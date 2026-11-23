Guerre au Moyen-Orient : un Britannique brave les dangers du détroit d’Ormuz pour alerter sur une catastrophe écologique

Lewis Pugh, un nageur britannique, traverse 15 kilomètres du détroit d'Ormuz pour sensibiliser aux conséquences écologiques de la guerre au Moyen-Orient. Cette initiative militante, menée sous la menace d’explosions militaires, souligne les impacts sur les écosystèmes marins, appelant à une meilleure protection de l'environnement face aux conflits.

Un nageur britannique a entrepris de traverser une partie du détroit d’Ormuz, l’un des passages maritimes les plus stratégiques de la planète, pour dénoncer les conséquences environnementales de la guerre au Moyen-Orient. Dans cette zone particulièrement sensible, située entre l’Iran et la péninsule Arabique, son initiative prend une dimension à la fois sportive et militante. L’homme souhaite attirer l’attention sur les dégâts que les opérations militaires peuvent provoquer sur les écosystèmes marins, au-delà des conséquences humaines et économiques du conflit.

Son témoignage décrit une expérience particulièrement éprouvante. Le Britannique affirme avoir ressenti jusque dans l’eau la puissance des détonations provoquées par les affrontements dans la région. « Des explosions ont fait littéralement trembler la mer », raconte-t-il. Cette proximité avec les opérations militaires illustre les risques auxquels peuvent être exposés les civils présents dans les zones de conflit. En choisissant la nage comme moyen de protestation, il entend également rendre visible une pollution qui reste souvent moins médiatisée que les destructions terrestres.

Quinze kilomètres à la nage sous la menace des missiles

Le nageur de 56 ans, Lewis Pugh, a parcouru 15 kilomètres entre le 16 et le 18 novembre 2026, le long de la partie sud du détroit, au départ d’Oman. Cette opération, encadrée par les Nations unies, s’est déroulée à proximité de pétroliers exposés aux frappes militaires. Dès la première journée, le Britannique affirme avoir entendu deux puissantes explosions et aperçu un navire touché à environ quatre kilomètres de sa position. Malgré le danger, il a poursuivi son effort, notamment lors d’une deuxième journée marquée par quatre heures de nage consécutives. Il n’a toutefois pas traversé le détroit jusqu’aux côtes iraniennes.

Au-delà de l’exploit physique, Lewis Pugh souhaite dénoncer les conséquences écologiques d’un conflit qui frappe également les milieux marins. Depuis le début de la guerre, fin février 2026, plus d’une centaine de navires commerciaux auraient été attaqués ou endommagés dans la zone. Certaines frappes ont provoqué des fuites d’hydrocarbures susceptibles de menacer les récifs coralliens, les mangroves et plusieurs espèces animales. Le nageur considère les dauphins, les tortues et les oiseaux marins comme les victimes oubliées de cette guerre. Il souhaite désormais interpeller les dirigeants internationaux, notamment américains et iraniens, pour réclamer une meilleure protection de cet environnement stratégique.