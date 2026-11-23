Génocide des Rohingya : la CIJ condamne la Birmanie dans un arrêt historique

La Cour internationale de justice a reconnu le génocide des Rohingya par la Birmanie, marquant un tournant dans le droit international. Bien que la CIJ ordonne des réparations et facilite le retour des réfugiés, la situation demeure précaire en Birmanie, toujours sous le contrôle d'une junte militaire.

La Cour internationale de justice a reconnu officiellement le génocide perpétré par la Birmanie contre la minorité musulmane des Rohingya. L’avocat franco-britannique Philippe Sands, qui a représenté la Gambie dans cette procédure, salue une décision appelée à marquer l’histoire du droit international.

C’est un arrêt que les défenseurs des droits humains attendaient depuis des années. La Cour internationale de justice a formellement reconnu que la Birmanie a commis un génocide contre la minorité musulmane des Rohingya, une population qui, pour une large part, survit aujourd’hui entassée dans des camps de réfugiés au Bangladesh. La juridiction onusienne ordonne désormais que ces réfugiés puissent rentrer sur le sol birman et obtenir des indemnisations.

Philippe Sands, avocat franco-britannique qui a défendu la Gambie face à la Birmanie devant cette même cour, qualifie la décision de moment charnière pour le droit international. « L’arrêt de la CIJ fait partie des moments-clés qui changent l’Histoire », a-t-il déclaré, soulignant la portée symbolique et juridique d’une telle reconnaissance.

La procédure avait été initiée par la Gambie au nom de l’Organisation de la coopération islamique, un choix de plaignant qui illustre la dimension collective et internationale de cette mobilisation judiciaire. La reconnaissance du génocide par la plus haute juridiction internationale confère désormais une base légale solide aux demandes de réparation et de retour formulées au nom des Rohingya.

La situation de cette minorité reste néanmoins précaire. Des centaines de milliers de personnes ont fui la Birmanie à la suite des violences militaires de 2017, documentées par les Nations unies comme relevant d’une intention génocidaire. L’arrêt de la CIJ, s’il constitue une victoire juridique majeure, ne règle pas à lui seul la question du retour effectif et sécurisé de ces populations dans un pays toujours gouverné par une junte militaire depuis le coup d’État de 2021.