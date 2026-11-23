Rokiatou Doumbia, influenceuse malienne connue sous le nom de « Rose Vie Chère », est condamnée à dix ans de prison pour avoir critiqué la hausse du coût de la vie au Mali. Amnesty International appelle à sa libération, dénonçant une détention arbitraire qui met en lumière la répression des libertés d'expression dans le pays.

Amnesty International se mobilise pour obtenir la libération de Rokiatou Doumbia, une influenceuse malienne connue sous le surnom de « Rose Vie Chère », emprisonnée depuis mars 2023. Âgée de 48 ans et mère de deux enfants, cette militante a été condamnée le 17 août 2026 à dix ans de prison, dont trois avec sursis, pour « atteinte au crédit de l’État » et « association de malfaiteurs ». L’organisation de défense des droits humains dénonce une détention arbitraire et estime que la commerçante a été sanctionnée pour avoir publiquement critiqué la hausse du coût de la vie au Mali.

Suivie par environ 175 000 abonnés sur TikTok, Rokiatou Doumbia s’était fait connaître en dénonçant l’inflation et les difficultés économiques rencontrées par les familles maliennes. Elle avait notamment qualifié la transition politique conduite par les militaires d’« échec », avant son arrestation le 13 mars 2023 à Bamako. Initialement poursuivie pour « incitation à la révolte » et « trouble à l’ordre public », elle avait été condamnée en août 2023 à un an de prison et à une amende d’un million de francs CFA. Ces premières accusations avaient été écartées en appel en janvier 2024, mais l’influenceuse était restée incarcérée en raison de nouvelles poursuites. Son dossier est également lié à celui du chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, surnommé Ras Bath, qui l’avait invitée dans son émission de radio pour évoquer les difficultés économiques du pays. Ce dernier a été condamné à la même peine en août 2026.

Une campagne internationale contre les détentions jugées arbitraires

Lundi 23 novembre, Amnesty International a annoncé que Rokiatou Doumbia serait l’une des figures de la 25e édition de sa campagne mondiale « Écrire pour les droits », dont le lancement est prévu le 10 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme. L’initiative prévoit l’envoi de lettres, de courriels, de cartes de soutien et de pétitions pour sensibiliser l’opinion internationale à sa situation. Khadidiatou Diaw, chargée de campagne au sein de l’organisation, considère que l’influenceuse a été condamnée pour avoir exercé sa liberté d’expression. Amnesty demande sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de Ras Bath et des autres personnes qu’elle considère comme détenues arbitrairement au Mali.

Cette affaire intervient dans un contexte de restrictions croissantes des libertés publiques au Mali, dirigé par les militaires depuis les coups d’État de 2020 et 2021. Les autorités de transition sont régulièrement critiquées par les organisations de défense des droits humains pour les poursuites visant des journalistes, des militants et des opposants. Les autorités maliennes invoquent de leur côté la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité du pays, confronté à une grave crise sécuritaire. Dans son classement mondial de la liberté de la presse pour 2026, Reporters sans frontières place le Mali au 121e rang sur 180 pays. Pour Amnesty International, le cas de Rokiatou Doumbia illustre les difficultés rencontrées par les voix critiques dans le pays, alors que la mobilisation internationale doit désormais s’intensifier pour obtenir sa remise en liberté.