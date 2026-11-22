Les pourparlers entre Gadi Eisenkot et Benjamin Netanyahu reprennent pour créer une coalition, malgré d'importantes divergences. Face à un blocage parlementaire, Eisenkot tente de rassembler une majorité tout en négociant avec d'autres partis. Les discussions s'annoncent complexes, équilibrant les ambitions politiques et les besoins sécuritaires d'Israël dans un contexte de tensions internes.

Les négociations pour former un nouveau gouvernement israélien reprennent dimanche 22 novembre entre le parti Yashar de Gadi Eisenkot et le Likoud de Benjamin Netanyahu. Malgré leurs divergences politiques et personnelles, les deux formations cherchent à déterminer si une coalition d’union nationale reste possible. Les discussions interviennent dans un contexte de blocage parlementaire, plusieurs semaines après les élections législatives.

Chargé de former le prochain gouvernement, Gadi Eisenkot tente de réunir une majorité capable de diriger Israël. Son parti Yashar a invité les représentants du Likoud à reprendre les négociations, après une première série de discussions organisée à la mi-novembre. Les échanges doivent porter sur les conditions d’une éventuelle coalition élargie et sur la répartition des responsabilités gouvernementales. La situation reste complexe, aucun des principaux blocs politiques ne disposant seul d’une majorité suffisamment solide pour gouverner.

Les relations entre Eisenkot et Netanyahu demeurent particulièrement tendues. L’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne s’est engagé à promouvoir une nouvelle direction politique, tandis que le Premier ministre sortant cherche à préserver l’influence du Likoud. Les négociateurs doivent également composer avec les positions parfois contradictoires des autres formations d’opposition. Le parti de Netanyahu accuse régulièrement ses adversaires de manquer de volonté pour parvenir à un compromis, alors que Yashar affirme vouloir construire le gouvernement le plus large possible.

Naftali Bennett et Yaïr Lapid au cœur des divergences

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett joue un rôle important dans ces discussions. Après avoir rencontré Benjamin Netanyahu au Parlement, il a réaffirmé son soutien à la formation d’un gouvernement dirigé par Gadi Eisenkot, tout en excluant le maintien de Netanyahu à la tête de l’exécutif. Cette position laisse entrevoir une possibilité de coopération avec le Likoud, mais sous une direction différente de celle défendue par son chef actuel. Les discussions sur une éventuelle rotation au poste de Premier ministre compliquent davantage les négociations.

Yaïr Lapid, autre figure majeure de l’opposition, défend également la nécessité d’un changement de direction. Les divergences portent donc moins sur le principe d’une coalition élargie que sur les personnalités appelées à la diriger et sur les concessions que chaque parti serait prêt à accepter. Le rôle des formations arabes, les alliances parlementaires et les choix institutionnels alimentent également les tensions. Les responsables politiques doivent trouver un équilibre entre leurs engagements électoraux et les contraintes imposées par la composition de la Knesset.

Une course contre la montre pour former une majorité

Gadi Eisenkot dispose d’un délai limité pour parvenir à un accord de coalition. Si les discussions avec le Likoud échouent, il pourrait chercher d’autres partenaires, notamment parmi les formations ultraorthodoxes, ou envisager une formule gouvernementale reposant sur des soutiens parlementaires extérieurs. Ces scénarios présentent toutefois leurs propres difficultés, en raison des désaccords idéologiques entre les partis concernés. L’hypothèse d’un gouvernement minoritaire reste également délicate dans un système politique où les coalitions sont souvent fragiles.

La reprise des pourparlers témoigne néanmoins d’une volonté de maintenir ouvertes les possibilités de compromis. Pour Israël, l’enjeu dépasse les rivalités entre responsables politiques : le prochain gouvernement devra gérer les questions sécuritaires, les relations internationales et les profondes divisions internes du pays. Les prochains jours permettront de mesurer si les discussions engagées entre Eisenkot et Netanyahu peuvent déboucher sur une majorité stable ou si l’impasse politique doit se prolonger.