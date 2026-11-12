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La France interdit d’entrée Yossi Dagan, dirigeant des colons israéliens en Cisjordanie

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La France interdit d’entrée Yossi Dagan, dirigeant des colons israéliens en Cisjordanie
La France interdit d’entrée Yossi Dagan, dirigeant des colons israéliens en Cisjordanie Capture i24NEWS

Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie et figure de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, a été refoulé à son arrivée dans un aéroport parisien. Paris invoque son « rôle actif » dans la politique de colonisation, illégale au regard du droit international.

La mesure est inédite et a provoqué une vive réaction de Tel-Aviv. Yossi Dagan, qui préside le Conseil régional de Samarie, structure représentant les colonies juives établies au nord de la Cisjordanie occupée, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français la semaine dernière après avoir atterri dans un aéroport parisien. Retenu lors du contrôle des passeports, interrogé, il a finalement été contraint de quitter le pays sans que ses services précisent ni la date exacte des faits ni l’aéroport concerné.

Le ministère français des Affaires étrangères, sans confirmer explicitement le refoulement, a indiqué que Yossi Dagan « fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en raison de son rôle actif dans la mise en œuvre de la politique de colonisation de la Cisjordanie ». Le ministère a rappelé que « la colonisation est contraire au droit international et compromet la solution à deux États ».

La réaction israélienne ne s’est pas fait attendre. Le ministère des Affaires étrangères de Tel-Aviv a qualifié la décision française de « totalement inacceptable », estimant qu’elle avait été « prise pour des raisons clairement politiques et idéologiques ». Israël a annoncé son intention d’exiger des explications auprès du gouvernement français et d’« envisager les suites à donner en conséquence ».

Cet épisode s’inscrit dans une dégradation progressive des relations entre Israël et plusieurs pays européens sur la question de la colonisation. Plus de 500 000 Israéliens vivent aujourd’hui en Cisjordanie, hors Jérusalem-Est, dans des colonies que l’ONU considère comme illégales, au milieu d’environ trois millions de Palestiniens. Cette colonisation s’est accélérée sous le gouvernement de Benjamin Nétanyahou.

Depuis le 7 octobre 2023, les violences en Cisjordanie ont considérablement augmenté. Plus de 1 100 Palestiniens ont été tués sur cette période, en majorité par des soldats israéliens, tandis que les chiffres israéliens font état de plus de 50 Israéliens tués dans des attaques palestiniennes ou lors d’opérations militaires.

Face à cette situation, plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont annoncé en septembre leur intention de sanctionner le commerce avec les colonies. Cette orientation s’est traduite concrètement lundi, lorsque les députés français ont adopté en commission une proposition de loi visant à interdire l’importation des produits issus des colonies israéliennes ainsi que les services contribuant à la colonisation.

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