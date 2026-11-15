Paix en Ukraine : Washington aurait évoqué une adhésion à l’OTAN en échange d’un retrait du Donbass

Volodymyr Zelensky évoque une proposition inattendue reçue de négociateurs américains : l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN en échange d'un retrait du Donbass. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre Washington et Kiev, et soulève des interrogations sur les futures négociations de sécurité en Europe.

Volodymyr Zelensky a révélé que des négociateurs américains lui ont soumis une idée inédite : l’Ukraine rejoindrait l’Alliance atlantique à condition de se retirer des territoires du Donbass encore sous contrôle de Kiev. Une proposition que Washington n’a ni confirmée ni démentie.

C’est une piste diplomatique que personne n’avait encore formulée aussi ouvertement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que des envoyés américains lui avaient posé une question jusqu’ici inédite dans les négociations : l’Ukraine accepterait-elle de se retirer du Donbass en contrepartie d’une adhésion à l’OTAN ? « C’est la première fois que cette question était soulevée », a-t-il précisé dans des propos diffusés par son bureau.

Cette révélation intervient au lendemain d’une séquence diplomatique intense : Jared Kushner et Steve Witkoff, les deux émissaires de Donald Trump, se sont rendus à Dublin pour rencontrer Zelensky, après avoir tenu des discussions à Moscou avec Vladimir Poutine. Les pourparlers se sont également poursuivis cette semaine à Abou Dhabi, dans un format réunissant les trois parties.

Washington n’a pas confirmé les propos du président ukrainien. Un responsable américain a simplement indiqué que « de nombreuses idées continuent d’être discutées » et que « tout accord final devra être accepté par les deux parties ». Kushner lui-même a semblé vouloir calmer le jeu quelques heures après la déclaration de Zelensky, appelant à la « confidentialité » dans un processus qu’il a qualifié de sensible et déplorant la divulgation de propositions « maximalistes ».

Zelensky a néanmoins précisé les conditions dans lesquelles il pourrait soumettre une telle proposition à ses concitoyens : il faudrait des garanties de sécurité solides, aucune restriction imposée à l’armée ukrainienne et des fonds pour la reconstruction du pays. Le cas échéant, il organiserait un référendum. Il a par ailleurs réaffirmé sa disposition à quitter la présidence si l’adhésion à l’OTAN était obtenue, rappelant que des élections pourraient se tenir dans les mois suivant un accord de paix, la loi martiale en vigueur les rendant impossibles pour l’heure.

La question de l’adhésion ukrainienne à l’Alliance atlantique est au cœur des tensions depuis le début du conflit. Moscou y est farouchement opposée et en a fait l’une des justifications de son invasion lancée en février 2022. La Russie contrôle aujourd’hui environ un cinquième du territoire ukrainien, dont la majeure partie des régions de Donetsk et de Lougansk qui composent le Donbass. Elle exige non seulement que Kiev cède les zones qu’elle occupe, mais aussi celles qu’elle n’a pas encore conquises, ainsi que la Crimée, annexée illégalement en 2014.

De leur côté, de nombreux membres de l’OTAN restent réticents à une adhésion ukrainienne, et Kiev elle-même considère cette perspective comme peu réaliste à court terme. Zelensky semble toutefois avoir choisi de rendre publique cette discussion pour rouvrir un débat que beaucoup estimaient clos, affirmant que le sujet est désormais « de retour à l’ordre du jour » dans le cadre d’une « conversation extrêmement difficile » sur la sécurité européenne.

Les signaux envoyés par Moscou ne laissent guère entrevoir d’assouplissement. Poutine et les responsables du Kremlin ont maintenu leurs exigences habituelles : neutralité garantie de l’Ukraine, réduction de ses capacités militaires et concessions territoriales. La Russie parle désormais d’une « nouvelle architecture de sécurité européenne », formule que Kiev interprète comme une volonté de fragiliser l’Alliance atlantique.

Les relations entre Washington et Kiev traversent par ailleurs une période de fortes tensions. Trump avait demandé à l’Ukraine de suspendre ses frappes sur des infrastructures pétrolières russes pour faciliter les livraisons de diesel russe sur les marchés mondiaux. Zelensky a ensuite accusé des responsables américains d’avoir restreint l’accès au service satellitaire Starlink, utilisé pour coordonner les opérations militaires ukrainiennes. Trump avait répliqué en estimant qu’il était « temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président ».