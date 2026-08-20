En Guinée, l’activiste Bella Bah condamné à six mois de prison pour injures envers un imam

Bella Bah, activiste guinéen, est condamné à six mois de prison, dont un mois ferme, pour injures et diffamation à l'encontre d'un imam de Conakry. Ancien membre du FNDC, il subit une répression liée à ses critiques du pouvoir. Cette décision s'inscrit dans un raidissement contre les voix critiques en Guinée.

Un tribunal guinéen a condamné l’activiste Bella Bah à six mois de prison, dont cinq avec sursis, pour injure et diffamation à l’encontre d’un grand imam de Conakry. Ancien membre du Front national pour la défense de la Constitution, il est régulièrement ciblé pour ses critiques du pouvoir en place.

La justice guinéenne a rendu son verdict contre Bella Bah : six mois d’emprisonnement, dont cinq assortis du sursis, pour injure et diffamation envers un grand imam de Conakry. L’activiste, connu pour ses prises de position contre les autorités guinéennes, écope ainsi d’un mois de détention ferme.

Bella Bah a longtemps milité au sein du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, mouvement qui s’est opposé au coup d’État militaire de 2021 et aux dérives du régime. Ses sorties publiques, notamment sur les réseaux sociaux, lui ont valu une notoriété certaine autant que des ennuis judiciaires répétés.

Cette condamnation intervient dans un contexte de pression croissante sur les voix critiques en Guinée, où plusieurs militants et journalistes ont fait l’objet de poursuites ces dernières années.