P. Diddy transporté d’urgence à l’hôpital après une blessure à la tête en prison

Sean « P. Diddy » Combs a été évacué en ambulance de la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, après avoir été victime d’une blessure à la tête. Le rappeur et producteur américain de 56 ans a été conduit à l’hôpital dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 octobre. L’incident, révélé ce lundi 12 octobre, s’est produit alors que l’artiste purge une peine de 50 mois de prison. Les circonstances exactes de sa blessure restent pour le moment inconnues.

Une ambulance quitte la prison vers 1 heure du matin

L’ambulance transportant P. Diddy a quitté l’établissement pénitentiaire vers 1 heure du matin, samedi. Le rappeur a été pris en charge dans un hôpital extérieur à la prison afin de recevoir des soins pour sa blessure à la tête. Le nom de l’établissement hospitalier n’a pas été communiqué.

L’état de santé de l’ancien magnat du hip-hop n’aurait toutefois pas présenté de danger immédiat pour sa vie. Après avoir reçu les soins nécessaires, P. Diddy a été reconduit à Fort Dix avant le lever du soleil, quelques heures seulement après son évacuation. À son retour, il était conscient, capable de parler et de communiquer normalement.

C’est pour l’instant la principale inconnue. Aucune explication n’a été apportée sur les circonstances dans lesquelles Sean Combs a été blessé. Rien ne permet actuellement d’affirmer qu’il a été victime d’une agression, d’une chute accidentelle ou d’un autre incident survenu dans sa cellule.

Son porte-parole, Juda Engelmayer, a réagi aux informations concernant son hospitalisation : « Nous avons connaissance des informations concernant Sean Combs et nous travaillons à confirmer les circonstances. La santé et le bien-être de Sean sont notre préoccupation immédiate et nous remercions toutes les personnes qui nous ont contactés. »

Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée sur son état de santé depuis son retour en détention. La prison n’a pas publiquement détaillé les circonstances de l’incident.

Un nouvel incident après une bagarre et plusieurs sanctions disciplinaires

Cette hospitalisation intervient après plusieurs épisodes qui ont perturbé la détention du producteur américain. En juillet dernier, P. Diddy avait déjà été placé à l’isolement après une bagarre avec un autre détenu. L’altercation avait donné lieu à une mesure disciplinaire au sein de l’établissement.

Plus récemment, le rappeur s’est retrouvé au centre d’une nouvelle polémique concernant ses conditions de détention. Des révélations ont fait état d’un traitement privilégié dont il aurait bénéficié derrière les barreaux, comprenant notamment des repas spécialement préparés, des massages, de l’alcool et l’utilisation de téléphones clandestins.

Ces informations ont conduit à son placement dans une unité spéciale d’isolement après les révélations sur sa « prison 5 étoiles ». Il a de nouveau été placé à l’isolement après son retour de l’hôpital samedi.

Une sortie de prison désormais prévue le 2 mars 2028

Sean Combs purge une peine de 50 mois d’emprisonnement, prononcée en octobre 2025 par la justice fédérale américaine. Au terme de son procès à New York, il a été reconnu coupable de 2 chefs d’accusation liés au transport de personnes à des fins de prostitution. Il a en revanche été acquitté des accusations plus graves de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs à des fins de racket.

Incarcéré depuis son arrestation en septembre 2024, il a été transféré à la prison fédérale de Fort Dix après sa condamnation. Cet établissement du New Jersey accueille des détenus relevant d’un régime de sécurité faible.

Sa date prévisionnelle de libération, initialement fixée au 21 janvier 2028, a récemment été repoussée au 2 mars 2028, après les révélations concernant de possibles infractions au règlement pénitentiaire. L’administration fédérale américaine n’a toutefois pas détaillé publiquement les motifs précis de ce report.

Pour l’heure, P. Diddy a donc regagné sa prison après son hospitalisation. Les circonstances de sa blessure et les éventuelles suites médicales demeurent inconnues.