Jensen Huang démissionne de Nvidia, laissant la directrice financière Colette Kress assurer l'intérim. Cette annonce entraîne une chute de plus de 13 % du titre à l'ouverture des marchés, soulignant l'impact de son départ sur la valeur du groupe, alors que la succession reste incertaine.

Le fondateur et patron de Nvidia, Jensen Huang, a annoncé sa démission de la tête du géant américain des semi-conducteurs. La directrice financière Colette Kress assure l’intérim, tandis que le titre a accusé une chute de plus de 13 % à l’ouverture des marchés américains.

C’est une rupture brutale pour l’une des entreprises les plus valorisées au monde. Jensen Huang, cofondateur et figure emblématique de Nvidia depuis plus de trois décennies, a remis sa démission au conseil d’administration du groupe. La directrice financière, Colette Kress, a été désignée pour prendre la tête de l’entreprise à titre provisoire, le temps qu’une succession soit organisée.

L’annonce a provoqué une réaction immédiate sur les marchés financiers : le cours de l’action Nvidia a plongé de plus de 13 % dès l’ouverture de Wall Street, avant de récupérer une partie du terrain perdu au fil de la séance. La volatilité du titre témoigne du poids considérable que représentait Jensen Huang aux yeux des investisseurs, qui associaient étroitement sa personnalité à la trajectoire du groupe.

Nvidia s’est imposé ces dernières années comme un acteur central de l’industrie mondiale de l’intelligence artificielle, ses processeurs graphiques étant devenus indispensables à l’entraînement des grands modèles de calcul. Le départ de son dirigeant historique soulève des interrogations sur la capacité du groupe à maintenir cette dynamique et à gérer les défis réglementaires et concurrentiels qui s’accumulent, notamment face aux restrictions américaines sur les exportations de puces vers certains marchés.

La question de la succession à la tête de Nvidia reste ouverte. Aucun nom de candidat permanent n’a été communiqué par le conseil d’administration pour l’heure.