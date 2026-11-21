Le Kenya a choisi un consortium américain pour développer des minerais critiques à Mrima Hill, connu pour ses ressources en niobium et terres rares. Le projet suscite déjà des inquiétudes parmi les populations locales, préoccupées par les impacts environnementaux et fonciers, alors que le pays aspire à attirer des investissements tout en préservant son patrimoine.

Le Kenya a désigné un consortium de quatre entreprises américaines comme candidat privilégié pour développer un important projet de minerais critiques à Mrima Hill, dans le comté de Kwale. Le site, qui renferme notamment du niobium et des terres rares, attire les convoitises dans un contexte de concurrence internationale pour les ressources indispensables aux technologies modernes. Mais le projet suscite déjà des inquiétudes parmi les populations locales, qui redoutent ses conséquences environnementales et foncières.

Le Kenya pourrait devenir un acteur plus important dans l’approvisionnement mondial en minerais stratégiques. Les autorités ont retenu le Frontier Minerals Consortium, regroupement de quatre entreprises américaines, comme soumissionnaire privilégié pour un projet situé à Mrima Hill, sur la côte sud du pays. Cette décision constitue une étape dans le processus de sélection d’un investisseur, mais elle ne vaut pas encore autorisation d’exploiter le gisement.

Le site est connu pour ses ressources en niobium et en terres rares, deux catégories de matières premières particulièrement recherchées. Le niobium est notamment utilisé dans certains alliages métalliques, tandis que les terres rares entrent dans la fabrication de nombreux équipements industriels et technologiques. Leur importance croissante fait de ces ressources un enjeu économique et géopolitique majeur.

Les États-Unis cherchent à sécuriser leurs approvisionnements

L’intérêt d’entreprises américaines pour le site kényan s’inscrit dans une compétition internationale autour des minerais critiques. Ces ressources sont indispensables à plusieurs secteurs stratégiques, notamment les équipements électroniques, les technologies énergétiques et certaines industries de défense. Leur extraction et leur transformation sont aujourd’hui concentrées dans un nombre limité de pays.

Pour Washington, la diversification des chaînes d’approvisionnement constitue une priorité. Les investissements miniers en Afrique peuvent contribuer à réduire la dépendance envers certains fournisseurs dominants. Pour le Kenya, l’exploitation de ces ressources pourrait représenter une occasion d’attirer des capitaux et de développer des activités industrielles, sous réserve de conditions économiques et environnementales favorables.

Les habitants redoutent les conséquences du projet

À Mrima Hill, les perspectives d’exploitation suscitent toutefois des interrogations. Des habitants et des agriculteurs affirment manquer d’informations sur les modalités du projet. Ils s’inquiètent notamment des risques de déplacement, de perte de terres agricoles et des conséquences potentielles sur leur environnement.

Le site possède également une importante dimension culturelle. La forêt sacrée de Mrima Hill est associée aux traditions des communautés locales, notamment celles des Digo. Des responsables communautaires soulignent la présence de lieux liés à leurs ancêtres et craignent qu’une exploitation minière ne porte atteinte à ce patrimoine.

Une désignation qui ne constitue pas un permis d’exploitation

Les autorités kényanes ont précisé que la sélection du consortium américain ne lui accordait pas automatiquement le droit d’extraire des minerais. Les entreprises devront notamment engager les procédures nécessaires, solliciter les autorisations appropriées et répondre aux exigences de consultation des populations concernées.

Cette distinction est essentielle dans un dossier déjà marqué par des controverses. Une précédente tentative de développement minier sur le site avait rencontré des obstacles environnementaux et juridiques. Les nouvelles démarches devront donc prendre en compte les difficultés qui avaient empêché l’aboutissement de ce projet.

Un enjeu de souveraineté économique pour Nairobi

Le gouvernement kényan doit désormais concilier plusieurs objectifs. L’exploitation des minerais critiques pourrait générer des investissements, des emplois et des recettes publiques. Mais les bénéfices dépendront des conditions contractuelles, des infrastructures disponibles et de la part de valeur ajoutée conservée dans le pays.

La question de la transformation locale des ressources sera particulièrement importante. Plusieurs pays africains souhaitent désormais dépasser le modèle consistant à exporter principalement des matières premières brutes. Le développement d’industries de traitement pourrait leur permettre de mieux profiter de la demande mondiale.

Pour le Kenya, Mrima Hill représente donc à la fois une opportunité et un défi. La désignation du Frontier Minerals Consortium ouvre une nouvelle étape, sans garantir que l’exploitation débutera. L’avenir du projet dépendra des autorisations, des études environnementales et du dialogue avec les communautés locales. Dans la course mondiale aux minerais stratégiques, Nairobi devra démontrer que les investissements étrangers peuvent s’accompagner d’une protection effective de ses territoires et de ses populations.