Diesel russe pour le marché américain : Trump annonce un accord avec Poutine

Donald Trump annonce un accord avec Vladimir Poutine pour la livraison de plusieurs millions de tonnes de diesel vers les États-Unis, en pleine crise énergétique. Malgré une première livraison de 300 000 tonnes, des doutes subsistent sur la capacité de la Russie à respecter ses engagements en raison des conflits en Iran et en Ukraine.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec son homologue russe Vladimir Poutine portant sur la livraison de plusieurs millions de tonnes de diesel, alors que les prix du carburant atteignent des niveaux records aux États-Unis.

C’est via son réseau social Truth Social que Donald Trump a rendu publique la nouvelle, affirmant avoir tenu une discussion « hautement réussie » avec Vladimir Poutine. Aux termes de cet accord, la Russie s’engage à livrer immédiatement plus de 300 000 tonnes de diesel sur les marchés américain et mondial, suivies de 500 000 tonnes supplémentaires en novembre, puis d’un million de tonnes « immédiatement après ». Le président américain a précisé qu’un volume additionnel de trois millions de tonnes serait acheminé « dans un bref délai ».

Kirill Dmitriev, envoyé du Kremlin, a salué l’initiative peu après sur le réseau X, estimant que « la coopération russo-américaine sur le diesel et l’énergie bénéficiera au monde entier ».

L’annonce intervient dans un contexte de forte tension sur les marchés énergétiques mondiaux. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, déclenchée cette année, a provoqué une flambée des prix du diesel de 70 % depuis le début du conflit. Le gallon de diesel s’établit désormais en moyenne à 6,27 dollars, soit environ 1,66 dollar le litre, selon l’Association automobile américaine (AAA). Si ce chiffre marque un recul de dix cents par rapport à la semaine précédente, il représente une hausse vertigineuse de près de six dollars par rapport au même moment il y a un mois.

Le diesel occupe une place centrale dans l’économie américaine : il alimente les camions de transport de marchandises, les engins agricoles et les systèmes de chauffage domestique. Sa hausse pèse directement sur l’inflation et préoccupe la Maison-Blanche à quelques semaines des élections législatives du 3 novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès.

Trump avait déjà tenté d’enrayer la hausse des prix par deux mesures récentes : une pression exercée sur les pays du G7 pour qu’ils libèrent 100 millions de barils de leurs réserves stratégiques, et l’élargissement de l’accès au diesel rouge détaxé, normalement réservé aux équipements agricoles. Ces initiatives n’ont pas suffi à inverser la tendance.

La situation est également compliquée par le conflit en Ukraine. Kiev affirme que ses frappes aériennes ont mis hors service plus de la moitié des capacités de raffinage russes, ce qui rend d’autant plus incertaine la capacité de Moscou à honorer les volumes annoncés. Les deux guerres, en Iran et en Ukraine, ont engendré une pénurie mondiale de carburant sans précédent depuis des décennies.