ONU : le chef des opérations de paix alerte sur la paralysie du Conseil de sécurité

Jean-Pierre Lacroix, responsable des opérations de maintien de la paix à l'ONU, souligne la paralysie du Conseil de sécurité, aggravée par une polarisation croissante. La dissolution de la Minurso au Sahara occidental illustre cette impasse et souligne les défis des missions onusiennes face à des crises persistantes et des ressources insuffisantes.

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix, tire la sonnette d’alarme sur la polarisation croissante de la communauté internationale et ses conséquences directes sur le déploiement des Casques bleus dans le monde.

La dissolution de la Minurso, la mission onusienne au Sahara occidental, a mis en lumière une réalité que Jean-Pierre Lacroix ne cherche pas à dissimuler : le maintien de la paix à l’échelle mondiale traverse une période de turbulences profondes. Le haut responsable onusien, qui supervise les dix opérations de paix encore actives sur la planète, dresse un tableau préoccupant de l’état du multilatéralisme.

Au cœur du diagnostic, les divisions du Conseil de sécurité de l’ONU. La communauté internationale, selon Lacroix, est « encore plus polarisée » qu’elle ne l’était ces dernières années, rendant toute décision collective plus laborieuse, voire impossible dans certains dossiers. Cette paralysie institutionnelle pèse directement sur la capacité des Nations unies à déployer, maintenir ou adapter leurs missions sur le terrain.

Le patron des Casques bleus réclame des moyens à la hauteur des ambitions affichées par l’organisation. Un appel qui résonne comme un avertissement : sans ressources suffisantes ni unité politique au sein de l’organe exécutif de l’ONU, les opérations de paix risquent de se retrouver en décalage croissant avec les crises qu’elles sont censées gérer.

La liquidation de la Minurso, mission créée en 1991 pour superviser le cessez-le-feu et organiser un référendum d’autodétermination au Sahara occidental, illustre concrètement cette dynamique. Son démantèlement intervient sans que le conflit territorial entre le Maroc et le Front Polisario ait trouvé de résolution, signe que les outils traditionnels du maintien de la paix peinent à s’adapter aux blocages politiques durables.