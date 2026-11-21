Le Bénin, par la voix de son président Romuald Wadagni, sollicite la France pour le retour de 35 objets historiques, dont une sculpture du dieu Gou, conservés au musée du Quai Branly. Cette demande, déposée dans le contexte d'une nouvelle loi française sur les restitutions, pourrait relancer les relations culturelles entre les deux nations.

Le Bénin relance son offensive diplomatique pour récupérer une partie de son patrimoine culturel conservé en France. Le président Romuald Wadagni réclame la restitution de 35 objets actuellement présents dans les collections du musée du Quai Branly, à Paris. Parmi eux figure une sculpture emblématique du dieu Gou, saisie lors de la conquête coloniale française à la fin du XIXe siècle. Cinq ans après le retour de 26 trésors royaux d’Abomey, cette nouvelle demande pourrait constituer un test majeur pour la législation française sur les restitutions.

Les relations culturelles entre la France et le Bénin connaissent une nouvelle étape. Les autorités béninoises demandent officiellement le retour de 35 biens patrimoniaux qu’elles considèrent comme ayant été emportés dans des conditions illégitimes pendant la période coloniale. La requête, initialement formulée en août 2025, a été renouvelée lors du déplacement du président Romuald Wadagni à Paris en octobre 2026. Le ministère français de la Culture a confirmé l’existence de cette demande, qui concerne des objets conservés au musée du Quai Branly.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des démarches engagées depuis plusieurs années par Cotonou pour récupérer les œuvres issues des anciens royaumes du territoire béninois. En novembre 2021, la France avait restitué 26 trésors royaux d’Abomey, emportés par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle. Ce transfert avait marqué une avancée importante dans les relations patrimoniales entre les deux pays. Toutefois, plusieurs objets majeurs étaient restés en France, alimentant les revendications des autorités béninoises.

La sculpture du dieu Gou au cœur des revendications

Parmi les 35 biens réclamés figure une sculpture en fer représentant Gou, divinité du fer, de la forge et de la guerre dans la tradition vodoun. Haute d’environ 1,65 mètre, elle aurait été réalisée vers 1858-1860 par le sculpteur Akati Ekplekendo, sous le règne du roi Glèlè. L’œuvre avait été saisie en 1892 par un officier français pendant les campagnes militaires menées contre le royaume du Dahomey. Elle avait ensuite rejoint les collections ethnographiques parisiennes avant de devenir une pièce importante de l’histoire de l’art africain.

La demande béninoise porte également sur une tablette de divination du Fâ et plusieurs armes anciennes, notamment un sabre attribué au roi Glèlè, un fusil du roi Béhanzin et un couteau associé aux guerrières du Dahomey. Ces objets présentent une valeur historique, politique et culturelle pour le pays. Leur restitution pourrait néanmoins soulever des questions juridiques, notamment concernant la distinction entre les armes militaires et les objets cérémoniels. Cette qualification devra être examinée dans le cadre de la procédure.

Une nouvelle loi française pourrait faciliter les restitutions

La demande intervient après l’adoption, en mai 2026, d’une loi-cadre française destinée à faciliter la restitution de certains biens culturels acquis de manière illicite pendant la colonisation. Jusqu’alors, le retour d’objets appartenant aux collections publiques nécessitait généralement l’adoption d’une loi spécifique. Le nouveau dispositif permet d’envisager une procédure simplifiée, sous réserve du respect de critères précis.

Un comité scientifique bilatéral composé de douze personnalités doit examiner le dossier béninois. Sa mission consistera notamment à étudier les circonstances d’acquisition des objets et à déterminer leur éligibilité à une restitution. La procédure pourrait durer jusqu’à deux ans avant une éventuelle décision officielle. Le Bénin pourrait ainsi devenir l’un des premiers pays à bénéficier de ce nouveau cadre juridique.

Le Bénin développe ses infrastructures culturelles

Les autorités béninoises cherchent parallèlement à renforcer les infrastructures destinées à accueillir et à valoriser leur patrimoine. Plusieurs projets muséaux sont en développement, notamment à Abomey, Ouidah et Porto-Novo. Ces équipements doivent permettre de conserver les collections dans des conditions adaptées, tout en favorisant leur présentation au public et leur étude par les chercheurs.

Le retour des 26 trésors royaux en 2021 avait déjà contribué à relancer l’intérêt pour l’histoire des anciens royaumes du Dahomey. Leur exposition à Cotonou en 2022 avait attiré l’attention sur la place du patrimoine dans la politique culturelle et touristique du pays. Les autorités souhaitent désormais poursuivre cette dynamique en récupérant d’autres objets considérés comme essentiels à la transmission de leur histoire.

Un dossier symbolique pour les relations franco-africaines

La question des restitutions dépasse largement le cadre des relations entre Paris et Cotonou. Plusieurs États africains demandent depuis des années le retour d’objets conservés dans les musées européens. Ces revendications soulèvent des interrogations sur les conditions d’acquisition des collections, la mémoire de la colonisation et les responsabilités des anciennes puissances coloniales.

Pour le président Romuald Wadagni, cette nouvelle demande constitue un enjeu patrimonial et diplomatique. Le retour des 35 objets permettrait au Bénin de poursuivre la reconstitution de collections historiques dispersées pendant la période coloniale. Du côté français, l’examen du dossier représentera une première épreuve importante pour le nouveau dispositif de restitution.

La décision finale dépendra des conclusions du comité scientifique et des procédures prévues par la législation française. Cinq ans après le retour des trésors d’Abomey, le Bénin entend ainsi franchir une nouvelle étape dans la récupération de son patrimoine. Le sort de la sculpture du dieu Gou, devenue l’un des symboles de cette revendication, pourrait être déterminant pour l’avenir de la coopération culturelle entre les deux pays.