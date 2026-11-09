Los Angeles : un avion d’Air France évite une collision avec un appareil d’American Airlines après un virage non autorisé

Un Airbus A350 d’Air France a frôlé la collision avec un appareil d’American Airlines peu après son décollage de Los Angeles, à la suite d'un virage non autorisé. Le contrôle aérien est intervenu rapidement, rétablissant la séparation entre les deux avions. Aucune blessure ni dommage n’est à signaler, mais les raisons du virage restent à éclaircir.

Un Airbus A350 d’Air France a évité une collision avec un avion d’American Airlines, dans la nuit du vendredi au samedi, peu après son décollage de l’aéroport international de Los Angeles, aux États-Unis. Les deux appareils se sont retrouvés sur des trajectoires dangereusement convergentes, avec une séparation verticale tombée à environ 120 mètres. Un virage inattendu de l’avion français a nécessité une intervention immédiate du contrôle aérien. Les deux avions, qui transportaient des passagers, ont finalement poursuivi leur vol sans dommage.

Deux avions décollent à une minute d’intervalle

L’incident s’est produit ce samedi vers 0h15, heure locale, à l’aéroport international de Los Angeles, en Californie. Un Airbus A350-900 d’Air France, immatriculé F-HUVK, a décollé de la piste 24L pour assurer le vol AF28 à destination de Papeete, en Polynésie française.

Environ une minute plus tard, un Airbus A321-200 d’American Airlines, immatriculé N191UW, a quitté la piste parallèle 25R. Il assurait le vol AA1660 à destination de Dallas-Fort Worth, au Texas.

Les deux appareils ont entamé leur montée au-dessus de Los Angeles. L’équipage français avait reçu l’autorisation de suivre la procédure de départ SUMMR2, une trajectoire de navigation publiée permettant d’organiser les départs et de maintenir une séparation suffisante entre les avions.

Mais peu après avoir quitté le sol, l’Airbus d’Air France a engagé un virage à gauche qui ne correspondait pas à la trajectoire autorisée. Cette manœuvre l’a rapproché du couloir de départ emprunté par l’avion américain, qui poursuivait également sa montée.

À seulement 120 mètres l’un au-dessus de l’autre, les deux Airbus évitent le pire

Les données de suivi des vols montrent que les deux appareils se sont dangereusement rapprochés. Leur séparation verticale est descendue à environ 90 à 120 mètres, selon les mesures disponibles. La distance horizontale minimale enregistrée a été d’environ 1,4 kilomètre.

Le contrôleur aérien chargé des départs a immédiatement repéré le rapprochement. Il a ordonné à l’équipage français de prendre sans délai un cap de 270 degrés, correspondant à une direction plein ouest, afin d’éloigner l’A350 de la trajectoire de l’autre avion.

Dans le même temps, il a demandé aux pilotes d’American Airlines de maintenir leur altitude à 2 000 pieds, soit environ 610 mètres, alors qu’ils avaient initialement reçu l’autorisation de monter jusqu’à 5 000 pieds, soit 1 524 mètres.

Le contrôleur a également averti l’équipage américain qu’un autre avion se trouvait directement devant lui, à moins d’un mille nautique. Les pilotes ont immédiatement suivi les instructions et les deux appareils ont progressivement retrouvé une séparation suffisante.

« J’ai besoin d’une réponse » : le contrôleur exige des explications d’Air France

Une fois le danger écarté, le contrôleur aérien a interrogé les pilotes français pour comprendre pourquoi ils avaient effectué ce virage. Les échanges radio enregistrés montrent que l’équipage d’Air France n’a pas immédiatement été en mesure de fournir les précisions demandées.

Le contrôleur leur a notamment demandé : « Sous quelle procédure avez-vous décollé ? J’ai besoin d’une réponse. » Après avoir demandé un délai supplémentaire, les pilotes ont finalement confirmé qu’ils avaient reçu l’instruction de suivre la procédure SUMMR2.

Le contrôleur leur a alors signalé une possible déviation de pilotage, désignée dans la réglementation aéronautique américaine par l’expression pilot deviation. Il leur a communiqué un numéro de téléphone à contacter pour fournir des explications sur leur changement de trajectoire.

S’adressant ensuite à l’équipage d’American Airlines, il a expliqué : « Désolé, l’avion a tourné juste devant vous, par déviation du pilote. » Le pilote américain a salué son intervention en répondant : « Bien reçu, beau boulot. »

Les deux avions ont poursuivi leur vol sans blessé ni dégât

Après les corrections de trajectoire, le vol Air France AF28 a été autorisé à reprendre sa montée et à rejoindre son itinéraire vers Tahiti. L’appareil d’American Airlines a également poursuivi sa route vers Dallas-Fort Worth, après avoir reçu une nouvelle autorisation de montée.

Les deux avions ont atteint leur destination sans autre incident. Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé.

Les raisons du virage effectué par l’Airbus français restent à déterminer. Les éléments disponibles ne précisent pas si cette déviation résulte d’une erreur d’interprétation de la procédure de départ, d’une mauvaise programmation du système de gestion de vol ou d’une autre difficulté rencontrée dans le cockpit.

Le signalement d’une possible déviation de pilotage par le contrôleur aérien ne constitue pas une conclusion définitive sur les responsabilités de l’équipage.

Un précédent incident sur les pistes de Los Angeles

L’aéroport international de Los Angeles, l’un des plus fréquentés des États-Unis, dispose de plusieurs pistes parallèles permettant des décollages et des atterrissages simultanés. Les trajectoires de départ sont précisément définies afin d’éviter que les avions quittant des pistes voisines ne se rapprochent dangereusement.

D’autres incidents impliquant des changements de trajectoire après le décollage ont déjà été signalés sur cet aéroport. Le 20 octobre, un Airbus A330-900 de TAP Air Portugal avait notamment effectué un virage inattendu après son départ de la piste 24L, obligeant les contrôleurs à intervenir pour corriger sa trajectoire.