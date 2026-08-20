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Vaucluse : près de 1 000 personnes rendent hommage à Katerina, tuée à Bollène

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Vaucluse : près de 1 000 personnes rendent hommage à Katerina, tuée à Bollène
Vaucluse : près de 1 000 personnes rendent hommage à Katerina, tuée à Bollène

Près d’un millier de personnes ont participé mercredi 19 août à une marche blanche organisée à Bollène, dans le Vaucluse, en mémoire de Katerina. Cette mère de famille d’une quarantaine d’années avait été retrouvée morte à son domicile le 6 août. Les participants ont défilé dans le calme afin de soutenir ses proches et de dénoncer les violences conjugales.

L’ex-conjoint de la victime, ancien colistier du candidat du Rassemblement national aux élections municipales de mars 2026 à Bollène, est soupçonné de l’avoir tuée. Il a été mis en examen pour « meurtre par conjoint » et placé en détention provisoire deux jours après les faits. Présumé innocent à ce stade de la procédure, il était déjà poursuivi pour des violences commises contre Katerina dans un contexte de séparation.

Une plainte et plusieurs mesures de protection

Katerina, mère de deux enfants, avait porté plainte contre son ancien compagnon en juin. Le suspect avait alors été placé sous contrôle judiciaire et devait comparaître devant le tribunal de Carpentras en novembre. La victime avait également obtenu une ordonnance de protection et reçu un téléphone grave danger à la fin du mois de juin.

Plusieurs proches présents lors de la marche ont affirmé avoir eu connaissance des violences que subissait la quadragénaire. Les participants ont demandé davantage de moyens pour protéger les femmes menacées et permettre à la justice d’intervenir plus rapidement. Venue de République tchèque, la mère de Katerina cherche désormais à rapatrier le corps de sa fille, tandis qu’une cagnotte a été ouverte pour aider la famille à financer cette opération.

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