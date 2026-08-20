Rentrée 2026 : le coût des fournitures scolaires baisse à 181 euros

À la rentrée 2026, le coût moyen des fournitures scolaires pour un élève de sixième tombe à 180,80 euros, marquant une baisse significative de 14,35 % par rapport à l'année précédente. Cette diminution soulage légèrement les familles, bien que l’inflation et les coûts futurs liés à l'énergie et au transport préoccupent les consommateurs.

Le coût moyen des fournitures scolaires pour un élève entrant en classe de sixième atteint 180,80 euros à la rentrée 2026. Ce panier s’élevait à 211,10 euros l’année précédente, soit une diminution de 30,30 euros et de 14,35 % en un an. Cette baisse offre un léger répit aux familles, même si la rentrée reste une période de dépenses importantes pour de nombreux ménages.

Les fournitures non papetières constituent le premier poste, avec une dépense moyenne de 92,23 euros, représentant 51 % du panier total. Les vêtements et équipements de sport enregistrent la plus forte diminution, à 45,87 euros, soit une baisse de 24,2 %. Le prix des cahiers, feuilles et autres articles de papeterie reste en revanche quasiment stable à 42,70 euros.

Un panier composé de 47 produits

L’enquête repose sur les prix relevés pendant la seconde moitié du mois de juillet pour 47 références couramment demandées par les établissements scolaires. La liste comprend onze fournitures papetières, trente-trois articles non papetiers et trois équipements de sport. Les familles sont invitées à comparer les enseignes et à profiter des promotions avant une éventuelle remontée des prix.

Cette baisse intervient pourtant dans un contexte de reprise de l’inflation, qui a atteint 2,1 % sur un an en juillet, contre 1,8 % en juin. L’énergie a connu la hausse la plus marquée, avec une progression de 12,6 % liée notamment aux tensions au Moyen-Orient et aux difficultés d’approvisionnement. Une augmentation des coûts de transport et de production pourrait donc finir par se répercuter sur certains articles scolaires au cours des prochains mois.