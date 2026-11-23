Deux navires, dont la corvette russe « Merkury », sont frappés par des drones maritimes à Benghazi, provoquant explosion et incendie. Les autorités libyennes ouvrent une enquête tandis que les gouvernements de l'Est et de Tripoli appellent à ne pas transformer le pays en champ de bataille pour des intérêts étrangers.

La base navale de Benghazi a été le théâtre, dimanche 22 novembre 2026, de deux attaques successives par drones maritimes visant un navire russe et un second bâtiment dont le pavillon n’a pas été officiellement confirmé. Aucune revendication n’a été formulée dans l’immédiat.

C’est dans la matinée du dimanche 22 novembre que les premières informations ont commencé à circuler depuis Benghazi : une explosion, puis un incendie, signalés dans ce qui ressemblait d’abord à un dépôt de munitions sur la base navale. La réalité s’est révélée plus complexe. Le gouvernement de l’Est libyen a précisé dans un communiqué que l’explosion s’était produite à bord d’un navire russe amarré au port, et que les premiers éléments de l’enquête pointaient vers une attaque de drones maritimes.

Le bâtiment touché, la corvette russe « Merkury », faisait escale à Benghazi pour se ravitailler en carburant et en provisions avant de reprendre la route vers la Russie, dans le cadre d’accords de coopération bilatéraux. Des images satellitaires ont montré le navire chaviré à la suite de la frappe présumée.

La protection civile avait dans un premier temps demandé aux habitants de ne pas s’approcher des lieux. L’incendie a ensuite été maîtrisé et le site sécurisé. Les autorités de l’Est ont tenu à rassurer : le port, la base navale et leurs dépôts sont demeurés intacts, et les activités ont repris normalement. Une enquête approfondie a été ouverte en coordination avec les autorités russes pour établir l’origine de l’attaque et identifier les responsables.

Le soir même, un second navire a été visé dans le même port. Le ministère de la Santé des autorités de l’Est a indiqué que des membres d’équipage blessés recevaient des soins, sans préciser leur nombre. Selon des sources médiatiques locales, ce second bâtiment battrait pavillon maltais. Les forces navales et aériennes libyennes ont par ailleurs annoncé avoir intercepté plus de douze engins sous-marins chargés d’explosifs au large de Benghazi.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte de montée en puissance des frappes ukrainiennes à longue portée contre des intérêts russes. La veille, un cargo russe avait été touché par un drone en mer Baltique. Début mars, un méthanier russe avait coulé au large des côtes libyennes à la suite d’une frappe que Moscou avait imputée à Kiev.

Les deux gouvernements libyens ont réagi avec une prudence similaire. Le gouvernement de l’Est a rappelé que la Libye « n’est pas partie à la guerre russo-ukrainienne » ni à aucun conflit armé extérieur à ses frontières. Le gouvernement de Tripoli, reconnu par l’ONU et dirigé par Abdelhamid Dbeibah, a pour sa part rejeté toute tentative de transformer le pays en terrain de règlements de comptes entre puissances étrangères, affirmant refuser l’utilisation de ses ports et de ses eaux territoriales à des fins militaires ou logistiques susceptibles de menacer la souveraineté libyenne. Il a mis en garde contre l’accueil de « forces étrangères illégitimes » qui ouvriraient selon lui la voie à une extension des conflits extérieurs sur le sol libyen.

La Libye reste profondément divisée depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, avec d’un côté le gouvernement de Tripoli et de l’autre les autorités de l’Est, placées sous l’autorité du clan du maréchal Khalifa Haftar et installées à Benghazi.