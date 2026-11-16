Afrique du Sud : 17 personnes tuées dans deux fusillades, la police ouvre des enquêtes

Deux fusillades en Afrique du Sud ont causé la mort d'au moins 17 personnes, dont neuf à Pretoria et huit dans un véhicule au KwaZulu-Natal. Les autorités ont ouvert des enquêtes pour identifier les responsables et établir les motivations de ces attaques, dans un contexte de criminalité persistante et de violences récurrentes dans le pays.

L’Afrique du Sud a été frappée par deux fusillades meurtrières qui ont fait au moins 17 morts dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre 2026. Neuf personnes ont été retrouvées sans vie près de Pretoria et huit autres dans un véhicule criblé de balles, dans la province du KwaZulu-Natal. Les autorités ont ouvert deux enquêtes distinctes pour identifier les auteurs et déterminer les circonstances de ces attaques.

Une nouvelle série de violences meurtrières secoue l’Afrique du Sud. La police a annoncé lundi 16 novembre la découverte de 17 victimes dans deux affaires distinctes survenues à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Les enquêteurs cherchent à établir les circonstances de ces fusillades, alors que le pays reste confronté à une criminalité particulièrement élevée.

La première attaque s’est produite à Jeffsville, un quartier informel situé dans le township d’Atteridgeville, à l’ouest de Pretoria. Neuf personnes ont été retrouvées mortes à l’intérieur d’une habitation de fortune. Selon les premières constatations policières, les victimes, six hommes et trois femmes, présentaient toutes des blessures par balles. Les faits se seraient déroulés dimanche soir, mais les corps n’ont été découverts que lundi matin.

Huit hommes retrouvés morts dans un véhicule

La seconde fusillade a eu lieu dans la province du KwaZulu-Natal, dans le secteur de Sweetwaters, près de Pietermaritzburg. Alertés dimanche soir, les policiers ont découvert un véhicule blanc de sept places présentant de nombreux impacts de balles. À l’intérieur se trouvaient huit hommes, tous mortellement blessés.

Les secours n’ont pu que constater leur décès. Les autorités ont indiqué que les victimes n’avaient pas encore été identifiées au moment des premières communications officielles. Des investigations ont été engagées pour déterminer le déroulement de l’attaque, identifier les tireurs et établir les raisons de ce massacre.

Des motivations encore inconnues

Dans les deux affaires, les policiers affirment ne pas disposer, à ce stade, d’éléments suffisants pour établir un mobile. Aucune arrestation n’avait été annoncée dans l’enquête concernant les neuf personnes tuées près de Pretoria. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches et recueillent les indices susceptibles de permettre l’identification des responsables.

Le porte-parole de la police du KwaZulu-Natal, le colonel Robert Netshiunda, a rappelé que des fusillades comparables avaient déjà été observées dans la région. Certaines affaires précédentes étaient liées à des vols de bétail, au trafic de stupéfiants ou encore aux rivalités dans le secteur des taxis collectifs. Les autorités soulignent toutefois qu’il serait prématuré d’attribuer l’une de ces motivations à la nouvelle attaque.

Une criminalité meurtrière persistante

L’Afrique du Sud figure parmi les pays enregistrant les taux d’homicides les plus élevés au monde. D’après les statistiques policières, environ 60 personnes sont tuées chaque jour sur le territoire national. Les violences sont alimentées par des phénomènes criminels variés, notamment les trafics, les rivalités entre groupes organisés et certains conflits économiques locaux.

Ces deux nouvelles fusillades interviennent après plusieurs massacres qui ont marqué le pays ces derniers mois. En septembre, au moins onze personnes, dont une femme enceinte, avaient été tuées lors d’une attaque contre une fête près de Durban. En juin, douze personnes avaient également perdu la vie dans une fusillade survenue dans un quartier de Johannesburg.

Les deux enquêtes ouvertes après les événements de Pretoria et de Pietermaritzburg doivent désormais permettre de déterminer si les victimes étaient spécifiquement visées et si plusieurs assaillants ont participé aux attaques. Pour les autorités sud-africaines, ces nouveaux meurtres illustrent une nouvelle fois l’ampleur du défi sécuritaire auquel le pays demeure confronté.