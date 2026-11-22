Nouvelle-Zélande : pourquoi ce pays du bout du monde attire les milliardaires et leurs bunkers

La Nouvelle-Zélande attire de plus en plus les milliardaires en quête de sécurité, attirés par son isolement géographique et ses vastes espaces. Toutefois, cette fascination soulève des questions concernant l'impact sur l'environnement et la communauté locale, tandis que le nombre réel de bunkers reste difficile à établir.

À des milliers de kilomètres des grandes puissances mondiales, la Nouvelle-Zélande s’est imposée comme une destination prisée par certains milliardaires désireux de se protéger d’éventuelles catastrophes. Bunkers souterrains, propriétés isolées et résidences autonomes alimentent la réputation de cet archipel du Pacifique Sud, parfois présenté comme un refuge idéal en cas de crise mondiale. Derrière cette fascination se cachent des considérations géographiques, économiques et sécuritaires, mais aussi de nombreuses idées reçues.

Avec ses quelque cinq millions d’habitants, ses vastes espaces naturels et son éloignement des principaux foyers de tensions géopolitiques, la Nouvelle-Zélande possède plusieurs caractéristiques qui séduisent les grandes fortunes à la recherche de tranquillité. Le pays bénéficie d’institutions démocratiques stables, d’une production agricole importante et d’un environnement relativement préservé. Son isolement géographique, longtemps considéré comme un handicap économique, apparaît aujourd’hui aux yeux de certains investisseurs comme un avantage stratégique. En cas de conflit international majeur ou de crise sanitaire mondiale, la distance séparant l’archipel des grands centres urbains pourrait, selon eux, limiter certains risques.

Cette réputation s’est particulièrement développée dans les milieux technologiques américains. Plusieurs entrepreneurs de la Silicon Valley ont manifesté leur intérêt pour la Nouvelle-Zélande, parfois dans une logique de préparation aux catastrophes. Le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal, est devenu l’un des exemples les plus connus de cette tendance après avoir obtenu la nationalité néo-zélandaise en 2011 et acquis des propriétés dans le pays. Son projet de résidence près du lac Wānaka a toutefois été refusé par les autorités locales en 2022 pour des raisons environnementales. Si son parcours a largement contribué à populariser l’image d’un refuge pour milliardaires, il ne démontre pas à lui seul l’existence d’un vaste réseau de bunkers secrets.

Des bunkers de luxe pour survivre aux catastrophes

Les bunkers de luxe constituent l’aspect le plus spectaculaire de cette fascination pour la Nouvelle-Zélande. Plusieurs entreprises spécialisées dans les abris souterrains ont affirmé avoir vendu ou installé des structures dans le pays. Ces installations peuvent théoriquement être équipées de systèmes de filtration de l’air, de réserves alimentaires, de dispositifs de production électrique et de moyens de communication autonomes. Certaines sont conçues pour permettre à leurs occupants de vivre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans dépendre directement des infrastructures extérieures. Toutefois, le nombre exact de bunkers réellement construits en Nouvelle-Zélande demeure inconnu, et les déclarations commerciales ne constituent pas toujours des preuves vérifiables de leur existence.

La région de Queenstown et de Wānaka, sur l’île du Sud, concentre une partie de l’attention médiatique. Ses paysages montagneux, ses lacs et ses grandes propriétés isolées attirent une clientèle internationale fortunée. Le projet de Peter Thiel illustre néanmoins les limites de cette stratégie : son complexe résidentiel partiellement intégré au relief, près du lac Wānaka, a été refusé en 2022 en raison de son impact paysager. En mai 2024, la justice environnementale néo-zélandaise a confirmé ce refus. Cet épisode rappelle que les grandes fortunes restent soumises aux règles locales d’urbanisme et de protection de l’environnement.

Un refuge idéal en cas de guerre mondiale ?

L’intérêt pour la Nouvelle-Zélande repose également sur des scénarios de catastrophes extrêmes. Certains adeptes du survivalisme estiment que l’hémisphère Sud pourrait être moins directement exposé aux conséquences immédiates d’un conflit nucléaire entre grandes puissances. La capacité agricole du pays constitue un autre argument : disposer de terres cultivables et d’une importante production alimentaire pourrait représenter un avantage en cas de perturbation prolongée du commerce mondial. Mais ces hypothèses ne garantissent aucune sécurité absolue. Une guerre nucléaire majeure pourrait provoquer des bouleversements climatiques, économiques et logistiques touchant également les pays éloignés des zones de combat.

La Nouvelle-Zélande présente d’ailleurs ses propres vulnérabilités. Située à la rencontre de deux grandes plaques tectoniques, elle connaît une activité sismique importante et reste exposée aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques et aux tsunamis. Son économie dépend également des échanges internationaux pour certains équipements, carburants et produits manufacturés. Même un bunker particulièrement sophistiqué ne pourrait donc offrir une protection illimitée face à un effondrement durable des infrastructures mondiales. Derrière son image de sanctuaire, l’archipel demeure un territoire confronté aux mêmes incertitudes que le reste de la planète.

Quand la peur de l’avenir devient un marché du luxe

Le phénomène révèle une évolution des préoccupations d’une partie des élites économiques mondiales. Là où les grandes fortunes investissaient traditionnellement dans des résidences secondaires prestigieuses, certaines envisagent désormais leurs propriétés comme des assurances contre les crises futures. La pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques et les inquiétudes liées au changement climatique ont renforcé l’intérêt pour les logements autonomes et les destinations éloignées. En Nouvelle-Zélande, cette attractivité soulève aussi des questions sur l’accès au foncier, la protection des paysages et la place des investisseurs étrangers dans les communautés locales.

L’expression « pays des bunkers » reste donc largement une formule médiatique plutôt qu’une réalité statistiquement démontrée. Aucun recensement public ne permet d’affirmer que la Nouvelle-Zélande abrite davantage d’abris privés que les autres pays. Mais sa réputation raconte quelque chose de notre époque : même les individus disposant de fortunes considérables cherchent des moyens de se protéger d’un avenir qu’ils jugent incertain. À l’autre bout du monde, entre montagnes, lacs et paysages préservés, la Nouvelle-Zélande incarne ainsi un paradoxe fascinant : un pays admiré pour sa qualité de vie, mais également imaginé comme l’un des derniers refuges possibles si le monde venait à basculer.

Ajoute une accroche plus immersiveExplique davantage le marché des bunkers