnes handicapées. Il occupait également des responsabilités dans des organisations philanthropiques, dont la Mitte Foundation.

Dans son entretien, l’acteur expliquait avoir tiré des enseignements de ses difficultés financières et soulignait qu’il avait réussi à rembourser les sommes dues. Ses propos décrivaient une escroquerie passée dont il estimait avoir supporté les conséquences pendant 10 ans.

La disparition de RJ Mitte, à seulement 34 ans, fait ressurgir cette histoire méconnue de sa carrière, même si rien ne permet aujourd’hui de savoir si son suicide est lié à ces problèmes ou pas…