POLITIQUE

Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut fermer «totalement» les «vannes de l’immigration» à Mayotte

Par

2 minutes de lecture

Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut fermer « totalement » les « vannes de l’immigration » à Mayotte
Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut fermer « totalement » les « vannes de l’immigration » à Mayotte

À la veille d’un déplacement à Mayotte, Édouard Philippe durcit nettement son discours sur l’immigration. Le candidat Horizons à l’élection présidentielle de 2027 veut suspendre les nouvelles demandes d’asile dans l’archipel et instaurer un moratoire sur les principales voies d’immigration.

« Pour construire l’avenir de Mayotte, l’urgence est de fermer les vannes de l’immigration. Pas à moitié. Totalement. » Dans un entretien publié jeudi 20 août par France Mayotte Matin, Édouard Philippe affiche une ligne particulièrement ferme. L’ancien Premier ministre, qui doit se rendre vendredi et samedi dans l’archipel, promet, s’il est élu président de la République, de suspendre l’enregistrement de toute nouvelle demande d’asile à Mayotte « tant que le territoire restera saturé ».

Un moratoire sur l’immigration à Mayotte

Édouard Philippe souhaite également suspendre totalement le droit du sol pendant plusieurs années et instaurer un « moratoire total » sur les voies d’accès à l’immigration pendant son quinquennat, y compris pour l’immigration familiale. Il propose en parallèle la création d’un « centre de retour français » en Afrique de l’Est afin de permettre l’éloignement plus rapide des étrangers en situation irrégulière présents à Mayotte.

Le candidat Horizons justifie ces mesures par la pression migratoire qui pèse sur le département, qui comptait environ 323 000 habitants début 2026, dont près de la moitié de nationalité étrangère. « Quel est le sens de créer un appel d’air supplémentaire pour une immigration africaine qui vient se surajouter à une immigration comorienne hors de contrôle ? C’est absurde, hypocrite et dangereux pour le territoire », estime-t-il. Pour Mayotte, Édouard Philippe fixe désormais deux priorités : « reprendre le contrôle migratoire » et accélérer la reconstruction ainsi que les grands équipements après les dégâts causés par le cyclone Chido.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une