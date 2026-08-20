Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut fermer « totalement » les « vannes de l’immigration » à Mayotte

Édouard Philippe, en déplacement imminent à Mayotte, adopte une position stricte sur l'immigration, souhaitant suspendre les demandes d'asile et instaurer un moratoire total sur les voies d'immigration. Il propose de créer un centre de retour en Afrique de l'Est et se fixe pour objectifs de contrôler la migration et de soutenir la reconstruction post-cyclonique.

À la veille d’un déplacement à Mayotte, Édouard Philippe durcit nettement son discours sur l’immigration. Le candidat Horizons à l’élection présidentielle de 2027 veut suspendre les nouvelles demandes d’asile dans l’archipel et instaurer un moratoire sur les principales voies d’immigration.

« Pour construire l’avenir de Mayotte, l’urgence est de fermer les vannes de l’immigration. Pas à moitié. Totalement. » Dans un entretien publié jeudi 20 août par France Mayotte Matin, Édouard Philippe affiche une ligne particulièrement ferme. L’ancien Premier ministre, qui doit se rendre vendredi et samedi dans l’archipel, promet, s’il est élu président de la République, de suspendre l’enregistrement de toute nouvelle demande d’asile à Mayotte « tant que le territoire restera saturé ».

Un moratoire sur l’immigration à Mayotte

Édouard Philippe souhaite également suspendre totalement le droit du sol pendant plusieurs années et instaurer un « moratoire total » sur les voies d’accès à l’immigration pendant son quinquennat, y compris pour l’immigration familiale. Il propose en parallèle la création d’un « centre de retour français » en Afrique de l’Est afin de permettre l’éloignement plus rapide des étrangers en situation irrégulière présents à Mayotte.

Le candidat Horizons justifie ces mesures par la pression migratoire qui pèse sur le département, qui comptait environ 323 000 habitants début 2026, dont près de la moitié de nationalité étrangère. « Quel est le sens de créer un appel d’air supplémentaire pour une immigration africaine qui vient se surajouter à une immigration comorienne hors de contrôle ? C’est absurde, hypocrite et dangereux pour le territoire », estime-t-il. Pour Mayotte, Édouard Philippe fixe désormais deux priorités : « reprendre le contrôle migratoire » et accélérer la reconstruction ainsi que les grands équipements après les dégâts causés par le cyclone Chido.