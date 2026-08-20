Incendies : FireWatch, la plateforme de détection des feux de forêt, devient opérationnelle

La plateforme FireWatch, désormais opérationnelle, aide à la détection et à la surveillance des feux de forêt en France. En utilisant des images satellites, elle transmet des alertes aux services de secours et propose des estimations sur la propagation des flammes. Actuellement utilisée par près de la moitié des pompiers, elle vise à améliorer la réponse aux incendies.

La plateforme nationale FireWatch est désormais opérationnelle pour aider les pompiers à détecter et surveiller les feux de végétation. Piloté par le ministère de l’Intérieur, ce dispositif exploite des images satellites afin de repérer rapidement les départs de feu et de transmettre des alertes aux services départementaux d’incendie et de secours. Son déploiement intervient après un été marqué par des incendies particulièrement destructeurs en France.

FireWatch combine les observations du satellite météorologique géostationnaire Météosat Troisième Génération avec celles des satellites européens Sentinel-2 et Sentinel-3. La plateforme peut suivre l’évolution d’un incendie, délimiter progressivement les surfaces touchées et fournir aux secours une vision actualisée de la situation. Elle ne remplace pas les observations réalisées au sol, mais complète les caméras, les patrouilles et les signalements transmis par la population.

Une simulation de la propagation des incendies

L’outil peut également estimer la progression probable des flammes pendant les heures suivant leur détection. Pour établir ces projections, il croise la topographie, les conditions météorologiques, la végétation et un modèle d’intelligence artificielle développé par le CNRS. Ces informations doivent permettre aux services de secours de mieux anticiper les zones menacées et d’adapter le déploiement des moyens terrestres et aériens.

FireWatch est actuellement déployé auprès d’environ la moitié des services départementaux d’incendie et de secours français. La plateforme a détecté plus de 925 feux de végétation en 2025, dont 185 feux de forêt confirmés, puis 840 foyers entre le début de l’année 2026 et le 27 juillet. Son développement doit renforcer la capacité nationale de détection précoce, chaque minute gagnée pouvant limiter la superficie brûlée et faciliter l’intervention des pompiers. CNES