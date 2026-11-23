Turquie : des milliers de manifestants dans les rues d’Istanbul pour défendre la liberté de la presse

Des milliers de manifestants défendent la liberté de la presse à Istanbul après la fermeture de médias d’opposition, dont Sozcu TV. Cette mobilisation souligne la répression des journalistes en Turquie, exacerbée par les arrestations et la censure, alors que le pays se classe 163e dans l’indice mondial de la liberté de la presse.

Plusieurs milliers de personnes ont défilé dimanche à Istanbul pour protester contre la fermeture de médias d’opposition, après la mise sous tutelle gouvernementale de Sozcu TV, troisième chaîne critique saisie en moins d’un an.

Le cortège a traversé plusieurs kilomètres dans les rues d’Istanbul, sous les slogans et les sifflets. Dimanche, des milliers de manifestants ont répondu à l’appel du principal parti d’opposition turc, Yeni Parti, pour dénoncer une vague de fermetures de médias jugés proches de l’opposition. Brandissant une banderole géante réclamant « la liberté de pensée, la liberté de la presse et la liberté pour les journalistes », les participants portaient également des exemplaires du quotidien d’opposition Sözcü et des pancartes proclamant que « la presse ne peut pas être réduite au silence ».

La mobilisation fait suite au raid policier mené contre Sözcü TV, l’une des dernières chaînes de télévision alignées sur l’opposition. Lors de cette opération, des membres de la direction ont été arrêtés et un administrateur judiciaire nommé par le gouvernement a pris le contrôle de la chaîne, placée sous administration forcée. Il s’agit du troisième cas de ce type en l’espace d’un an : Tele1, Halk TV, la chaîne d’information la plus regardée du pays, et le site d’information T24 ont subi le même sort.

Le journaliste Timur Soykan, lui-même brièvement placé en garde à vue pour avoir critiqué le gouvernement, a pris la parole lors du rassemblement. Il a estimé que les autorités faisaient tout leur possible pour museler les journalistes, tout en affirmant que cette stratégie était vouée à l’échec. Il a appelé le public à soutenir les journalistes de Halk TV, qui entendent poursuivre leurs émissions via une nouvelle chaîne YouTube.

Cette séquence s’inscrit dans une dégradation durable des conditions d’exercice du journalisme en Turquie. Depuis une décennie, les rédactions font face à des poursuites judiciaires, à la censure numérique et à des accusations gouvernementales de diffusion de « fausses informations ». Ces deux derniers mois, plusieurs journalistes ont été arrêtés pour leurs enquêtes sur un scandale financier portant sur un fonds d’investissement de plusieurs milliards de dollars ; au moins deux d’entre eux sont toujours en détention provisoire. Selon l’organisation de défense des droits des médias MLSA, vingt-cinq journalistes sont actuellement emprisonnés en Turquie. Reporters sans frontières classe le pays au 163e rang sur 180 dans son dernier Indice mondial de la liberté de la presse.