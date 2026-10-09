Netanyahou invite Flavio Bolsonaro en Israël et affiche son soutien au rival de Lula

Benyamin Netanyahou invite Flavio Bolsonaro, candidat brésilien à la présidentielle, à visiter Israël, marquant son soutien envers ce rival de Lula. Cette démarche vise à restaurer des relations bilatérales détériorées sous Lula, tandis que Bolsonaro insiste sur un rapprochement avec Israël, crucial pour sa politique étrangère en cas de victoire.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a invité Flavio Bolsonaro, candidat à l’élection présidentielle brésilienne, à effectuer une visite en Israël. L’annonce a été faite vendredi 9 octobre par les services du chef du gouvernement israélien, au lendemain d’un entretien téléphonique entre les deux responsables. Cette prise de contact intervient dans un contexte électoral particulièrement sensible au Brésil, où le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro affrontera le chef de l’État sortant Luiz Inácio Lula da Silva lors du second tour prévu le 25 octobre. En prenant publiquement contact avec le candidat conservateur, Netanyahou confirme sa volonté de renouer avec une famille politique qui avait entretenu des relations privilégiées avec Israël. Le Premier ministre israélien avait déjà félicité Flavio Bolsonaro pour son résultat au premier tour, lui souhaitant ouvertement de remporter l’élection.

D’après le communiqué diffusé par le bureau du Premier ministre israélien, l’échange téléphonique a notamment porté sur les perspectives d’un rapprochement diplomatique entre les deux pays. Netanyahou a félicité son interlocuteur pour sa première place au premier tour de la présidentielle, organisé le 4 octobre. Flavio Bolsonaro a recueilli 47,03 % des suffrages, contre 45,16 % pour Lula. Les deux responsables ont échangé des invitations officielles, le candidat brésilien proposant également au dirigeant israélien de se rendre au Brésil. Les services de Netanyahou ont fait savoir que les deux hommes souhaitaient renouer les liens étroits qui avaient caractérisé les relations bilatérales par le passé. Aucune date n’a cependant été annoncée pour une éventuelle visite. Cette invitation s’inscrit dans la continuité des déclarations de Flavio Bolsonaro, qui avait déjà évoqué son intention de se rendre en Israël au début d’un éventuel mandat présidentiel.

Un rapprochement politique sur fond de tensions entre Israël et le Brésil

Les relations entre Brasília et Tel-Aviv se sont considérablement détériorées sous la présidence de Lula, notamment en raison de leurs divergences sur la guerre dans la bande de Gaza. Le président brésilien a multiplié les critiques contre les opérations militaires israéliennes et accusé Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens, une qualification rejetée par le gouvernement Netanyahou. Cette dégradation contraste avec la période de Jair Bolsonaro, au pouvoir de 2019 à 2022, qui avait développé une coopération étroite avec Israël et affiché sa proximité personnelle avec son Premier ministre. En mars 2019, l’ancien président brésilien avait effectué une visite officielle dans l’État hébreu. Son fils entend aujourd’hui s’inscrire dans cette continuité diplomatique, faisant du rapprochement avec Israël l’un des marqueurs de sa politique étrangère.

L’initiative de Netanyahou possède ainsi une portée qui dépasse le simple échange protocolaire. À un peu plus de deux semaines du second tour de la présidentielle brésilienne, cette invitation souligne les affinités politiques entre le gouvernement israélien et le candidat du Parti libéral. Elle intervient également alors qu’Israël cherche à renforcer ses partenariats en Amérique latine, où plusieurs gouvernements entretiennent des relations difficiles avec Netanyahou en raison de la situation à Gaza. Un éventuel retour de la droite bolsonariste au pouvoir pourrait entraîner une réorientation de la diplomatie brésilienne, particulièrement sur les dossiers du Moyen-Orient et des organisations internationales. Toutefois, l’issue du scrutin demeure ouverte et les intentions affichées pendant une campagne électorale ne préjugent pas des décisions d’un futur gouvernement. Pour l’heure, cette invitation confirme surtout que Benyamin Netanyahou considère Flavio Bolsonaro comme un interlocuteur privilégié pour reconstruire les relations entre Israël et le Brésil.