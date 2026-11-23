L'Union européenne et l'Indonésie signent un accord commercial et un accord de protection des investissements après dix ans de négociations, visant à libéraliser jusqu'à 98,5 % des lignes tarifaires. Bien que cet accord représente une avancée significative, son application dépend des formalités internes et de l'approbation du Parlement européen.

L’Union européenne et l’Indonésie ont franchi une étape importante dans leur rapprochement économique. Samedi 21 novembre, les deux partenaires ont signé à Bruxelles un accord commercial et un accord de protection des investissements, au terme d’une décennie de négociations. Ces textes doivent permettre de réduire progressivement les barrières douanières et de renforcer les échanges avec la première économie d’Asie du Sud-Est. Toutefois, les entreprises devront encore patienter avant de bénéficier des nouvelles dispositions.

Les négociations avaient débuté en juillet 2016 et s’étaient achevées en septembre 2025. Après plusieurs étapes institutionnelles, le Conseil de l’Union européenne a autorisé, le 18 novembre, la signature des deux textes. La cérémonie organisée trois jours plus tard marque donc une avancée diplomatique et économique, sans pour autant entraîner leur entrée en application immédiate.

Le premier accord, appelé partenariat économique global ou CEPA, vise à faciliter les échanges de marchandises et de services entre les deux marchés. Le second, consacré à la protection des investissements, doit apporter davantage de garanties juridiques aux entreprises qui souhaitent développer leurs activités dans l’Union européenne ou en Indonésie.

Jusqu’à 98,5 % des lignes tarifaires concernées

L’ambition commerciale est importante. Une fois l’accord pleinement appliqué, jusqu’à 98,5 % des lignes tarifaires pourraient être libéralisées. Le Conseil de l’Union européenne prévoit également la disparition de 96 % des droits de douane indonésiens dans un délai de cinq ans. Ces chiffres ne signifient toutefois pas que toutes les marchandises deviendront immédiatement exemptées de taxes. Les entreprises européennes pourraient bénéficier d’un accès facilité au marché indonésien, notamment dans les secteurs de l’automobile, des équipements industriels, des produits pharmaceutiques et de l’agroalimentaire. Les droits appliqués à certaines voitures européennes, qui peuvent actuellement atteindre 50 %, devraient ainsi être progressivement supprimés.

Selon les estimations européennes, les économies potentielles pourraient atteindre environ 600 millions d’euros par an en droits de douane. Ce montant constitue une projection liée à la mise en œuvre future de l’accord et non une économie déjà réalisée par les entreprises. Pour l’Indonésie, l’enjeu est également considérable. Le pays souhaite renforcer ses exportations vers le marché européen, particulièrement dans le textile, la chaussure et plusieurs activités manufacturières. L’accès préférentiel dépendra cependant du respect des règles d’origine et des conditions prévues par le traité.

Des secteurs sensibles restent protégés

La libéralisation ne concernera pas l’ensemble des produits. L’Union européenne a prévu des exceptions pour plusieurs filières agricoles sensibles, notamment le riz, le sucre et l’éthanol. Certaines marchandises resteront également soumises à des contingents tarifaires destinés à encadrer les volumes importés. L’accord prévoit par ailleurs la protection de 221 indications géographiques européennes sur le marché indonésien. Cette disposition vise à mieux défendre les produits dont la réputation et les caractéristiques sont liées à une origine géographique précise.

Le second texte signé à Bruxelles concerne la sécurité juridique des investissements. Il établit des garanties contre certaines formes de discrimination et contre les expropriations illégales. Il rappelle également la possibilité, pour les autorités publiques, d’adopter des réglementations dans des domaines comme la santé, l’environnement ou la protection des consommateurs. Ces dispositions doivent contribuer à rendre les relations économiques plus prévisibles, dans un contexte où les entreprises recherchent davantage de sécurité pour leurs implantations internationales.

Une application suspendue aux procédures européennes

Malgré la signature, les nouveaux droits de douane ne sont pas encore applicables. Les deux parties doivent accomplir leurs formalités internes avant une éventuelle application provisoire. La conclusion définitive des accords nécessitera notamment l’approbation du Parlement européen, puis une décision du Conseil. Le calendrier présente une difficulté supplémentaire : l’Indonésie doit sortir, le 1er janvier 2027, du système européen de préférences généralisées dont elle bénéficie actuellement. Cette échéance pourrait modifier les conditions tarifaires de certaines exportations si le nouvel accord commercial n’est pas encore applicable.

Bruxelles et Jakarta souhaitent donc avancer rapidement, mais aucune date certaine d’entrée en vigueur ne découle de la seule signature du 21 novembre. Au-delà des questions douanières, ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie européenne de diversification des partenariats économiques. L’Indonésie, forte de son marché intérieur et de ses ressources naturelles, représente un partenaire important dans la région indo-pacifique.

Pour les entreprises françaises et européennes, les perspectives sont réelles, mais elles dépendront des modalités d’application des textes. Après dix années de négociations, l’Union européenne et l’Indonésie ont franchi une étape décisive. Il reste désormais à transformer cet accord diplomatique en avantages commerciaux effectifs.