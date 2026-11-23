La tension entre l'Arabie saoudite et les rebelles houthis s'intensifie avec une interception récente d'un missile balistique. Depuis octobre, les Houthis multiplient les attaques contre des installations stratégiques saoudiennes, aggravant la crise humanitaire au Yémen où des milliers de civils souffrent des conséquences du conflit. Les opérations militaires se poursuivent sans perspective de paix.

La tension militaire continue de monter entre l’Arabie saoudite et les rebelles houthis du Yémen. Dimanche 22 novembre, la coalition dirigée par Riyad a annoncé avoir intercepté et détruit un missile balistique qui visait l’ouest du royaume, sur la façade de la mer Rouge. Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de multiplication des frappes contre les infrastructures énergétiques et les installations stratégiques saoudiennes.

Selon Turki al-Malki, porte-parole de la coalition militaire, les systèmes de défense aérienne ont neutralisé un projectile lancé par les Houthis en direction de la région occidentale du pays. Les autorités saoudiennes n’ont pas précisé la cible exacte du missile, ni signalé de victimes à la suite de cette interception. L’annonce souligne néanmoins la persistance de la menace balistique à laquelle le royaume est confronté depuis la reprise des hostilités au Yémen.

La région visée présente une importance économique considérable. Elle abrite notamment le terminal pétrolier de Yanbu, situé sur la mer Rouge, ainsi que la raffinerie de Jazan, dans le sud-ouest du territoire saoudien. Ces installations jouent un rôle stratégique dans les activités énergétiques du royaume et dans ses capacités d’exportation. Leur exposition à des attaques constitue un enjeu majeur pour Riyad, qui cherche à sécuriser ses infrastructures tout en poursuivant ses opérations militaires contre les Houthis.

Une multiplication des attaques depuis octobre

Après une reprise des affrontements au Yémen en juillet, les rebelles houthis ont intensifié leurs opérations contre l’Arabie saoudite à partir du mois d’octobre. Les attaques ont notamment visé des aéroports, des installations pétrolières et plusieurs sites économiques importants. Selon les autorités saoudiennes, ces frappes ont provoqué la mort de 26 personnes depuis septembre, dont 23 lors d’attaques contre des infrastructures aéroportuaires.

La capitale Riyad n’a pas été épargnée. Jeudi, plusieurs étages d’une tour appartenant au Fonds public d’investissement saoudien ont été endommagés lors d’une attaque attribuée aux Houthis. Plus tôt dans le mois, un gratte-ciel du groupe pétrolier Aramco avait également été touché. Ces opérations illustrent la capacité du mouvement yéménite à atteindre des objectifs éloignés de ses positions et à exercer une pression militaire sur le territoire saoudien.

Face à cette offensive, la coalition conduite par Riyad poursuit ses bombardements contre les positions houthies au Yémen. Les opérations militaires se succèdent sans qu’une perspective de désescalade durable ne se dessine. Les deux camps cherchent à affaiblir les capacités adverses, tandis que les infrastructures civiles et économiques restent exposées aux conséquences du conflit.

Le Yémen replonge dans une crise humanitaire majeure

La reprise de la guerre a également aggravé la situation humanitaire au Yémen, déjà profondément fragilisé par plus d’une décennie de conflit. Selon le dernier bilan communiqué par les Nations unies, les hostilités engagées depuis juillet ont fait plus de 1 600 morts et provoqué le déplacement de plus de 300 000 personnes. Ces chiffres témoignent de l’ampleur des violences dans l’un des pays les plus pauvres de la péninsule Arabique.

Les populations civiles subissent directement les conséquences des affrontements. Les déplacements forcés, la destruction d’infrastructures et les difficultés d’accès aux services essentiels accentuent une crise humanitaire ancienne. Les organisations internationales alertent régulièrement sur les besoins alimentaires et sanitaires, particulièrement importants dans les régions touchées par les combats.

Le conflit possède également une dimension régionale. Les Houthis, soutenus par l’Iran, affrontent une coalition militaire constituée en 2015 autour de l’Arabie saoudite pour appuyer le gouvernement yéménite internationalement reconnu. Cette confrontation dépasse les seules frontières du Yémen et s’inscrit dans les rivalités stratégiques qui traversent