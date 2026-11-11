Canada : une mère et sa fille de 20 ans dévorées par quatre grizzlis lors d’une randonnée, les animaux abattus

Jenny Balcarras et sa fille Selah Reed ont été tuées par quatre grizzlis lors d'une randonnée en Colombie-Britannique, un événement tragique lié à un comportement prédateur rare. Les animaux responsables ont été abattus pour garantir la sécurité publique, après une enquête qui révèle des circonstances encore floues concernant l'attaque.

Une randonnée a viré au drame dans l’ouest du Canada. Jenny Balcarras, 48 ans, et sa fille Selah Reed, 20 ans, ont été tuées par quatre grizzlis alors qu’elles se promenaient près de Bella Coola, en Colombie-Britannique. Après plusieurs jours de recherches, les autorités canadiennes ont confirmé que les responsables étaient une ourse et ses trois petits. Les quatre animaux ont été abattus. Les enquêteurs évoquent une attaque au comportement prédateur extrêmement rare.

Les deux femmes disparaissent lors d’une randonnée

Le samedi 31 octobre, Jenny Balcarras et sa fille Selah Reed partent marcher sur le sentier de Snooka West, à proximité de leur domicile. Les deux femmes, habituées aux activités de plein air, ne rentreront jamais. L’alerte est donnée après que Selah a manqué un appel téléphonique habituel avec sa sœur.

Les recherches permettent de retrouver le corps de la mère le lundi 2 novembre. Le lendemain, les secours découvrent celui de sa fille, à environ 150 mètres de distance. Les restes de la jeune femme se trouvent dans une cache utilisée par les ours pour conserver leur nourriture.

Jenny Balcarras, mère de quatre enfants et grand-mère, s’était récemment installée dans la région pour commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle travaillait notamment comme art-thérapeute. Sa fille Selah, âgée de seulement 20 ans, était assistante éducative. Passionnées de nature, d’art et de randonnée, les deux femmes étaient particulièrement proches.

Une ourse et ses trois petits identifiés grâce à leur ADN

Les agents chargés de la protection de la faune ont immédiatement lancé une opération pour retrouver les animaux impliqués. Plus d’une douzaine d’agents ont participé aux recherches dans une région boisée, au relief difficile.

Quatre grizzlis ont finalement été capturés : une femelle adulte et ses trois petits âgés d’environ un an. Les analyses génétiques réalisées à partir des éléments recueillis sur les lieux ont permis d’établir leur implication dans la mort des deux femmes.

Ce mardi, l’inspecteur Jeff Tyre, responsable du service de protection de la faune de Colombie-Britannique, a confirmé les conclusions de l’enquête. Il a expliqué : « Notre enquête a également révélé que cette attaque impliquait probablement un comportement prédateur, ce qui est très rare. »

Le responsable a également reconnu que les circonstances exactes du début de l’attaque demeuraient inconnues : « Nous ne savons pas comment cela a commencé, mais nous savons comment cela s’est terminé. »

Les quatre grizzlis abattus pour protéger la population

Les autorités ont décidé d’abattre l’ourse et ses trois petits après avoir confirmé leur implication dans le drame. Selon les services canadiens de protection de la faune, les animaux responsables d’attaques mortelles contre des êtres humains présentent un danger trop important pour être relâchés.

Jeff Tyre a précisé que ces ours ne pouvaient être ni réhabilités ni déplacés dans une autre région. Leur comportement représentait un risque extrême pour la sécurité publique.

Les enquêteurs privilégient la piste d’un comportement prédateur, mais n’ont pas déterminé si les deux femmes avaient été poursuivies par les animaux ou si la rencontre avait commencé de manière défensive. Les circonstances précises de l’attaque restent donc inconnues.

Un an plus tôt, un grizzli avait déjà attaqué des écoliers

Le drame ravive un traumatisme encore récent à Bella Coola. En novembre 2025, un grizzli avait attaqué un groupe d’une vingtaine d’élèves et d’enseignants participant à une sortie scolaire dans le même secteur. Onze personnes avaient été blessées, dont certaines grièvement.

Les analyses génétiques ont toutefois établi que les quatre ours abattus cette semaine n’étaient pas responsables de cette précédente attaque.

Après la disparition des deux femmes, les autorités locales avaient instauré un couvre-feu volontaire et organisé des escortes policières pour accompagner les enfants à l’école.

Samuel Schooner, responsable élu de la nation autochtone Nuxalk, a souligné la profonde émotion provoquée par ces nouvelles morts. « Cette attaque a profondément ravivé le traumatisme des membres de notre communauté, alors que nous essayons encore de nous remettre de celle de l’année dernière. »

Les autorités ont annoncé la fin de l’enquête sur l’identification des animaux. Les dispositifs de capture ont été retirés, tandis que des mesures d’accompagnement restent en place pour les habitants et les proches des victimes.

Une collecte de fonds a également été organisée pour financer les obsèques de Jenny Balcarras et de Selah Reed et soutenir les trois autres enfants de la mère de famille.