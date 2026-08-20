« Mao Zedong et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances » : la story de l’eurodéputée LFI Leïla Chaibi fait polémique

Leïla Chaibi, eurodéputée LFI, soulève la controverse en publiant sur Instagram une photo devant un portrait de Mao Zedong, accompagnée d'un message festif. Cette publication suscite des critiques en raison du lourd bilan historique de Mao, relançant le débat sur le rapport de la gauche radicale aux figures communistes.

L’eurodéputée LFI Leïla Chaibi a publié mercredi sur Instagram une photo prise en Chine, tout sourire devant un portrait de Mao Zedong, accompagnée du message : « Mao Zedong et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances ! » Une publication qui suscite des critiques en raison du bilan historique du dirigeant communiste chinois.

Mao Zedong, qui a dirigé la Chine communiste de 1949 à 1976, reste associé au Grand Bond en avant, à la Révolution culturelle, aux purges politiques, aux camps de travail et à une famine gigantesque. Les estimations du nombre de morts imputés directement ou indirectement à ses politiques varient fortement selon les historiens, mais se chiffrent en dizaines de millions.

Une référence qui interroge

La publication de Leïla Chaibi, députée européenne de La France insoumise, relance ainsi les critiques sur le rapport de certains responsables de gauche radicale aux figures historiques du communisme.

Rien ne permet toutefois, sur la seule base de cette photo, d’affirmer qu’elle revendique politiquement l’héritage de Mao : c’est précisément le contraste entre le ton léger de la publication et le bilan tragique du régime maoïste qui alimente la polémique.