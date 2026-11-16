Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major, critique sévèrement Benyamin Nétanyahou, affirmant qu'il ne peut rester au pouvoir pendant la formation d'un nouveau gouvernement. Les tensions persistent entre les deux hommes, alors qu'Eisenkot tente de rassembler une coalition sans le soutien du Likoud, alors que la situation politique reste incertaine.

La crise politique israélienne connaît un nouvel épisode de tensions. Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée et chargé de former un nouveau gouvernement, estime que Benyamin Nétanyahou ne peut pas rester « une minute de plus » au pouvoir. Cette déclaration intervient après un discours particulièrement controversé du Premier ministre sortant devant la Knesset, alors que les négociations pour constituer une nouvelle coalition gouvernementale se poursuivent.

Gadi Eisenkot a vivement dénoncé les propos tenus par Benyamin Nétanyahou lors de la séance inaugurale de la nouvelle Knesset, mardi 10 novembre. L’ancien chef d’état-major a qualifié le discours du Premier ministre sortant de « honteux », l’accusant d’alimenter les divisions au sein de la société israélienne. Il a notamment condamné les attaques de Nétanyahou contre les partis représentant la minorité arabe, dont le soutien parlementaire pourrait jouer un rôle dans la formation du prochain gouvernement. Pour Eisenkot, cette intervention confirme que le dirigeant du Likoud ne devrait plus exercer les fonctions de Premier ministre, même pendant la période de transition politique.

Cette confrontation intervient après les élections législatives du 27 octobre, qui n’ont permis à aucun des deux principaux blocs politiques d’obtenir une majorité absolue. Le Likoud de Benyamin Nétanyahou a remporté 27 sièges, mais l’ensemble de ses alliés ne dispose que de 53 élus sur les 120 que compte la Knesset. De son côté, le parti Yashar de Gadi Eisenkot a obtenu 21 sièges, tandis que son alliance de quatre formations en rassemble 48. Les partis arabes disposent de 19 sièges, ce qui leur confère une importance particulière dans les discussions parlementaires. Face à cette configuration, le président Isaac Herzog a chargé Eisenkot de tenter de constituer une coalition gouvernementale.

Une rupture politique après un discours controversé

Les tensions entre les deux responsables se sont accentuées lorsque Nétanyahou a remis en cause la possibilité de gouverner avec le soutien de formations arabes. Le Premier ministre sortant a notamment accusé ses adversaires de vouloir dépendre de partis dont il conteste les orientations politiques. Gadi Eisenkot a dénoncé une stratégie de division et a décidé d’annuler une réunion initialement prévue avec des représentants du Likoud. Cette décision témoigne des difficultés à établir un dialogue entre les deux camps, alors que la constitution d’un gouvernement nécessite des compromis parlementaires.

L’ancien chef militaire souhaite également engager plusieurs réformes institutionnelles. Son parti a présenté des propositions visant à créer une commission d’enquête officielle sur les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, à limiter la durée d’exercice des fonctions de Premier ministre et à revenir sur certaines modifications du système judiciaire adoptées sous le gouvernement Nétanyahou. Ces initiatives illustrent les divergences entre les deux responsables sur le fonctionnement des institutions israéliennes. Elles pourraient être examinées par le Parlement avant même la formation d’un nouveau gouvernement, à condition de réunir les soutiens nécessaires.

Nétanyahou cherche à maintenir une coalition d’unité nationale

Malgré les critiques de son adversaire, Benyamin Nétanyahou continue de défendre la constitution d’un gouvernement d’unité nationale. Samedi 14 novembre, il a renouvelé son appel à Gadi Eisenkot, affirmant qu’une coopération entre les principales formations politiques était nécessaire pour répondre aux défis sécuritaires auxquels Israël est confronté. Le dirigeant du Likoud insiste notamment sur la menace iranienne pour justifier son souhait de former une coalition réunissant plusieurs partis du centre et de la droite. Eisenkot a toutefois rejeté cette proposition, estimant que les appels à l’unité du Premier ministre sortant étaient contredits par ses déclarations publiques.

La formation du prochain gouvernement demeure incertaine. Gadi Eisenkot dispose initialement de 28 jours pour réunir une majorité parlementaire, avec la possibilité d’obtenir une prolongation de 14 jours. Plusieurs configurations peuvent être discutées, notamment des accords avec certaines formations actuellement associées au Likoud ou des soutiens parlementaires extérieurs. En attendant l’issue de ces négociations, Benyamin Nétanyahou continue d’assurer les fonctions de Premier ministre à la tête d’un gouvernement de transition. Le prochain rendez-vous parlementaire important est fixé au 17 novembre, avec un vote prévu sur le remplacement du président de la Knesset, Amir Ohana. Cette échéance pourrait donner une première indication sur les rapports de force au sein de la nouvelle assemblée.